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В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ»

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В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ»

В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех своих подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», в том числе и стратегических. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.


Испытания крылатых ракет «Калибр» проводились ещё на субмаринах 2 поколения, а потому, назрела необходимость вооружить этим гиперзвуковым оружием почти все действующие подлодки, включая подводные крейсеры стратегического назначения

– отметил адмирал.

Также, в интервью газете «Красная Звезда», которое было приурочено к годовщине со дня создания подводных сил России – Дню моряка-подводника, отмечаемого в стране 19 марта, он добавил, что оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием является важным шагом на пути к укреплению и развитию российского ВМФ.

Стоит отметить, что в настоящее время крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» находятся на вооружении как неатомных ПЛ проекта 636.3, входящих в состав двух российских флотов – Черноморского и Тихоокеанского, так и многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) нескольких проектов. Субмарины проекта 636.3 уже использовали «Калибры» по наземным целям боевиков во время войны в Сирии. В то же время они успешно проявили себя и в ходе спецоперации на Украине.

Также были проведены и первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта многоцелевой АПЛ 4-го поколения «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»

Всего в боевом строю ВМФ на сегодняшний день находятся около 10 основных проектов подлодок и их модификаций, а процесс их унификации, предусматривающий сокращение количества проектов направлен на снижение затрат по их строительству, эксплуатации, ремонту и утилизации

– добавил главком ВМФ.

Также упомянул он и о дальнейшем использовании кораблей прошлых поколений, с наличием в них передовых систем управления и вооружения, равно как и современных средств поражения противника после того как было решено их усовершенствовать.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:47
    +6
    Испытания крылатых ракет «Калибр» проводились ещё на субмаринах 2 поколения, а потому, назрела необходимость вооружить этим гиперзвуковым оружием

    А "Калибр-ПЛ" гиперзвуковой? Просто, так в статье написано, а я не спец по этой теме, хотелось бы разъяснения от сведующих в вопросе. Спасибо.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:59
      +2
      По состоянию на 2019 год ракетный комплекс «Калибр» стоит на вооружении ВМФ России. По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км.Полученные координаты целей поступают в вычислительное устройство (ВУ) системы управления, которое учитывает курс и скорость своего корабля и по элементам движения целей вычисляет упреждённые точки встречи с ними, причём вычисленные данные с течением времени непрерывно обновляются и уточняются.Кроче -"умная ракетная система" , но "дозвуковая"
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 11:04
        0
        Ага. Значит дозвуковая всё-таки. Спасибо за уточнение!
      2. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 11:24
        +3
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Кроче -"умная ракетная система" , но "дозвуковая"


        не совсем так ибо последние несколько километров до цели ракета летит на сверхзвуке (от 2 до 2.5 маха в зависимости от типа ракеты) в отличии от того же американского топора который летит весь промежуток полета на дозвуковой скорости.
        Видимо наш главком ВМФ запутался в терминологии а именно думал о цирконе а сказал про калибр.Что само по себе неудивительно так как для запуска калибров и цирконов используется универсальная пусковая установка 3С14.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:05
      0
      Надо сокращать подлетное время "калибров" с целью уменьшения их уязвимости для ПВО путем их приближения к территории США, тут все методы хороши.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:50
    +4
    Добавить контейнерный пуск с любого рыболова и вообще красота. Массовость и скорость, а там радиация с ветром доделают.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 11:07
      +1
      Клаб-К контейнерный вариант. пакуется в стандартный морской контейнер. сколько их стоит в портах "партнеров" только ГШ МО РФ известно.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:09
        0
        Известно довольно точно - ровно ноль.
        Это только на красивых видео всё выглядит роскошно - подъезжает незаметный грузовичок, сгружает обычный контейнер с какой-нибудь надписью типа "Maersk", контейнер - на контейнеровоз, коих в морях сотни и всё, попробуй отследи. А кто-то хитрый в нужный момент нажимает кнопку и с обычного мирного корабля полетели ракеты.

