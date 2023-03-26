Митридат VI Эвпатор, «в ненависти к римлянам подобный Ганнибалу»

Митридат VI Евпатор, бюст. Лувр
Рассказывая о Риме, обычно мало внимания уделяют его противникам. Это и понятно: историю писали победители, и римским авторам прежде всего были интересны собственные герои – императоры или полководцы, даже мятежные – вроде Сертория. Последняя царица Птолемеевского Египта – Клеопатра, привлекала внимание, поскольку история её жизни была тесно связана с именами Юлия Цезаря и Марка Антония. Исключение было сделано для Пирра и особенно Ганнибала Баркида – полководцев, наиболее опасных для Рима, которые действовали на территории Италии и угрожали самому существованию республики. Писать о них было тем более приятно, что, в конце концов, они потерпели поражение, а победа над сильным и достойным врагом всегда и везде ценится очень высоко и дорого. Особняком стоит Спартак, война с которым считалась позорной, но была настолько тяжёлой, что игнорировать таинственного вождя восставших рабов было просто невозможно. Но сегодня мы всё же поговорим об одном из тех царей, что посмели бросить вызов Риму. Речь пойдёт о правителе Понтийского царства Митридате VI Эвпаторе и трёх так называемых Митридатовых войнах. Гай Веллей Патеркул писал об этом царе:
«Вождь в замыслах, воин в бою, а в ненависти к римлянам подобен Ганнибалу.»
Луций Анней Флор отмечал, что Ганнибал сопротивлялся римлянам тринадцать лет, а Митридат – сорок.
Но вначале придётся немного рассказать о государстве, которым правил Митридат VI.
Понтийское царство
Это греко-персидское эллинистическое государство было основано на территории Пафлагонии в 302 году до н. э.
Пафлагония на карте Малой Азии
Понт на карте
Соседями Понта стали Македония и могущественная держава Селевкидов. Позже к нему было присоединено древнее Боспорское царство, которое сформировалось около 480 г. до н. э.
Первым правителем Понта стал Митридат I Ктист (Строитель) – знатный перс, который находился на службе у бывшего полководца Александра Македонского Антигона Одноглазого. Однако диадох прогневался на него, и причиной этого гнева, как уверяют, был сон: Антигон увидел, что он засеял поле золотом, а наглый перс Митридат, наместник города Киос, располагавшегося на берегу Мраморного моря, отец и тёзка основателя Понтийского царства, «сжал урожай». Согласно Плутарху, Митридат был в дружеских отношениях с сыном этого диадоха – Деметрием Полиоркетом, о котором было рассказано в двух предыдущих статьях. Узнав об аресте и казни его отца, он написал копьем на земле: «Беги Митридат».
Митридат не стал раздумывать и бежал, укрывшись в крепости Кимиата – на границе Понтийской Каппадокии и Пафлагонии. К нему начали примыкать такие же беглецы, и постепенно стало оформляться новое государство, которое поначалу называлось «Каппадокия у Понта» или «Каппадокия у Эвксина». Его первой столицей стал город Амазия (Амасья) – родина Страбона. В разное время этот город был также столицей римских провинций Галатский Понт и Геленопонт.
В 282 г. до н. э. Митридат I присвоил себе титул царя (басилевса).
Горы разделяли Понт на две части. В приморской преобладало греческое население, занимавшееся торговлей, ремесленничеством, производством оливкового масла и рыболовством. Здесь находились греческие полисы Амастрида (завоёвана сыном Митридата I – Ариобарзаном) и Синоп (он был захвачен Фарнаком I и стал новой столицей Понта).
Понтийский бронзовый щит с именем царя Фарнака I
Во внутренних малоазиатских районах жили представители местных анатолийских племён, основой экономики которых были металлургия, добыча серебра и животноводство. Здесь же находилась первая столица государства – Амазия. Официальным языком Понтийского царства был греческий.
