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Названа дата встречи президента России с председателем КНР

20
Названа дата встречи президента России с председателем КНР

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоится 20-22 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба президента России.


С 20 по 22 марта китайский лидер будет находиться в Российской Федерации с официальным визитом. Российская и китайская стороны планируют в это время обсудить целый ряд очень важных вопросов. В сообщении пресс-службы Кремля подчеркивается, что стороны обговорят вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Напомним, что в феврале 2023 года Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию. Китайский лидер приглашение принял. Поездка в Россию станет его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР.

В сообщении пресс-службы Кремля содержится не так много информации о темах, которые будут подниматься на переговорах глав двух государств. Но можно не сомневаться, что одной из центральных тем на переговорах будет специальная военная операция на Украине, а также предложенный Пекином план мирного урегулирования.

После переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР Пекин будет стремиться более активно участвовать в решении международных вопросов, и украинский конфликт занимает в списке его интересов далеко не последнее место, особенно если учитывать, что в Китае его рассматривают не как локальный территориальный конфликт между РФ и Украиной, а как столкновение России с «коллективным Западом».

Кстати, в последнее время все активнее украинская и западная пресса пишут о возможности переговоров Си Цзиньпина и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский президент не общался лично с китайским лидером с момента начала специальной военной операции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. МЮД
    МЮД Сегодня, 10:54
    -3
    Опять шарманку о переговорах заведут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +3
      Может и заведут.Но я думаю,что китайцам важнее Тайвань,чем переговоры с Украиной с непонятным для них результатом.Тема наверняка другая будет на этой встрече
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:01
      +1
      Ну а чего бы не поговорить с хорошим человеком за чашечкой зеленого чая ? Главное в этом, что мирный план Пекина не выполним и первое препятствие Россия не уйдет ни из Крыма ни из Донбасса, а без этого эта шарманка будет играть в холостую т.к. ни США ни Украина на это не пойдут им нужны территории для баз НАТО, без Причерноморья Украина никому не нужна и сразу теряет интерес на Западе, отсюда вывод мир будет достигнут на поле боя.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 11:11
        +3
        Цитата: Silver99
        Ну а чего бы не поговорить с хорошим человеком за чашечкой зеленого чая ? Главное в этом, что мирный план Пекина не выполним и первое препятствие Россия не уйдет ни из Крыма ни из Донбасса, а без этого эта шарманка будет играть в холостую т.к. ни США ни Украина на это не пойдут им нужны территории для баз НАТО, без Причерноморья Украина никому не нужна и сразу теряет интерес на Западе, отсюда вывод мир будет достигнут на поле боя.

        Не думаю что китайцы настолько глупы, что не понимают что их план не реалистичен.
        Наоборот, они прекрасно понимают это, просто им нужно было заявить о себе, как о миротворцах.
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 11:14
          -1
          Думаю, будут обсуждать передачу вооружения(говорят много советского копий у Китая на складах), технологий и прочего.
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:46
          +1
          Цитата: Ulan.1812
          Не думаю что китайцы настолько глупы, что не понимают что их план не реалистичен.
          Наоборот, они прекрасно понимают это, просто им нужно было заявить о себе, как о миротворца

          Тем более они на медни усадили за стол переговоров Иран и С.Аравию, чем сильно взбесили матрасов, понизив уровень их влияния на Б.Востоке. По результатам переговоров вроде как и Йеменская война пошла к завершению. Однако думается так, что миротворческая миссия по украине на этой встрече для КНР и РФ явно не в приоритете. То о чём Си и ВВП договорятся покажет ближайшее время, но для США она не сулит ничего хорошего. Сейчас матрасы ожидаемо начнут повизгивать. Наблюдаем winked
        3. nils
          nils Сегодня, 12:12
          0
          Цитата: Ulan.1812
          .....они прекрасно понимают...

