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Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

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Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр

В сети появилось снятое с беспилотника видео, на котором запечатлен результат неудавшейся попытки боевиков киевского режима атаковать позиции российской армии. На кадрах можно увидеть успешную работу российской артиллерии по отступающим боевикам из 25-й бригады десанта ВСУ. Российские артиллеристы, корректируя огонь при помощи беспилотников, нанесли несколько точных ударов по отступающему противнику.




Российская армия продолжает наступление на участке фронта в районе Сватово-Кременная. Бойцам ВС РФ удалось разбить силы 25-й бригады десанта ВСУ возле Червонопоповки и выйти на господствующие высоты. Сообщается, что ВСУ в течение суток потеряли на этом участке линии боевого соприкосновения более 100 боевиков и 10 единиц военной техники.



На линии Сватово-Кременная продолжаются активные боевые действия. В районе Серебрянского лесничества ВС РФ удалось достичь значительных успехов и выбить противника из нескольких опорных пунктов. Штурмовая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удары по расположениям противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики.

Также продолжается наступление российских войск на Купянском направлении, где силам ВС РФ удалось практически вплотную подойти к оставленному осенью прошлого года городу Купянску.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Khakas
    Khakas Сегодня, 10:36
    +2
    Знатно отработали) надо было ещё лесополосу
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:40
      0
      Похоже это все знатно обрабатывали не один день.Ну,ушли в лесополосу?Что дальше?Музычка веселая,ничего не скажешь
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:19
        +3
        Ну,ушли в лесополосу?Что дальше?

        а что это они, может что не понравилось ? а ?" - " Да нет... сейчас за друзьями сходят и снова придут...за добавкой...
        (с)
        Музычка веселая

        The Offspring - The Kids Aren't Alright
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:52
          0
          Ни xpeна я не понимаю в современной войне.
          По идее, пробраться по лесополосе по 1-2 человека, не скапливаясь, чтоб не представлять цель для артиллерии.
          И только подобравшись на максимум, что позволяет лесополоса, рвануть в атаку через поле.
          А тут наступают через поле.
          Может, в лесополосе мины?
          А если в поле застигнут артобстрелом, первая реакция - залечь. Ведь снаряд именно осколками опасен. А они бегут ...
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 11:40
        +1
        Музычка веселая,

        Оффспринг " All I want"
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 11:38
      -2
      Херово отработали украинцы бегут, а наша артиллерия молчит!
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:41
    +6
    Интересно, почему они не стали рассыпаться и не залегли, а в полный рост решили побегать под осколками плотными могучими кучками?

    Неуязвимые или под веществами?
  3. мазута
    мазута Сегодня, 10:42
    +4
    Куда бегут по полям эти десантники?Что в чистом поле,что в лесопосадках для снегозадержания укрыться фактически невозможно,все простреливается.Ну если только там очень заглубленный бункер с огромными бетонными стенами...Верная смерть.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: мазута
      Куда бегут по полям эти десантники?

      Два варианта: 1. От страха мозги отказали. 2. Накачали их препаратами до одури.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:53
    +5
    Странно, а почему десатники ВСУ не пошли развернутым строем под барабан ? Было бы красиво , как "психическая атака " корниловцев в фильме "Чапаев"
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:41
      0
      Помнят, чем закончилась! Ищут новые подходы
  5. МЮД
    МЮД Сегодня, 10:53
    +1
    Положили снаряды точно, а вот корректировка подкачала, не учли что цель движется и не перенесли огонь вперед или связь корректировщик - батарея проблемная.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:55
    +3
    Наступление без поддержки бронетехники ,это что 17 год ? Еще не хватает кавалерии
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:56
      0
      бмп стоит подбитая посреди поля.................................
  7. А009
    А009 Сегодня, 10:59
    +2
    Вторым взрывом там человека испрарило просто.
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:59
    +3
    Япона мать,живой цепью в атаку fool . Хлопчики вы за кого воюете? Губите себя зря!
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 11:05
    +1
    В телеге есть видео с другого коптера, который находился правее . Там и танки хорошо отработали
  10. _просто
    _просто Сегодня, 11:12
    +3
    Цепью в атаку, как в ПМВ... Выглядит завораживающе и страшно.
  11. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:38
    +4
    Неудачная атака ВСУ под Кременной попала в кадр
    Гораздо точнее было бы назвать это точными профессиональными действия ВС России.
    Что не говори, а тактика активной обороны (к которой перешли ВС России), имеющая целью перемалывать противника и при этом минимизировать свои потери, себя более чем оправдывает.