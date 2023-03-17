Военный эксперт рассказал о мобильном крематории ВСУ под Артемовском

В настоящее время в районе села Миньковка под Артемовском (Бахмут) развернут мобильный крематорий вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Как отметил эксперт, крематорий специально оборудовали в лесистой местности, в стороне от основных автомобильных дорог. Тела погибших украинских военных подвозят в крематорий на грузовых автомобилях и на пикапах.
Таким образом, потери украинских формирований в районе Артемовска становятся столь высокими, что нормально хоронить погибших военнослужащих уже не получается.
Ранее попавший в российский плен боевик из третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк рассказал, как украинское командование обманывает родственников погибших. Тела погибших не забирают и не выдают родственникам, чтобы не выплачивать положенные от государства компенсации.
Также Андрей Марочко рассказал, что сейчас в районе Сватово и Кременной украинские формирования заняты оборудованием ложных позиций. На псевдопозициях устанавливаются макеты военной техники, артиллерийских орудий. На настоящих позициях монтируются металлические отражатели, чтобы скрыть расположение украинских формирований от российской военной разведки.
Однако и такие меры не помогают украинским формированиям удерживать занимаемые рубежи, постепенно российские войска оттесняют ВСУ, при этом отряды киевского режима несут очень высокие потери.