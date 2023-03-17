В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ»

Испытания крылатых ракет «Калибр» проводились ещё на субмаринах 2 поколения, а потому, назрела необходимость вооружить этим гиперзвуковым оружием почти все действующие подлодки, включая подводные крейсеры стратегического назначения

Всего в боевом строю ВМФ на сегодняшний день находятся около 10 основных проектов подлодок и их модификаций, а процесс их унификации, предусматривающий сокращение количества проектов направлен на снижение затрат по их строительству, эксплуатации, ремонту и утилизации