          Они действительно всё прекрасно понимают. Лес (в рамках договора ТОР) из России в поражающих воображение размерах уходит в Китай. Массовые пожары - как следствие. Вода из Байкала, разное прочее сырьё туда же. Правда коренному населению России от этого достаётся кукиш. И правильно! Нечего тут рот разевать, не Саудовская Аравия понимаишь. Балалайку в руки, девкам кокошник и радуйтесь. А то вишь ты о высоких технологиях размечтались. Если что нужно (ширпотреб, бусинки стеклянные и прочее), дядя из Китая привезет.
      2. Arpad_Polan
        Arpad_Polan Сегодня, 12:06
        0
        you are missing the point of this visit. China knows well that their peace plan is unworkable from the Russian point of view. the point is to increase cooperation and to develop a common front to stop the mad neocolonialists and safeguard the development of the emerging multipolar world order.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:55
    0
    Будем надеятся что китайцы не начнут яйки выкручивать нам. Они деньги теряют, а это смертельно обижает некоторых власть имущих.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00
    +4
    Солнце остановилось на небосклоне,луна вообще не взошла, птицы перестали петь в Россию едет Си Цзиньпин.Дядьки будут решать судьбу мира.И только западные крысы : Чтоб такого придумать ,но не переусердствовать а то сами начнём боятся того что придумали.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:21
      +3
      А чего это реки вспять не потекли?? Недоработка lol
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:31
        +2
        Согласен упустил , в ближайшее время исправлюсь. hi
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:02
    +1
    Думаю этим визитом Си Цзиньпин , показывает Западу , какие приоритеты стоят перед Китаем.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:11
      0
      Товарищ Си: Владимир ,что там с китайскими активами на Украине?Надо будет с вами переписывать договоры?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:23
        0
        Надо пригласить китайцев на войну, пообещав западенщину. Китайцы будут их держать в узде, и у поляков всё хотелки сразу сдуются
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:32
          +1
          А может Англию пообещать,пусть их на наркоту посадят? lol
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:25
    +1
    Сомневаюсь что будут приняты какие-то судьбоносные для мира решения.
    По крайней мере официально это озвучено не будет.
    Нужные решения будут приняты кулуарно и не для посторонних ушей.
    Ну а официально будут озвучены обтекаемые формулировки. Тайвань это Китай, обе страны стремятся решать вопросы переговорами и тд.
    Короче -Миру-Мир.
    А о чем конкретно шла речь и какие решения приняты, можно будет гадать только по дальнейшему поведению сторон.
    Ну например поставки китайского оружия, комплектующих, чипов через Беларусь или например через третьи страны.
    Вообщем время покажет.
    Что касаемо встречи онлайн Си и Зели, то я сильно сомневаюсь, что Си горит желанием, общаться с этим ничтожеством-наркошей, холопом США. Тем более что Зе заявил, что будет предостерегать Китай от поставок оружия России.
    Кто? Наркоша будет выговаривать Си?
    Это Киеву очень хочется для поднятия престижа наркоши вот и подняли информационный шум.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:28
    +3
    Это будет серьезный визит. Китаец приедет на несколько дней, значит есть что обсуждать. К тому же символично, что он после переназначения сразу встречается с лидером России. Ждем хороших новостей...
  7. faiver
    faiver Сегодня, 11:30
    +2
    Надо дядьке Си подарить Ил-96, а то не солидно летать на самолете враждебного государства....
  8. jigital
    jigital Сегодня, 12:06
    0
    Цитата: роман66
    Надо пригласить китайцев на войну, пообещав западенщину. Китайцы будут их держать в узде, и у поляков всё котелки сразу сдуются

    Посмотрите на карту где Китай, а где западенщина. Старая обезьяна будет и дальше сидеть, и смотреть, как тигры рвут друг друга. Пока, старая обезьяна или сдохнет от старости, или тигр её не порвёт Китай это другой менталитет, где понт дороже денег. У них нет врагов нет друзей. А только текущая выгода. Даже если США захватят Китай ,то через 100- 200 лет оно раствориться в Китае. Так и с Тайванем что через 1000 лет он будет с Китаем. Переговоры с товарищем Си это всего лишь заявить о себе. Вот если товарищ Си заявит о военной помощи России то тогда да. А так пошли бы эти товарищи в дальнее эротическое путешествие.