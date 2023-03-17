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Зампред Совбеза Медведев прокомментировал падение БПЛА США: «Церемониться с американцами неправильно»

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Зампред Совбеза Медведев прокомментировал падение БПЛА США: «Церемониться с американцами неправильно»

Власти США сами несут ответственность за инцидент с беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с постом в Telegram заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.


Российский политик подчеркивает, что в настоящее время международное законодательство, которое регулировало бы подобные полеты, отсутствует. Ни Чикагской конвенцией 1944 года, ни иными документами эти вопросы не регулируются. Медведев напомнил и о том, что именно США несут ответственность за разрушение Договора по открытому небу.

Что касается внутреннего законодательства, то в соответствии со ст. 15 Воздушного кодекса РФ, есть понятие «запретная зона». Такие зоны устанавливаются вблизи полигонов, к примеру. Беспилотные аппараты тоже должны соблюдать такие правила, особенно вблизи зоны боевых действий.

В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно

- делает вывод Медведев.

Зампред Совбеза РФ не отрицает необходимости поддержания контактов между российскими и американскими военными. Отдельно он отметил сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты, назвав его бранным словом и подчеркнув, что и с такими людьми «иногда случаются авиационные происшествия».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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31 комментарий
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:17
    +11
    Дмитрий Анатольевич все пытается показать, что у него зубки выросли.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:20
      +1
      Цитата: Dimy4
      у него зубки выросли.

      Они "выросли" ровно на ту величину, что им позволили другие
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:02
        +1
        Что-то "айфончик" разговорился, осмелел в запасе.)
        А на президентские он не пойдёт, место занято.
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 09:28
      +10
      Цитата: Dimy4
      Дмитрий Анатольевич все пытается показать, что у него зубки выросли.

      Очень хочется ему снова стать президентом... Но страна должна помнить не текущую пустую болтовню, а настоящие "подвиги" своих "героев". Я напомню: Это Медведев подарил нынешнему генсеку НАТО российскую часть акватории Баренцева моря, это при нём Россия вступила в ВТО на кабальных условиях, это он сдал Ливию американцам...
      1. AUL
        AUL Сегодня, 09:40
        +2
        Цитата: Грэг Миллер

        Очень хочется ему снова стать президентом...

        Поэтому он и пытается заделаться новым Жириновским. Да вот только материальчик не тот. И харизма не та...
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 09:48
          +2
          Харизму отъест ещё - в экран не влезет
        2. FIR FIR
          FIR FIR Сегодня, 09:56
          +1
          Цитата: AUL
          Поэтому он и пытается заделаться новым Жириновским

          Только не то.
          «Церемониться с американцами неправильно»

          Давно?
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 09:53
        0
        Цитата: Грэг Миллер
        Это Медведев подарил нынешнему генсеку НАТО российскую часть акватории Баренцева моря, это при нём Россия вступила в ВТО на кабальных условиях, это он сдал Ливию американцам...

        Голосовать за него не буду, но объективности ради давайте вспомним не только минусы, но и плюсы. Он свою войну за пять дней выйграл.
        Россия победила Грузию за пять дней, да так, что грузины сейчас категорически не хотят открывать второй фронт.
        Во как!
        А нынешняя СВО сколько уже идет? И армия у нас не чета той, что была в 2008, полностью перевооруженная и подготовленная. А Донецк всё обстреливают ....
        1. FIR FIR
          FIR FIR Сегодня, 09:58
          +1
          Цитата: Neo-9947
          Победила Грузию за пять дней, да так, что грузины сейчас категорически не хотят открывать второй фронт.

