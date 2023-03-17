В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ»

В ВМФ РФ рассматривают возможность оснащения всех своих подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», в том числе и стратегических. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Испытания крылатых ракет «Калибр» проводились ещё на субмаринах 2 поколения, а потому, назрела необходимость вооружить этим гиперзвуковым оружием почти все действующие подлодки, включая подводные крейсеры стратегического назначения
– отметил адмирал.
Также, в интервью газете «Красная Звезда», которое было приурочено к годовщине со дня создания подводных сил России – Дню моряка-подводника, отмечаемого в стране 19 марта, он добавил, что оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием является важным шагом на пути к укреплению и развитию российского ВМФ.
Стоит отметить, что в настоящее время крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» находятся на вооружении как неатомных ПЛ проекта 636.3, входящих в состав двух российских флотов – Черноморского и Тихоокеанского, так и многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) нескольких проектов. Субмарины проекта 636.3 уже использовали «Калибры» по наземным целям боевиков во время войны в Сирии. В то же время они успешно проявили себя и в ходе спецоперации на Украине.
Также были проведены и первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта многоцелевой АПЛ 4-го поколения «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»
Всего в боевом строю ВМФ на сегодняшний день находятся около 10 основных проектов подлодок и их модификаций, а процесс их унификации, предусматривающий сокращение количества проектов направлен на снижение затрат по их строительству, эксплуатации, ремонту и утилизации
– добавил главком ВМФ.
Также упомянул он и о дальнейшем использовании кораблей прошлых поколений, с наличием в них передовых систем управления и вооружения, равно как и современных средств поражения противника после того как было решено их усовершенствовать.