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Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

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Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

Министр энергетики Украины сделал заявление по поводу «перестройки в атомной отрасли страны». По словам Германа Галущенко, украинские АЭС намерены полностью отказаться от использования на своих реакторах произведённого в России ядерного топлива.


Галущенко заявил, что Украина «будет производить собственное ядерное топливо, которое заменит российское ещё и на европейском рынке».

Галущенко посетил одного из предприятий «Энергоатома», на котором планируется развернуть масштабное производство. Уже сейчас это предприятие ведёт совместную работу с американской компанией Westinghouse.

Украинский министр:

Покупателями украинского ядерного топлива могут стать такие страны как Чехия, Болгария, Словакия, Финляндия. На нашей производственной линии будут производиться тепловыделяющие сборки для реакторов АЭС.

По заявлению Германа Галущенко, в текущем году завершится лицензирование соответствующих программ, после чего «начнётся промпроизводство хвостовиков»:

В 2024 году начнём производство головок для топливных кассет.

На первом этапе, как утверждает глава украинского Минэнерго, продукция такого рода будет использоваться на предприятии Westinghouse в Швеции.

Все эти заявления – лишнее доказательство того, что на Украине в той или иной мере ведутся работы с ядерным топливом. И учитывая сущность киевского режима, «мирным атомом» дело может не ограничиться.

В МАГАТЭ заявления Галущенко пока предпочли «не заметить».
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    +11
    До первого апреля еще две недели.Поторопились
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:10
      +2
      Максимум на что сейчас способна Украина- солить сало. Да и сало уже- польское. В этом они- ,, свЭрхдЭржава,,)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:21
        +4
        После потери "Артемсоли",соль там завозная..Так что и с засолкой не все так просто
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:23
        +3
        Цитата: Андрей Николаевич
        Максимум на что сейчас способна Украина- солить сало.

        Сало польское, соль Донецкая, своего ничего не осталось.
        1. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 11:43
          +1
          Очень много ДУМОК у них осталось. Потерялись среди них,с какой начинать .не знают
      3. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Максимум на что сейчас способна Украина- солить сало.

        Это было модно говорить с 2014-го по февраль 2022-го. wink
        А по факту всё возможно, не зря же в порту Одессы при прибытии нескольких иностранных судов отключали радиационный контроль. Запад может пойти на создание из Украины ядерной державы, в противовес нам.
      4. Пленник
        Пленник Сегодня, 12:02
        0
        А соль откуда? laughing .................................................
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:02
    +5
    Уже сейчас это предприятие ведёт совместную работу с американской компанией Westinghouse.

    То есть это теперь называется "производить для всей европы"? Однако чуть ли не пять лет назад ТВЭЛы от вестингауза себе пытались впихнуть как невпихуемое, а теперь производить...ну-ну wassat
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:34
      +1
      - Вовочка!
      - Да, Мария Ивановна!
      - Расскажи нам про Швейцарию.
      - Эта страна Великих Озёр раньше была горной страной...
      - Почему, Вовочка?
      - А туда головки для топливных кассет поставили, а оно как грёбнет!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:03
    +3
    В МАГАТЭ знают ,когда надо замечать ,даже если этого нет.И когда не надо замечать,если это на голову гадит.Явно украинцы зашли с другого боку,просят наш удар по ядерному объекту.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:27
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Явно украинцы зашли с другого боку,просят наш удар по ядерному объекту.

      Раз МАГАТЭ молчит, значит опять "полосатики", придумали очередную пакость, чтобы поставить на уши весь мир, руками "недоумков". Он пойдут на все тяжкие.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:33
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        Явно украинцы зашли с другого боку,просят наш удар по ядерному объекту.

        Раз МАГАТЭ молчит, значит опять "полосатики", придумали очередную пакость, чтобы поставить на уши весь мир, руками "недоумков". Он пойдут на все тяжкие.

        Как то так. winked
        Сборка ТВЭЛов скорее прикрытие какой то пакости контролируемой матрасами, нежели какие то амбиции стать центральными поставщиками тепловыделяющих элементов на внутреннем и европейском рынке. Мутят чего то.
  4. Паллада
    Паллада Сегодня, 11:05
    +3
    Свадьба в Малиновке да и только. Да уж, высокие технологии и Украина не совместимы. Уже ракеты запускать собирались, ничего не вышло, какие то катера строят в Турции. Украина останется крупной сельскохозяйственным субъектом, непонятно в каких границах.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:13
      +2
      Паллада, Вы верно подметили -,, одним сельскохозяйственным,, но .. огородом ЕС и с дешевой рабской силой, которая будет обрабатывать этот, огород.
    2. PROVINCIAL
      PROVINCIAL Сегодня, 11:24
      0
      Вопрос к Вам. Что прилетало к Энгельсу? Ваши влажные фантазии о сельскохозяйственном субъекте? Глаза откройте. В Украине - славяне. Пусть переформатированные, но по духу и стойкости мы с ними равны. Скажу немного пафосно-война идёт не за территории, а за души.
      1. Астория
        Астория Сегодня, 11:43
        +1
        Вопрос к Вам. Что прилетало к Энгельсу?
        Если Вы про модифицированный Стриж - то его как и Мрию делала страна которой нет. Если про модифицированную начинку - то она тоже делается в другой (других) стране (странах), если про тек кто осуществляет сборку - тот тут без комментариев может Джон, а может и Мыкола.
        В Украине - славяне.
        мелко стелете - Арийцы - с большой буквы. Только сверхлюди могли довести одну из крупнейших экономик Европы до состояния беднейших африканских стран всего навсего за 30 лет.
      2. Jager
        Jager Сегодня, 11:45
        0
        Вопрос к Вам. Что прилетало к Энгельсу? Ваши влажные фантазии о сельскохозяйственном субъекте?