Цари Понта постепенно расширяли границы своего государства и вступали в престижные династические браки, например, с Селевкидами. Во время правления отца героя статьи – Митридата V, умер бездетным царь Пергама Аттал III (в 133 г. до н. э.), который якобы завещал своё государство Риму. В результате началась новая война – ведь у Аттала был брат Аристоник, имевший по данному поводу собственное мнение. По её итогам выступивший союзником Рима Понт получил Великую Фригию, а остатки Пергамского царства были преобразованы в римскую провинцию Азия. А затем понтийцы уже самовольно присоединили Каппадокию, Пафлагонию и Галатию, чего римляне стерпеть не могли: в 122 году до н. э. сенат вынес постановление об «отчуждении» Великой Фригии. А в 120 г. до н. э. вдова Митридата V, по слухам, отравившая мужа, передала все 4 области Риму – в обмен на признание её прав. Наибольшего могущества Понтийское царство достигло именно во время правления героя нашей статьи: ему удалось захватить Вифинию, Каппадокию, греческие колонии Крымского полуострова, Фракию, Македонию и даже римскую провинцию Азия. Некоторые говорят, что держава Митридата VI стала прообразом Византии.
Карта Понтийского царства и расширения его территории
Теперь перейдём к рассказу о жизни и судьбе Митридата VI.
Эвпатор и Дионис
Митридат родился около 135 года до н. э. в городе Синоп. Его имя можно перевести с персидского языка как «вдохновлённый Митрой». Кроме того, герой нашей статьи имел два прозвища. Первое – Эвпатор, означало «благородный», оно было довольно распространено среди правителей эллинистических государств. А вот второе, Дионис, он получил в раннем детстве потому, что в его колыбель ударила молния, которая зажгла пелёнки, но младенец остался жив и практически не пострадал, о данном происшествии напоминал лишь небольшой шрам на лбу. Придворные вспомнили легенду о том, что Дионис был рождён дочерью Кадма (основатель Фив) Семелой после того, как эта женщина уговорила своего возлюбленного, Зевса, явиться к ней в его истинном облике – в сиянии молний.
Г. Моро. Юпитер и Семела
Кроме того, Юстин утверждает, что в годы рождения Митридата VI и его восшествия на престол в небе были видны яркие кометы.
Происхождения Митридат VI был самого знатного: среди его предков со стороны отца был персидский царь Дарий III, а со стороны матери (Лаодика VI, дочь селевкидского правителя Антиоха IV) – македонский полководец-диадох Селевк I Никатор. Юстин утверждает, что правителей Рима Митридат VI презрительно называл «скопищем бродяг». Для сохранения чистоты крови этот понтийский царь женился на родной сестре Лаодике. Впрочем, у него было ещё 4 жены и огромное количество наложниц.
Накануне первой войны с Римом Митридат VI чеканил монеты, где он именовался Великим, Басилевсом и даже царём царей.
Тетрадрахма Митридата VI
Все отмечают выдающиеся физические данные этого правителя. Так, Юстин пишет, что:
«В молодом возрасте Митридат (VI) бегал настолько быстро, что мог догнать самого быстрого дикого зверя.»
Плутарх утверждает:
«Все узнавали его по шрамам на теле. Помпей восхищался его величием и размерами его оружия. Пояс, на котором крепился меч, стоил четыреста талантов. Даже после смерти великого полководца потомки не переставали восхищаться всем тем, что напоминало о его небывалой славе.»
Сообщают также, что Митридат VI мог свободно говорить с каждым из своих подданных – то есть получается, что он знал как минимум 22 языка.
Поскольку во время войн с Римом Митридат трижды чудом избегал плена, современники сравнивали его со змеей, которая, будучи ранена в голову, выскальзывает из рук, угрожая хвостом.
Герой статьи рано лишился отца: Митридат V Эвергет («Благодетель») умер в 120 г. до н. э., по некоторым данным – от яда, причём в отравлении царя подозревали его супругу – Лаодику, принцессу из рода Селевкидов. Оба сына этого царя на тот момент были несовершеннолетними, и потому именно Лаодика и пришла к власти в Понтийском царстве. Её любимым сыном был младший по имени Хрест, и опасавшийся за свою жизнь Митридат бежал из дома. Поскольку ему в это время было от 11 до 14 лет, можно предположить, что побег был организован оппозиционной придворной группировкой, которая желала использовать царевича в своих целях. Некоторые авторы утверждают, что на протяжении следующих 7 лет Митридат скрывался в горах, однако более вероятно, что большую часть этого времени он жил при дворе царя Малой Армении Антипатра, который, не имея сыновей, так полюбил мальчика, что завещал ему свои земли. Рассказывают, что именно тогда Митридат стал приучать свой организм к ядам, из-за чего потом якобы не смог отравиться.
