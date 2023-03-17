В ОПК России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России допускают передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам. Но это должны быть истинные друзья нашего государства.
Такое мнение высказал в интервью агентству РИА Новости заместитель главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Константин Бирюлин.
Представитель ОПК вовсе не исключает такой вариант. Но данное решение является политическим и может быть принято на самом высоком уровне в руководстве страны. Только оно может решить, насколько целесообразным будет такой шаг. Разумеется, подобное решение должно быть предварительно тщательно рассмотрено и взвешено. И когда поступит соответствующее распоряжение, технологии передадут.
Конечно, имеет большое значение и уровень технического развития в странах, которым передаются технологии. Их предприятия должны быть готовы к такому сотрудничеству, тогда оно будет плодотворным.
В качестве примера Бирюлин привел российско-индийское сотрудничество в оборонной отрасли. Москва и Нью-Дели успешно реализуют программу по производству сверхзвуковых ракет BrahMos и ряд других проектов.
Летом прошлого года содиректор совместного предприятия «БраМос» Александр Максичев в беседе с журналистами РИА Новости сообщил, что работы по созданию гиперзвуковых ракет BrahMos предполагается завершить к 2027 или 2028 году. По совместительству он занимает должность замглавы НПО «Машиностроение», выпускающего гиперзвуковые ракеты «Циркон».