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В ОПК России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

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В ОПК России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам. Но это должны быть истинные друзья нашего государства.

Такое мнение высказал в интервью агентству РИА Новости заместитель главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Константин Бирюлин.

Представитель ОПК вовсе не исключает такой вариант. Но данное решение является политическим и может быть принято на самом высоком уровне в руководстве страны. Только оно может решить, насколько целесообразным будет такой шаг. Разумеется, подобное решение должно быть предварительно тщательно рассмотрено и взвешено. И когда поступит соответствующее распоряжение, технологии передадут.

Конечно, имеет большое значение и уровень технического развития в странах, которым передаются технологии. Их предприятия должны быть готовы к такому сотрудничеству, тогда оно будет плодотворным.

В качестве примера Бирюлин привел российско-индийское сотрудничество в оборонной отрасли. Москва и Нью-Дели успешно реализуют программу по производству сверхзвуковых ракет BrahMos и ряд других проектов.

Летом прошлого года содиректор совместного предприятия «БраМос» Александр Максичев в беседе с журналистами РИА Новости сообщил, что работы по созданию гиперзвуковых ракет BrahMos предполагается завершить к 2027 или 2028 году. По совместительству он занимает должность замглавы НПО «Машиностроение», выпускающего гиперзвуковые ракеты «Циркон».
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41 комментарий
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 09:25
    +6
    Хотелось бы понять, как и по каким критериям, будут определять дружественность стран.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 09:31
      +3
      Хотелось бы понять, как и по каким критериям, будут определять дружественность стран

      Турция, например, очень дружественная страна, правда по каким критериям это определили непонятно. Для нас эти критерии секретны.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:42
        +5
        Продавать надо не ресурсы и технологии, а готовые изделия. С Индией всегда так дружит когда ей это выгодно, но производство держит у себя.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:56
          +3
          продавать не ресурсы и технологии, а готовые изделия.

          Совершенно верно. Какой-то недоумок что-то там кому-то заявил...
          и мы все дружно будем "мусолить" эту глупость?
          У России нет друзей кроме Армии и Флота
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:35
      +4
      В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам.

      А просто продавать развивая собственные производства не вариант ?!
      Или сейчас "Всё покупается, всё продаётся !" ?!
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: Starover_Z
        Или сейчас "Всё покупается, всё продаётся !" ?!

        Почему сейчас? При капитализме - всегда.
    3. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 09:46
      +7
      Да не бывает стран " дружественных", как говорится : " вовремя предать - значит " предвидеть"". Какая бы "горячая дружба" не была на международном уровне, все это может быстро закончится после смены руководства, вспомнить хотя бы Хрущеаские времена для примера, да полно их в истории одного только советского периода! А про царские то времена вообще вал! Истинные друзья, они такие " истинные" , что как только получат то что им нужно, так тут же и свалят! И уж точно Китаю нельзя больше ничего давать, им и сырье то даваь не стоило бы, да щас другого выхода нету - валюта нужна! А так , ни Китаю ни Индии не давал бы ни капли нефти, будь моя воля. По тому как " если слишком хорошо кормить собаку - когда нибудь набросится на тебя самого" © народная мудрость. А Турция это вообще страна - перевёртыш, страна - флюгер. Тут даже говорить ничего не надо. И самое что поражает: ну кто вообще этих " деятелей" за язык тянул? Технологии они передадут, что больше уже нет вариантов других что-ли? Да ты с.......а лучше сам на панель поди продайся , если так сильно " зудит" продать чего нибудь!!! Ато чуть что сразу только и могут что родиной торговать! Когда уже наконец Россия перестанет быть страной "непуганых идиотов"!!!!?
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 09:48
      +2
      Критерий, здесь простой, кто больше платит, тот больший "друг".
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:54
      +2
      Израиль допустил передачу Украине технологии по производству борьбы с иранскими дронами, типа протестируют на славянах защиту от них. Отсюда вывод Иран может получить "Искандеры", а может и гиперзвук для тестирования воздушного пространства Израиля и их хваленого кумпола smile
    6. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:05
      +1
      "Дружить" ,,гиперзвучно,, надо с теми, кто и "сам с усам" ! С КНДР... может даже,с КНР ! recourse
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:26
    +8
    А оно нам надо? Риски - сегодня друг, завтра-недруг, враги купят чиновника "друга" за слив технологий, промышленный шпионаж, да мало ли? Если уж ради пиара, то - КНДР, те точно спасибо скажут и в спину на пальто не плюнут.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 09:27
    +4
    В ОПК России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

