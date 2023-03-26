Митридат VI Эвпатор, «в ненависти к римлянам подобный Ганнибалу»



Митридат VI Евпатор, бюст. Лувр

«Вождь в замыслах, воин в бою, а в ненависти к римлянам подобен Ганнибалу.»

Понтийское царство



Пафлагония на карте Малой Азии



Понт на карте



Понтийский бронзовый щит с именем царя Фарнака I



Карта Понтийского царства и расширения его территории

Эвпатор и Дионис



Г. Моро. Юпитер и Семела



Тетрадрахма Митридата VI

«В молодом возрасте Митридат (VI) бегал настолько быстро, что мог догнать самого быстрого дикого зверя.»

«Все узнавали его по шрамам на теле. Помпей восхищался его величием и размерами его оружия . Пояс, на котором крепился меч, стоил четыреста талантов. Даже после смерти великого полководца потомки не переставали восхищаться всем тем, что напоминало о его небывалой славе.»

Басилевс Митридат VI



Малая Азия до нападения Митридата VI

Первая Митридатова война



Осада Афин 87-86 гг. до н. э.

Вторая Митридатова война