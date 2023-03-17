Названа дата встречи президента России с председателем КНР

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоится 20-22 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба президента России.С 20 по 22 марта китайский лидер будет находиться в Российской Федерации с официальным визитом. Российская и китайская стороны планируют в это время обсудить целый ряд очень важных вопросов. В сообщении пресс-службы Кремля подчеркивается, что стороны обговорят вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».Напомним, что в феврале 2023 года Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию. Китайский лидер приглашение принял. Поездка в Россию станет его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР.В сообщении пресс-службы Кремля содержится не так много информации о темах, которые будут подниматься на переговорах глав двух государств. Но можно не сомневаться, что одной из центральных тем на переговорах будет специальная военная операция на Украине, а также предложенный Пекином план мирного урегулирования.После переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР Пекин будет стремиться более активно участвовать в решении международных вопросов, и украинский конфликт занимает в списке его интересов далеко не последнее место, особенно если учитывать, что в Китае его рассматривают не как локальный территориальный конфликт между РФ и Украиной, а как столкновение России с «коллективным Западом».Кстати, в последнее время все активнее украинская и западная пресса пишут о возможности переговоров Си Цзиньпина и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский президент не общался лично с китайским лидером с момента начала специальной военной операции.