    Зачем? belay
    Торгуйте изделиями! Это гораздо выгоднее! Чем своих рабочих кормить будете?
    А от экспорта и своим ВС достанется "хлебный пирог". Не нужно продавать "удочки", "рыбой" торгуйте. Для своей страны это "золотое дно".
    Не продаёте же как изготовить С-300 и С-400, вот и здесь так же.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:27
    +4
    Как мы уже знаем, истинные друзья оочень легко и непринужденно становятся врагами . А гиперзвуковые технологии это стратегическая безопасность. Так что как бы потом локти не пришлось кусать ... Если и передавать то только вместе с русскими носителем , как кинжалы в Белоруссии . Только так и никак иначе
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:29
    -6
    С Китаем надо делиться, с кем ещё. Они и смогут, и помогут, а больше сильных друзей у нас нет, остальные не пойми чё. Индия уже прогнулась по ценам на нефть, это не друг.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:32
      +10
      Это с какого перепуга Китай нам друг стал? Китай нам сосед , это да. Но другом нам никогда не был и не будет , запомните это и не стройте иллюзий
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 09:53
        +1
        Цитата: FoBoss_VM
        запомните это и не стройте иллюзий

        Это не иллюзии, это, видимо, госплан на ближайшие годы..........................................
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 10:07
      0
      Это Китай то друг? Когда сосет твой прицеливается как бы " попроще" забрать половину твоего дома - это такой " друг" ? А какие же у вас " враги" тогда, позвольте спросить?
  6. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 09:29
    +3
    В ОПК России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

    1. Не торопимся ли?
    2. А кто дружественные? На уме только КНДР, если им, то хорошо.
    3. Индия - это друг? Это еще надо посмотреть. Они пока думают о потолке цен на российскую нефть.
    4. Других "друзей России" не знаю.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    0
    В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам. Но это должны быть истинные друзья нашего государства.
    . Н-да с... а кому конкретно, кто они такие есть?
  8. dimkin74
    dimkin74 Сегодня, 09:31
    +3
    Дружественной республике, не то что стране, Крым передали. И что из этого получилось?
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:36
      0
      отменили передачу в 2014 году из-за недружественности
  9. mark1
    mark1 Сегодня, 09:34
    +1
    Да нас буквально обложили со всех сторон по периметру дружественные страны. А самая дружественная - Турция, ей первой надо было гиперзвук предоставить, жаль Китай перехватил. И Индию не стоит забывать, зря что ли она МБР создала аж на 8 000 кМ, до Америки далеко, до Китая много, а нам самый раз...
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:34
    +4
    Индия - дружественная страна? Очень сомнительное утверждение. Даже, если околонейстральная- уже хорошо. Хотя, по последней информации, больше тяготеет к штатам. Ну и кто ещё у нас дружественный, кому можно доверить гиперзвук? Да, так, чтобы это оружие не оказалось у недружественных .
  11. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:35
    -1
    Например Ирану, Сирии, Китаю...
    визгу будет - все стекла повылетают!
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:36
    +1
    индия же союзник сша в регионе. получается гиперзвук уже не так и уникален,раз нет боязни попадания в другие руки
  13. polk26l
    polk26l Сегодня, 09:37
    +1
    Видно, что жажда наживы в ВПК РОССИИ, загораживает разум! Это очень опасно! Куда смотрит ФСБ?! Кто может определить, это точно дружественная страна - " на века!" или нет!? И они завтра, эти технологии, - "по выгодной цене не продадут америкосам или их саттелитам! Уверены ли в ВПК, что в "дружественных странах", не найдутся предатели, или шпионы, которые это сделают? ! Хватит быть добренькими, за народный и государственный счёт! И так, на сегодняшний день много "проколов"! Необходимо всех, кто сделал это предложение и участвует в его реализации, проверить на "детекторе лжи" и очистить ВПК от возможных предателей и врагов!!! Вспомните опыт СССР!!!
  14. solar
    solar Сегодня, 09:39
    0
    В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам.

