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У нефтепровода «Дружба» в Брянской области снова нашли взрывное устройство

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У нефтепровода «Дружба» в Брянской области снова нашли взрывное устройство

Вчера, 16 марта, в районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области вновь обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.


Согласно сообщению, взрывное устройство было обнаружено около 14:30. Как сообщает «Царьград», взрывное устройство было начинено веществом, которое используется при проведении горнопроходческих работ. Саперы уже обезвредили взрывное устройство.

Это уже вторая по счету за последние два дня подобная находка. 15 марта, днем ранее, на территории станции обнаружили несколько взрывных устройств, сброшенных с беспилотного летательного аппарата. Их также удалось обезвредить, поэтому обошлось без повреждений.

ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство. Таким образом, станцию пытаются атаковать третий день подряд. Устройство, как сообщают в экстренных службах, состояло из металлического корпуса и было начинено шариками диаметром до 5 мм.

Участившиеся случаи обнаружения взрывных устройств в Брянской области свидетельствуют о росте диверсионной активности в регионе. Нефтепровод «Дружба», по понятным причинам, вызывает очень большой интерес со стороны диверсантов из сопредельного государства.

Впрочем, как сообщает компания «Транснефть», станция была остановлена еще в 2022 году, сейчас через нее не осуществляется транспортировка нефти. Поэтому диверсии могли планироваться какими-то лицами или группой лиц, которые не осведомлены досконально о транспортировке нефти через данную станцию и могли предполагать, что она работает до сих пор.

С другой стороны, подобные диверсии могут иметь не столько практический, сколько символический характер и проводиться с целью запугивания мирного населения на территории Брянской области.

В сложившейся ситуации властям целесообразно значительно усилить охрану всех инфраструктурных объектов региона, причем не только силами ведомственной охраны и полиции, но и посредством привлечения военнослужащих.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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16 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:05
    0
    станция была остановлена еще в 2022 году, сейчас через нее не осуществляется транспортировка нефти.

    Тренируются себе в ногу стрелять? Последнюю трубу украдигаза взорвать хотят.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:06
      +6
      Вот парадокс газопровод на дне моря взорвали, а трубу открыто проходящую по территории Украины не трогают, как так-то ? Кто ее оберегает smile
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:08
        +1
        Ну что, походу пока не взорвут - не успокоятся....
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 11:44
          +1
          Цитата: Nexcom
          Ну что, походу пока не взорвут - не успокоятся....

          Никак не пойму, а Украина по какому проводу газ получает? И за что ей Россия платит до сих пор?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 11:56
            0
            Этот человек - точно не я. yes
            ____________________________________
      2. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:14
        +3
        Священная корова в Москве её бережёт.
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:19
        +2
        Да и тут они прекрасно знают что ничего страшного для них не произойдет, для взрыва газопровода не нужно начинять ву шрапнелью.
      4. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:42
        +2
        трубу открыто проходящую по территории Украины не трогают

        Трубу оберегает договорняк Кремля с дорогими украинскими партнёрами.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    +2
    Объявить награду и украинцы сами приведут диверсантов.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Объявить награду и украинцы сами приведут диверсантов.

      Главное денег не жалеть, они и Зеленского приведут.
  3. Elektric
    Elektric Сегодня, 11:22
    +4
    Вот как Сталин не додумался Гитлеру нефть качать? И на Кавказ не пришлось бы фашистам прорываться! Такое по уму только сионистам!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:42
      +2
      Цитата: Elektric
      Такое по уму только сионистам!

      По обе стороны фронта.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:45
      +2
      Такое по уму только сионистам!

      А ещё сионистам по уму не трогать украинские центры принятия решений, мосты и туннели.)))
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:46
    +2
    Не думаю, что это как-то связано с нефтепроводом.
    Шариками нефтепроводы не взрывают.
    Скорее, это просто для обозначения - мы можем!
    Мы смогли пронести (провести, протащить), и если сегодня нет жертв, то это не значит, что их не будет завтра. Ждите и бойтесь!
    Стандартная террористическая тактика
    Сапёры - молодцы!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:54
    0
    Участившиеся случаи обнаружения взрывных устройств в Брянской области свидетельствуют о росте диверсионной активности в регионе.
    . Методы противодействия давно известны, из нового... надо дополнять, использовать новые технические средства и все станет норм.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:57
    0
    Где ответка, где наследники орлов Эйтингона и Судоплатова?
    Где наследники Николая Кузнецова, Константина Заслонова, Ивана Кудри?
    Почему Владимир Грубник не герой России, вообще ничем не награждён?
    Украинские военные преступники с руками по локоть в крови сидят по киевским ресторанам и ничего не боятся.