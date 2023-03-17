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Военный эксперт рассказал о мобильном крематории ВСУ под Артемовском

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Военный эксперт рассказал о мобильном крематории ВСУ под Артемовском

В настоящее время в районе села Миньковка под Артемовском (Бахмут) развернут мобильный крематорий вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.


Как отметил эксперт, крематорий специально оборудовали в лесистой местности, в стороне от основных автомобильных дорог. Тела погибших украинских военных подвозят в крематорий на грузовых автомобилях и на пикапах.

Таким образом, потери украинских формирований в районе Артемовска становятся столь высокими, что нормально хоронить погибших военнослужащих уже не получается.


Ранее попавший в российский плен боевик из третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк рассказал, как украинское командование обманывает родственников погибших. Тела погибших не забирают и не выдают родственникам, чтобы не выплачивать положенные от государства компенсации.

Также Андрей Марочко рассказал, что сейчас в районе Сватово и Кременной украинские формирования заняты оборудованием ложных позиций. На псевдопозициях устанавливаются макеты военной техники, артиллерийских орудий. На настоящих позициях монтируются металлические отражатели, чтобы скрыть расположение украинских формирований от российской военной разведки.

Однако и такие меры не помогают украинским формированиям удерживать занимаемые рубежи, постепенно российские войска оттесняют ВСУ, при этом отряды киевского режима несут очень высокие потери.
Использованы фотографии:
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:02
    +1
    По Станиславскому - не верю. Кто скажет, сколько нужно энергоресурсов для функционирования сего "предприятия"! Печи на генераторах работают, солярке, бензине? Счет на упокоенных идет на тысячи, сколько в сутки может переработать данное "предприятие"? Как на мусоросжигательном заводе - вокруг должны лежать горы трупов в очередь на "переработку". Трупы сжигать не булки хлеба печь на мобильных пекарнях.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:06
    +1
    На псевдопозициях устанавливаются макеты военной техники

    Ну и зачем, если всё это отслеживается разведкой?
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:06
    0
    Да и черт с ними, скакунами... человеческое лицо они потеряли