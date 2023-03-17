Военный эксперт рассказал о мобильном крематории ВСУ под Артемовском

В настоящее время в районе села Миньковка под Артемовском (Бахмут) развернут мобильный крематорий вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.Как отметил эксперт, крематорий специально оборудовали в лесистой местности, в стороне от основных автомобильных дорог. Тела погибших украинских военных подвозят в крематорий на грузовых автомобилях и на пикапах.Таким образом, потери украинских формирований в районе Артемовска становятся столь высокими, что нормально хоронить погибших военнослужащих уже не получается.Ранее попавший в российский плен боевик из третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк рассказал, как украинское командование обманывает родственников погибших. Тела погибших не забирают и не выдают родственникам, чтобы не выплачивать положенные от государства компенсации.Также Андрей Марочко рассказал, что сейчас в районе Сватово и Кременной украинские формирования заняты оборудованием ложных позиций. На псевдопозициях устанавливаются макеты военной техники, артиллерийских орудий. На настоящих позициях монтируются металлические отражатели, чтобы скрыть расположение украинских формирований от российской военной разведки.Однако и такие меры не помогают украинским формированиям удерживать занимаемые рубежи, постепенно российские войска оттесняют ВСУ, при этом отряды киевского режима несут очень высокие потери.