Басилевс Митридат VI
В 113 г. до н.э. Митридат триумфально вернулся в Понт и занял трон. Мать и младший брат по его приказу были арестованы и вскоре умерли в тюрьме (возможно, были убиты), но похоронили их с царскими почестями.
Официально женат Митридат VI был 5 раз, причём первой его женой, как мы помним, была родная сестра Лаодика, родившая от него 5 детей. Одна из дочерей Митридата, Клеопатра, в 94 г. до н. э. была выдана замуж за могущественного армянского царя Тиграна II.
Сразу после прихода к власти Митридат начал расширять свои владения.
Малая Азия до нападения Митридата VI
Вначале понтийские войска во главе с полководцем Диофантом были посланы на помощь Херсонесу, которому угрожали роксоланы и скифы. По одной из версий, после победы Диофант заложил новую крепость, получившую название в честь этого царя – Эвпаторий. Однако историки возражают, говоря, что на этом месте уже был греческий город Керкинитида. Потом здесь находился татарский город Кезлев (от слова «родник»), после завоевания Крыма его стали было называть Козлов, но потом, в 1784 году, дали греческое название Евпатория. Но в Понте Эвпаторий всё же был построен – на пересечении двух важных дорог в долине Фанарея, которая находится на территории современной турецкой провинции Токат.
Вернёмся во времена Митридата VI и увидим, что тогда признали власть этого царя важные и крупные города Оливия и Херсонес. Был заключён и договор о наследовании Митридатом Боспорского царства, что вызвало недовольство местной знати и мятеж Савмака, убившего законного царя династии Спартокидов Перисада V. Но это лишь ускорило присоединение Боспора к Понту: Савмак потерпел поражение и попал в плен, в 108-107 гг. до н. э. Боспорское царство потеряло независимость, в Феодосии и Пантикапее были размещены понтийские гарнизоны.
В 106-105 гг. до н. э. Митридат присоединил часть Пафлагонии, поделив её с вифинским царём Никомедом, в 104-103 гг. – Колхиду, где, по свидетельству Страбона, построил 75 крепостей, а также часть западной Армении. Но интересы Понта вошли в противоречие с интересами Рима, армии которого дважды выступали на стороне вифинского царя Никомеда. Вифиния была крайне важна для римлян, поскольку именно на её территории находились черноморские проливы, через которые осуществлялась связь с римской провинцией Азия. В конце концов, Митридат решился вступить в противостояние с Римом. Обстановка, казалось, благоприятствовала его планам. Римляне вначале вели тяжелую Союзническую войну с италийскими племенами, по результатам которой были вынуждены предоставить им права гражданства. А потом в самом Риме не на жизнь, а на смерть схлестнулись партии оптиматов и популяров. Сулла повёл на собственную столицу армию, собранную для войны с Митридатом, и его войска вошли в Рим – впервые в истории этого города. А в это время были разбиты союзные вифинскому царю Никомеду римские войска проконсула Мания Аквилия и наместника Азии Луция Кассия. Кассий бежал на Родос, а Маний Аквилий попал в плен, понтийцы возили его связанным по городам на осле, а потом казнили, влив в глотку расплавленное золото. С другой стороны, в 88 г. до н. э. Митридатом была организована резня римских граждан, жертвами которой стали до 80 тысяч человек. Затем боевые действия были перенесены в Грецию. Однако Сулла, хоть и с опозданием на 18 месяцев, всё же явился на войну с Понтом. Теперь Митридату и его полководцам противостояла беспощадная машина римской армии последнего века республики во главе с полководцем, который всегда добивался поставленной цели и за всю свою жизнь не потерпел ни одного поражения.
Первая Митридатова война
Итак, использовав в качестве повода приграничный конфликт с Вифинией, в 89 г. до н. э. Митридат объявил войну Риму. На его стороне выступили армянский царь Тигран II (женатый на дочери Митридата), различные полисы и племена Балканского полуострова и киликийские пираты, которые представляли грозную силу и чувствовали себя настоящими хозяевами Средиземного моря. Начало войны оказалось удачным: были захвачены Вифиния, Фригия, Пафлагония, причём удалось добиться лояльности местного населения. Было объявлено о восстановлении самоуправления в городах, прощении недоимок, освобождении от налогов на 5 лет. Понтийский полководец Архелай захватил остров Делос и нашёл поддержку в Лаконии и Беотии. В Афинах власть захватил сторонник Митридата Аристинион. И вот только теперь, в 87 году до н. э. в Эпире высадилась армия Суллы, откуда она двинулась в Аттику. Здесь Сулла разгромил понтийские войска Архелая и начал осаду Афин. Рассказывают, что тогда, для строительства осадных машин, предназначенных для штурма Акрополя, были вырублены рощи Академии Платона и Ликея Аристотеля.
