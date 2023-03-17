У нефтепровода «Дружба» в Брянской области снова нашли взрывное устройство

Вчера, 16 марта, в районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области вновь обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.Согласно сообщению, взрывное устройство было обнаружено около 14:30. Как сообщает «Царьград», взрывное устройство было начинено веществом, которое используется при проведении горнопроходческих работ. Саперы уже обезвредили взрывное устройство.Это уже вторая по счету за последние два дня подобная находка. 15 марта, днем ранее, на территории станции обнаружили несколько взрывных устройств, сброшенных с беспилотного летательного аппарата. Их также удалось обезвредить, поэтому обошлось без повреждений.ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство. Таким образом, станцию пытаются атаковать третий день подряд. Устройство, как сообщают в экстренных службах, состояло из металлического корпуса и было начинено шариками диаметром до 5 мм.Участившиеся случаи обнаружения взрывных устройств в Брянской области свидетельствуют о росте диверсионной активности в регионе. Нефтепровод «Дружба», по понятным причинам, вызывает очень большой интерес со стороны диверсантов из сопредельного государства.Впрочем, как сообщает компания «Транснефть», станция была остановлена еще в 2022 году, сейчас через нее не осуществляется транспортировка нефти. Поэтому диверсии могли планироваться какими-то лицами или группой лиц, которые не осведомлены досконально о транспортировке нефти через данную станцию и могли предполагать, что она работает до сих пор.С другой стороны, подобные диверсии могут иметь не столько практический, сколько символический характер и проводиться с целью запугивания мирного населения на территории Брянской области.В сложившейся ситуации властям целесообразно значительно усилить охрану всех инфраструктурных объектов региона, причем не только силами ведомственной охраны и полиции, но и посредством привлечения военнослужащих.