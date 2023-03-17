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Американские власти одобрили потенциальную продажу Польше ракет Hellfire

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Американские власти одобрили потенциальную продажу Польше ракет Hellfire

Американский госдепартамент одобрил проведение сделки по продаже Польше ракет Hellfire на сумму около 150 миллионов долларов.


В пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Минобороны США утверждается, что польские власти запросили поставки 800 ракет AGM-114R2 Hellfire, а также четыре учебных ракеты M36 Hellfire Captive Air Training Missile (CATM). При помощи поставок этих ракет предполагается укрепить оборонный потенциал польской армии.

Согласно прогнозам американского внешнеполитического ведомства, подобная сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США и не приведет к изменению военного баланса в европейском регионе. Для проведения этой сделки осталось утверждение поставок в американском конгрессе.

Американская ракета AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность", обладает полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением. Основными носителями ракет Hellfire являются военные вертолёты огневой поддержки. Начиная с 2007 года ракеты этого класса также устанавливаются на военных беспилотниках MQ-1 Predator.

Польские власти намерены значительно усилить свои вооруженные силы и благодаря этому на фоне ослабления Германии и Франции занять доминирующее положение в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют планируемые закупки военной техники у Южной Кореи и ряда других стран. Таким образом, польские вооруженные силы имеют все шансы стать сильнейшей армией в регионе.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Hunini
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7 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:28
    0
    Рабы на Украине заканчиваются , надо новых готовить на замену и оружием накачать по брови.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:53
      0
      Украинский ресурс еще очень далек от исчерпания.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:32
    0
    История повторяется . Опять коллективный Запад строит армию против русских,теперь только из поляков. На данный момент идеология может быть любая ,(русские не любят украинство ,ЛГБТ, империализм ) тут главное победа .
  3. faiver
    faiver Сегодня, 12:40
    0
    Как бы эти ракеты втихую не оказались на Украине....
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 12:51
      0
      Почему как бы? 100% будут. Спасибо генеальному руководству , время работает на врага как ни странно.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:58
      0
      Упор в носители. Хеллфаеры уже есть.Просто их используют с наземных ПУ.

      Вот если будут передать Вайперы и СуперКобры c 309 базы хранения, то да, Хелфаеры будут опасны.

  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:55
    0
    Поляки ещё те вояки, погиенить мастера. Наиболее ортодоксальные сейчас утилизируются на окраине. Пусть тратятся не на то что нужно, время не на их стороне.