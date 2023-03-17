Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

В сети появилось снятое с беспилотника видео, на котором запечатлен результат неудавшейся попытки боевиков киевского режима атаковать позиции российской армии. На кадрах можно увидеть успешную работу российской артиллерии по отступающим боевикам из 25-й бригады десанта ВСУ. Российские артиллеристы, корректируя огонь при помощи беспилотников, нанесли несколько точных ударов по отступающему противнику.
Российская армия продолжает наступление на участке фронта в районе Сватово-Кременная. Бойцам ВС РФ удалось разбить силы 25-й бригады десанта ВСУ возле Червонопоповки и выйти на господствующие высоты. Сообщается, что ВСУ в течение суток потеряли на этом участке линии боевого соприкосновения более 100 боевиков и 10 единиц военной техники.
На линии Сватово-Кременная продолжаются активные боевые действия. В районе Серебрянского лесничества ВС РФ удалось достичь значительных успехов и выбить противника из нескольких опорных пунктов. Штурмовая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по расположениям противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики.
Также продолжается наступление российских войск на Купянском направлении, где силам ВС РФ удалось практически вплотную подойти к оставленному осенью прошлого года городу Купянску.