Осада Афин 87-86 гг. до н. э.
1 марта 86 года до н. э. Афины были взяты штурмом и сильно разорены. Чтобы пополнить войсковую казну, Сулла, не раздумывая, приказал конфисковать сокровища нескольких афинских храмов и даже знаменитого храма Аполлона в Дельфах. Архелай ещё удерживал Пирей, но, не дождавшись помощи, отплыл в Фессалию. Здесь остатки его войск соединились с другой понтийской армией, которой командовал Таксил. Их объединённые войска были разгромлены в сражении при Херонее, где когда-то одержал свою знаменитую победу над греками македонский царь Филипп, отец Александра. Понтийцы получили подкрепление, но в 86 году до н. э. в Беотии потерпели новое поражение – у Орхомена. Однако в какой-то момент ситуация на поле боя складывалась так, что Сулле пришлось со знаменем в руках останавливать бегущих солдат.
На фоне этих неудач в Малой Азии против Митридата восстали галаты. А в Эгейском море теперь действовала римская эскадра Луция Лициния Лукулла, о котором мы ещё поговорим. Понтийский флот потерпел поражение в морском сражении у Тенедоса, после чего армия Суллы переправилась в Малую Азию. Митридат вступил в переговоры о мире. В другое время Сулла, вероятно, предпочёл бы добить царя Понта, но в Риме пришли к власти популяры, которые объявили его вне закона. Поэтому Сулла в 85 г. до н. э. пошёл на подписание Дарданского мирного договора, согласно условиям которого понтийцы вывели войска с занятых ими территорий, отдали римлянам 80 боевых кораблей и согласились на выплату трех тысяч талантов золота (около 75 тонн). Сулла был провозглашён солдатами императором и отправился в Италию. Впереди была новая гражданская война и первые в истории Рима проскрипции.
Вторая Митридатова война
Дарданский мир не устраивал ни Митридата, ни римлян, но был использован ими для решения своих проблем. Митридат приводил в повиновение отпавших было боспорцев и колхов. Ему пришлось даже казнить своего сына Митридата, который, будучи отправлен на Боспор наместником, стал проводить сепаратистскую политику. На его место был отправлен другой сын понтийского царя – Махар, который надежды отца также не оправдал. А Сулла воевал с марианцами и «наводил порядок» в Италии, война в Малой Азии ему была не нужна. Однако легат Суллы Луций Лициний Мурена, оставшийся на востоке с двумя легионами, мечтал о славе великого полководца. Воспользовавшись военными приготовлениями Митридата VI, направленными против Боспора и Колхиды, он обвинил его в агрессивных намерениях по отношению к Риму и его союзникам – и нанёс «превентивный удар». В 83 г. до н. э. он самовольно атаковал Понт и был разбит у реки Галис. После этого произошло несколько незначительных сражений, не давших перевеса ни одной из сторон. Наконец, победивший своих соперников в Италии Сулла приказал Мурене прекратить боевые действия. В выигрыше остался Митридат, занявший посредством династического брака часть Каппадокии. Так в 81 г. до н. э. и закончилась Вторая Митридатова война. Однако отправившиеся в Рим послы Митридата прибыли туда уже после смерти Суллы, который хоть и ушёл в отставку, продолжал оказывать серьёзное влияние на политику Республики. Именно Сулла приказал Мурене прекратить военные действия и был настроен подписать полноценный мирный договор с Понтом. Теперь же до послов Митридата просто никому не было дела, и они уехали, уверенные, что римляне не желают мира, а напротив, готовятся к войне.
Непосредственной причиной нового конфликта стало присоединение Римом Вифинии, царь которой Никомед IV Филопатор умер бездетным. Своё государство он завещал Риму, что очень не понравилось Митридату VI. И главным противником Митридата на первом этапе этой войны стал знаменитый Лукулл, который был не только гастрономом, гурманом и сибаритом, но также хорошим полководцем и дипломатом. О Лукулле и Третьей Митридатовой войне мы поговорим в отдельной статье.