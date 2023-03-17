Пресса Германии: бундесвер не скоро получит самоходные гаубицы взамен отправленных Украине

Ранее Германия поставила киевскому режиму 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Теперь Вооруженные силы Германии ожидают получения новой артиллерии, которая заменит переданную ВСУ.О вероятных сроках новых САУ свой прогноз сделал немецкий журнал Der Spiegel.СМИ Германии предполагает, что бундесвер нескоро получит самоходные гаубицы взамен отправленных Украине. Журналисты издания уверены, что на это уйдет примерно три года, причем согласно самому оптимистичному варианту прогноза. За это время в бундесвер должны поступить десять новых Panzerhaubitze 2000. Их стоимость, согласно конфиденциальным контрактным документам, попавшим в руки прессы, составляет около 184 миллионов евро. Законопроект на выделение этих средств уже отправлен на рассмотрение в бюджетный комитет.И хотя сам министр обороны ФРГ Борис Писториус выражал свою обеспокоенность данным вопросом и стремление поскорее возместить бундесверу переданные Украине самоходные артустановки, это зависит не от него, а от компании производителя Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Первые шесть артиллерийских систем она способна поставить не ранее 2025 года. Остальные четыре – в 2026 году, если ничто не помешает.О предстоящей закупке новых гаубиц для немецкой армии 12 марта писало местное издание Bild. Там объяснялось данное решение образовавшимся дефицитом такого вида вооружений, вызванного поставками Вооруженным силам Украины.