          Правильно, это только господина Медведева заслуга. Как повезло России, что в нужное время, на нужном месте.
      3. VLAD-96
        VLAD-96 Сегодня, 10:12
        0
        А ещё он согласовал строительство этого порноцентра памяти буховатого презика Eльцина в Екатеринбурге..
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:28
      +5
      Да ничего он не пытается показать. Сказали изображать ястреба, что бы оценить реакцию общества и других стран на жёсткую позицию - вот и исполняет то, что поручено.
    4. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:47
      +3
      Раньше надо было думать и бизнес сына развиваться России, а не в Штатах... да и недвижимость можно было на берегах России приобретать, на крайняк в Белоруссии
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 10:00
        +1
        Цитата: 75Сергей
        да и недвижимость можно было на берегах России приобретать, на крайняк в Белоруссии

        Ну это Вы загнули. Братья не поняли бы.
    5. kasatky
      kasatky Сегодня, 10:02
      0
      Пухленький "ястреб". Профиль и голос, конечно, не ястребиный. Но, молодец, собрал волю в кулак и отучил себя похрюкивать. И, надо сказать, своевременно: в нынешней обстановке хрюканье не звучит патриотично.
    6. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:11
      +1
      Бесполезный, Бессмыссленный, а главное БЕЗОБИДНЫЙ треп!!!( Сначала мы верили, затем смеялись),а теперь ничего кроме равнодушия не вызывающий!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:18
    +2
    На пару бы дней раньше, по этому поводу уже только ленивый не высказался...... Походу, в отпуске был.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:49
      +2
      Походу, в отпуске был

      Да спал, как обычно
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 09:19
    +2
    ДМ жжёт не по детски . Кстати очень полезная информация laughing
  4. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:19
    0
    Прав Медведев, но вообще-то не стоит церемониться и с теми, кто смеет смрадную пасть открывать против России.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 09:19
    +2
    Ну всё, если уж Медведев сказал...
    -------
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:28
      -2
      Прям как волчонок из мультика Маугли "ми принимаем бой"(с) laughing
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:24
    +4
    ДАМ в последнее время любит помахать шашкой, но вот только большинство понимает, что это лишь популистские вбросы в надежде вновь стать приемником. Медвед не тот человек, которому можно доверить управление страной в такой сложный период. Все помнят как черный президент угощал Димона бургерами, давал поиграться в планшет, болтали о перезагрузке, а в этот момент пен дос танцы вязали наших нелегалов.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:34
      +3
      ДАМ в последнее время любит помахать шашкой, но вот только большинство понимает, что это лишь популистские вбросы в надежде вновь стать приемником.

      Почему-то многие забыли как Медведев сдал Ливию.
      Он дал указание нашему представителю ООН не использовать право "вето" на голосовании по резолюции и присоединил Россию к антиливийским санкциям...хотя и был на ручном управлении Путина.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:37
    0
    Надеюсь ,Дмитрий Анатольевич озвучил недипломатичным стилем позицию МО РФ для широкой западной общественности.Ни госдеп ,ни чёрная обезьяна не озвучат телефонные переговоры.
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:37
    0
    а что будет когда они второй-третий раз начнут в зону залетать и с истребителями?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:50
      +1
      Когда будут, тогда и посмотрим.
      Жить надо сегодняшним.
      Не писай, Маша, я Дубровский - прорвёмся!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:48
    +3
    Дмитрию Анатольевичу надо интернет отключить. А то конкретной работы у него видимо нет, поэтому он в интернете "сидит".
    Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке. (Группенфюрер СС Мюллер/Ю.Семенов).
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:56
    +3
    Все равно не буду голосовать за Медведева.
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 10:04
    0
    . В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно

    - делает вывод Медведев.

    И надо же такому случиться - американцы для церемоний второй беспилотник туда же выслали.
    Дмитрий Анатольевич, просим поступить с ними правильно!
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:06
    0
    Надо понимать, что: Петров и Баширов уже в пути.
  13. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 10:16
    0
    А ещё у многих политиков есть талант переобуваться и переодеваться согласно ситуации вокруг..
    Так что не надо вестись на эти выпады, говорить одно а делать это другое.
    Вот реальных положительных дел для России у него что то я не припомню. Или напомните пожалуйста?