        Какое отношение имеет коммунистический беспилотник "Ту" к "свободной" от самой себя Украине? Или советские атомные реакторы?)
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:05
    +2
    Заявления официальных лиц Украины все больше вызывают недоумение. Один на набережной Ялты хочет селфится этим летом, другой строит танковый завод совместно с Германией, на а этот решил топливо для АЭС производить на базе ушатанного производственного потенциала.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:11
      +2
      а этот решил топливо для АЭС производить на базе ушатанного производственного потенциала.

      На какой базе-то? Насколько я понимаю - в Цэгабонии нет и никогда не было предприятий по обогащению урана? А ввозить его туда со стороны - дурных нэма.. Как и нет дурных пихать в свои реакторы кассеты, сфабрикованные на той территории..
      1. PROVINCIAL
        PROVINCIAL Сегодня, 11:17
        -1
        Вы считаете что в Украине нет учёных физиков-ядерщиков, способных на собственные разработки? После Чернобыля? Не стоит с дивана смотреть на мир.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:25
          +1
          Кто то утверждает ,что у них нет ядерщиков?Есть.Даже экспериментальные реакторы(два,кажется).Вопрос технологии ,надежности и много другого.Которое,от мнения этого человека,сказавшего про топливо,не зависит никак
          1. Астория
            Астория Сегодня, 11:32
            +2
            Вы про какой реактор - если про ВВР-М, ну так он ровесник многих форумчан wink
        2. роман66
          роман66 Сегодня, 11:27
          +2
          Ответ-Иран. Сколько лет их ядерной программе? А топлива своего, кажись, ещё нет
        3. Астория
          Астория Сегодня, 11:28
          +4
          Мы ничего не считаем wink простой вопрос - сколько Украина построила заводов за последние 30 лет (скручивание проводов от Порошенко не в счет)? Физики - занимаются физикой, а заводы строят другие специалисты wink
        4. paul3390
          paul3390 Сегодня, 11:54
          0
          А вы - с дивана всерьёз считаете, что они таки способны разработать собственные центрифуги и построить их каскады??? belay what
        5. Jager
          Jager Сегодня, 11:55
          0
          Физики есть (точнее остались советские), т. к. современной производственной и инженерной базы - нет. Технологический, инженерный и промышленный потенциал СССР почти исчерпан.
          Максимум, на что вы способны - на передачу технической документации в Европу в подразделения того же Вестингауза. Даже добыча урановой руды сейчас под большим вопросом, т.к. Желтые Воды в прямой досягаемости.
        6. Сергей Куликов_3
          Сергей Куликов_3 Сегодня, 12:08
          0
          Чтобы быть физиком-ядерщиком надо иметь исследовательские центры с оборудованием, наличие АЭС не рождает новые технологии производства топлива к АЭС, можно иметь кучу академиков и доцентов в области ядерной физики, это по нонешнему времени лишь прибыльные должности, и не иметь теоретиков и практиков.
  6. sifgame
    sifgame Сегодня, 11:06
    +4
    А Ан-225 уже построили или только на подходе?
    1. Jager
      Jager Сегодня, 11:59
      +1
      Так уже летает! Тот самый "призрак Куева)
      [center][thu
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 11:13
    +1
    Вот ведь как все просто... и Европа уже в очередь стоит.. прекрасные перспективы... и уже скоро,.. -на "Мрии" , сразу к Заказчику, еще шкворчащее!
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:16
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Максимум на что сейчас способна Украина- солить сало. Да и сало уже- польское. В этом они- ,, свЭрхдЭржава,,)

    Соль тоже польская. )
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Соль тоже польская. )

