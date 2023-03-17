Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

Покупателями украинского ядерного топлива могут стать такие страны как Чехия, Болгария, Словакия, Финляндия. На нашей производственной линии будут производиться тепловыделяющие сборки для реакторов АЭС.

В 2024 году начнём производство головок для топливных кассет.

Министр энергетики Украины сделал заявление по поводу «перестройки в атомной отрасли страны». По словам Германа Галущенко, украинские АЭС намерены полностью отказаться от использования на своих реакторах произведённого в России ядерного топлива.Галущенко заявил, что Украина «будет производить собственное ядерное топливо, которое заменит российское ещё и на европейском рынке».Галущенко посетил одного из предприятий «Энергоатома», на котором планируется развернуть масштабное производство. Уже сейчас это предприятие ведёт совместную работу с американской компанией Westinghouse.Украинский министр:По заявлению Германа Галущенко, в текущем году завершится лицензирование соответствующих программ, после чего «начнётся промпроизводство хвостовиков»:На первом этапе, как утверждает глава украинского Минэнерго, продукция такого рода будет использоваться на предприятии Westinghouse в Швеции.Все эти заявления – лишнее доказательство того, что на Украине в той или иной мере ведутся работы с ядерным топливом. И учитывая сущность киевского режима, «мирным атомом» дело может не ограничиться.В МАГАТЭ заявления Галущенко пока предпочли «не заметить».