    Вообще-то существует режим контроля ракетных технологий, который накладывает серьезные ограничения на их передачу.
    И если Индию это не касается, так как она член режима контроля, то в отношении других, не состоящих в режиме контроля, так просто передавать такие технологии не получится.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:39
    +2
    допускают передачу гиперзвуковых технологий

    СССР кормил-кормил "дружественные страны", списывал им миллиардные долги, а они (далее следует непереводимая игра слов).
    Такие изделия надо не передовать, а ПРОДАВАТЬ втридорого. И именно изделия, а не технологии. Очередной предатель.
  16. fax66
    fax66 Сегодня, 09:40
    +3
    Так и хочется сказать товарищу Бирюлину очень актуальную фразу из К/Ф : "Ты чего это, царская морда, казённые земли разбазариваешь?"
  17. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:41
    0
    Насколько Индия дружественная страна?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:00
      0
      Нисколько, терпимо - да.
      Помните как он на нашу арендованную лодку экскурсии из США водили?!
  18. Oldi
    Oldi Сегодня, 09:47
    +1
    Вот именно
    это должны быть истинные друзья нашего государства.
    и с этим очень сложно, ну кроме армии и флота! wink
  19. T-100
    T-100 Сегодня, 09:51
    +1
    Единственной дружественной страной, которую я вижу по делам - это Северная Корея, которая всегда в числе первых голосует за нас и готова помочь, чем сможет. И им такое оружие на фоне противостояния с блоком стран ен повредит, а мы по прежнему сохраняем санкции в отношении этой страны.
  20. Sheff333
    Sheff333 Сегодня, 09:52
    +2
    Надеюсь это журналистская утка. У стран нет друзей, есть интересы. Кто сегодня друг, завтра враг.
  21. Степан S
    Степан S Сегодня, 09:58
    0
    Вы где ни будь видите "истинных друзей" нашей страны? Я вот не заметил их ни рядом, ни на отдалении. Все хитросделанные партнеры по ситуации.
    Похоже "представителю ОПК" очень захотелось поторговать и заработать копеечку.
  22. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    0
    У России нет друзей.
    Может лучше ставит на боевое дежурство за денежку малую?
  23. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:59
    +1
    Откроем досрочно "ящик Пандоры" ! fellow Нам всё равно,что открывать ! Что ящик водки,что Пандоры ! laughing
  24. olhon
    olhon Сегодня, 10:02
    0
    Индусам я бы не доверял. Как и всем остальным.
  25. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:05
    0
    Но это должны быть истинные друзья нашего государства.

    Ну, это скорее всего камень в израильский огород. Уж очень они с укронацистами задружили... Собираются фирмам своим разрешить поставки оружия укропам. Ну а почему бы нам истинными друзьями Иран не признать. Реально нам помогают...
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:06
    0
    Можете продать свои технологии ,дружественным странам ,которые и так уже на финишной ленточке в этом вопросе.Мне кажется ,что Иран и Сирия в этом вопросе ну Очень приуспели.
  27. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:10
    0
    В свое время много технологий и техники передали странам Варшавского договора. Теперь это все работает против нас. Я не понимаю, зачем передавать эти технологии сейчас хоть той же Индии, которая хвостом виляет в обе стороны. Чтобы оттуда эти технологии в США попали? Нет у России надежных союзников, чтобы делиться такими технологиями. Да и зачем вообще ими делиться?