        Уже разбирали неединажды, что есть несколько основных проблем:
        1. На самом деле каждый такой контейнер требует регулярного осмотра. И содержимого тоже. Ибо качка, тряска, солёная вода, всё такое.
        2. Логистика ужасна. Кто и как будет постоянно следить, что требуемый контейнер находится в верхнем ряду? Кто и как будет на судне сопровождающим контейнера? Или мы просто поверим перевозчикам?
        Ладно, можно устроить на своих контейнеровозах, но тогда в войну в любом случае судно под русским флагом - законная цель.
        А оставлять контейнеры с Клабами на чужом судне без присмотра... Ну давайте сразу просто подарим врагу.
        3. Как обеспечим, чтобы в нужное время контейнер был в нужном месте, в нужной позиции? Вот сейчас война, надо стрелять. А контейнер на судне, которое где-то посреди Тихого океана.
        4. Кто и как обеспечит целеуказание?

        В общем, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:54
    +2
    А что есть "Калибр"?Дозвуковая ракета,обнаруживается и сбивается .Если конечно противник не лох.."А вот "Циркон"был бы в тему.Понятно,что и размеры и цена имеет место быть..
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А что есть "Калибр"?Дозвуковая ракета, обнаруживается и сбивается .

      yes
      Субмарины проекта 636.3 уже использовали «Калибры» по наземным целям боевиков во время войны в Сирии. В то же время они успешно проявили себя и в ходе спецоперации на Украине.

      В условиях недоразвитой или отсутствующей априори системы ПВО?
      Правильное замечание...
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:03
    +1
    Морские носители Калибров имели смысл прежде всего в условиях действующего РСМД, т.к. не попадали под его ограничения. Но в ситуации, когда все договоры по контролю и ограничению вооружений отброшены, экономически гораздо более эффективным является концентрация усилий на неземных ПУ. Морские ПУ - это 1) дорого и 2) ограниченный боезапас, перезарядка которого значительно более трудоемка, чем у сухопутной ПУ. Когда финансы не ограничены, можно себе позволить все, но в ситуации, когда на горизонте маячит появление американских сухопутных ПУ гиперзвуковых ракет в Европе...
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:24
      0
      является концентрация усилий на неземных ПУ
      Тогда на "нАземных"? what
      (Неземные, как раз - морские или воздушные).
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 11:11
    0
    С каких это пор "Калибр" стал гиперзвуковой ракетой, если он даже сверхзвуковой ракетой не является ? Кто тут опупел, автор статейки или командующий флотом, на которого автор ссылается? Я вот думаю, что автор. Калибр - ракета дозвуковая . Поэтому затея оснастить ею все подлодки, даже стратегические, выглядит сомнительно. Лучше поработать над дальностью полета Цирконов, чтобы достичь дальности Калибров и тогда оснащать Цирконами все подлодки.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 11:35
      +3
      Не совсем так. В варианте ПКР Калибр перед целью разгоняется до скорости почти в 3М, правда, и дальность совсем другая (причем это данные по экспортным вариантам). К тому же процесс модернизации всегда идет, но результаты известны далеко не сразу.
      А адмирал, мне думается, все же имел в виду Циркон.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:16
    0
    Не быстрое это дело затащить пульт управления Калибрами в центральный пост и протянуть кабеля в торпеды отсек.
  7. solar
    solar Сегодня, 11:17
    0
    Испытания крылатых ракет «Калибр» проводились ещё на субмаринах 2 поколения, а потому, назрела необходимость вооружить этим гиперзвуковым оружием почти все действующие подлодки

    Странно слышать такое от целого адмирала, главкома ВМФ.
  8. faiver
    faiver Сегодня, 11:39
    0
    Зачем на действующих стратегах размещать калибры? это же глупость.
    Другой момент что выбывающие стратеги можно переделать под крылатые ракеты, как уже предлагалось сделать с 941ми Акулами.
  9. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:57
    0
    в настоящее время крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» находятся на вооружении как неатомных ПЛ проекта 636.3, входящих в состав двух российских флотов – Черноморского и Тихоокеанского, так и многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ)

    Не понятно по статье, если "Калибры" уже стоят, то автор наверное имел в ввиду установку "Цирконов"...