      а также итальянская и норвежская
  9. Artunis
    Artunis Сегодня, 11:16
    +1
    Пацаны так сильно себя убедили в своей победе, что поверили в неё сами и планов теперь громадьё, танковые заводы понастроим, топливо ядрёное делать будем - нью Васюки короче! Киев-Кассиопея-Млечный путь и далее со всеми остановками, даже не смешно.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:17
    +4
    Они что уже бросили углублять Черное море лопатами, переключаются на мирный атом? laughing
    У них страны скоро не будет, а они об атоме думают. Если бы Россия там все не построила в свое время, там бы до сих пор редиску с огурцами культивировали бы... Воистину не народ, а . Пол страны сбежало, еще пол страны пытается воевать себе в убыток, при этом каждый день просыпаются Наполеонами.
    Впрочем, когда у тебя президент Наполеон, то и граждане "онаполеоненные" становятся...
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:18
    +2
    Видимо мало горилки принял на грудь данный персонаж. Надо еще добавить и заявить, что вытеснят с мирового рынка Росатом, сами будут строить АС по всему миру.
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:18
    +1
    Заявил, как в воду пукнул: громко, бурно... и только круги по воде во все стороны.
    Обсуждать это всерьёз - себя не уважать.
  13. Elektric
    Elektric Сегодня, 11:19
    +1
    Очередные бредни жидобандеровского территориального образования!
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:28
    +1
    А, применить методику Израиля? По недопущению обладания Украиной ядерными технологиями. Дешево и сердито.
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:28
    +1
    Сочувствую европейцам, им только новых чернобылей на своей территории не хватает для полного счастья.
  16. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:42
    +5
    Дорогие мои умные и ироничные собеседники, сейчас я вам дам один совет, а потом я его обосную с примером. Подобные заявления всегда, при любых обстоятельствах, необходимо воспринимать всерьёз. Даже если доподлинно известно, что имеющий сказать бодяжит кокаин с метадоном и грибочками закусывает. Потому, что всегда есть вероятность, пусть стремящаяся к нулю, но не нулевая, что это может оказаться неприятным нежданчиком.
    Теперь небольшая интермедия - я старый еврей, я очень давно живу на этом свете, родился я в лучшие годы СССР в самом сердце Сибири, где и живу по сей день. То есть я являюсь носителем вполне себе усреднённого российского сознания, но вот генетически детерминированное подсознание у меня еврейское. И вот когда я ещё был шкетом, моя бабуля - выдающаяся женщина, была во время Великой Отечественной радисткой в десантном батальоне, имела ранения, войну закончила в Берлине и в абсолютно здравом сознании и трезвой памяти дожила до 98 лет - так вот она мне в мозг закладывала умные и мудрые мысли, одна из которых звучала так - "ты, внучек, если видишь, что в тебя кто-то целится, так ты его сначала убей и только потом выясняй зачем он в тебя целился". Очень полезный совет, который я никогда не забываю и всегда им пользуюсь.
    Ну а теперь пример - на чём держится непобедимость Израиля? Как бы местным антисемитам и юдофобам не было обидно, но Израиль не проиграл ни одной войны. А держится она на том, что Израиль ЛЮБУЮ угрозу воспринимает как абсолютно реальную и сразу же принимает меры. Поэтому Израиль перестали пугать и брать на понт. России можно было бы кое чему и у евреев поучиться - меньше будет разочарований. А угрозы в сфере ядерных технологий - это очень серьёзно и благодушие может стоить очень дорого. Так что наши диверсанты уже должны подкрадываться к центрам ядерных технологий Украины и потихоньку головастиков прореживать.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:01
      +1
      Вы правы.
      Дык... уже год, как только этим и занимаемся.
      В результате, всего этого быть не может, т.к. не будет этого территориально-исторического недоразумения.
  17. Булат
    Булат Сегодня, 11:46
    0
    Как говорят п---деть ,не мешки ворочать
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:53
    0
    А почему бы и нет. Миллард деревьев уже посадили, почти, походу, по весне последние саженцы под рассаду пойдут. В космос И. Маском держава уже слетала, налоговую реформу уже провели весна-лето прошлого года, осталось дело за малым, ядреное топливо для ЕС бодяжить.
  19. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:59
    0
    Шуты гороховые, одним словом "х" "о" "х" "л" "ы", выпендрежники. Единственный плюс развала СССР это то что Россия скинула эту шушеру окраину с Прибалтикой, и перекрестилась наверное, такой кизяк пусть Европу изгаживает. Да Европу обеспечат конечно, покупают же олахи газ с примисями из америкосии, будет корявые сборки Вестингауз покупать
  20. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:06
    0
    Непрофессионализм+заносчивость+ врожденная селюковская дремучесть+ уверенность, что у пана ковбаса длинее= будем производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы. ИдиЁт!
  21. KCA
    KCA Сегодня, 12:11
    0
    Обогащение на центрифугах требует охренеть сколько электроэнергии, газодиффузионная технология ещё больше, дизель-генераторам не справиться, месторождения урана в/на есть, а что они с ними могут сделать, если в свои АЭС совали ТВЭЛ чужие?
  22. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 12:12
    0
    Ну-ну, тока оно скорее всего опять лютой зрадой обернётся, потому как Россия традиционно среди крупнейших поставщиков ядерного топлива в США, а в 2022 году оказалась крупнейшим. fellow