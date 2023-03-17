Зампред Совбеза Медведев прокомментировал падение БПЛА США: «Церемониться с американцами неправильно»

Власти США сами несут ответственность за инцидент с беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с постом в Telegram заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Российский политик подчеркивает, что в настоящее время международное законодательство, которое регулировало бы подобные полеты, отсутствует. Ни Чикагской конвенцией 1944 года, ни иными документами эти вопросы не регулируются. Медведев напомнил и о том, что именно США несут ответственность за разрушение Договора по открытому небу.
Что касается внутреннего законодательства, то в соответствии со ст. 15 Воздушного кодекса РФ, есть понятие «запретная зона». Такие зоны устанавливаются вблизи полигонов, к примеру. Беспилотные аппараты тоже должны соблюдать такие правила, особенно вблизи зоны боевых действий.
В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно
- делает вывод Медведев.
Зампред Совбеза РФ не отрицает необходимости поддержания контактов между российскими и американскими военными. Отдельно он отметил сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты, назвав его бранным словом и подчеркнув, что и с такими людьми «иногда случаются авиационные происшествия».