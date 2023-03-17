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Пресса Германии: бундесвер не скоро получит самоходные гаубицы взамен отправленных Украине

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Пресса Германии: бундесвер не скоро получит самоходные гаубицы взамен отправленных Украине

Ранее Германия поставила киевскому режиму 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Теперь Вооруженные силы Германии ожидают получения новой артиллерии, которая заменит переданную ВСУ.


О вероятных сроках новых САУ свой прогноз сделал немецкий журнал Der Spiegel.

СМИ Германии предполагает, что бундесвер нескоро получит самоходные гаубицы взамен отправленных Украине. Журналисты издания уверены, что на это уйдет примерно три года, причем согласно самому оптимистичному варианту прогноза. За это время в бундесвер должны поступить десять новых Panzerhaubitze 2000. Их стоимость, согласно конфиденциальным контрактным документам, попавшим в руки прессы, составляет около 184 миллионов евро. Законопроект на выделение этих средств уже отправлен на рассмотрение в бюджетный комитет.

И хотя сам министр обороны ФРГ Борис Писториус выражал свою обеспокоенность данным вопросом и стремление поскорее возместить бундесверу переданные Украине самоходные артустановки, это зависит не от него, а от компании производителя Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Первые шесть артиллерийских систем она способна поставить не ранее 2025 года. Остальные четыре – в 2026 году, если ничто не помешает.



О предстоящей закупке новых гаубиц для немецкой армии 12 марта писало местное издание Bild. Там объяснялось данное решение образовавшимся дефицитом такого вида вооружений, вызванного поставками Вооруженным силам Украины.
Использованы фотографии:
Bundeswehr
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10 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 11:10
    +1
    А зачем Германии гаубицы? Судя по тому. что происходит с промышленностью, америкосы окончательно превратят ЕС в отхожее место.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:13
      +1
      Может самое время потрогать эту НАТО за вымя ? Ну пока они все разбазарили из вооружения и боеприпасов , начать предлагаю с прибалтов как самых шебутных русофобов smile
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:16
      +4
      В самом деле,зачем?На них никто нападать не собирается.Даже зусулы на ""Железный капут"
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        В самом деле,зачем?На них никто нападать не собирается.

        Они были активными участниками 1-ой и 2-ой мировой войны. Если они мирлюбивые то я балерина. Но стоит указать, технику создавать они могут.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:16
    +2
    Да по-фиг на их ВПК и налогоплательщиков, значит богато живут....., пока.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 11:22
    +1
    Закупки были небольшими сериями ,от того и производственные линии на САУ такие.Но Krauss-Maffei Wegmann все же крупная компания,если дадут денег и заказы лет на 10 вперёд,или конфликт перерастет на новый уровень то ребята легко смогут расшириться.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:04
      +1
      ребята легко смогут расшириться

      Увы - заказы и бабло связанное с ними - по мановению волшебной палочки не произведут нужные станки, не обучат прямо завтра необходимых высококвалифицированных рабочих, технологов, прочих профессий.. Да много чего за бабло не получишь.

      Это как наше правительство, прибывающее в иллюзиях что достаточно отслюнявить денег - и всё нужное попрёт валом.. Нет ребята, чтобы резко повысить объёмы производства - надо минимум лет 10 к этому готовится, причём всерьёз.. Сырьё, технологии, оборудование, а главное - кадры. Которые как известно решают всё.. А ежели вы 30 лет престиж рабочего человека загоняли под плинтус - так вот нехай вам столь лелеемые креативные манагеры и прочая нечисть танки и производят. Раньше надо было думать. А не драть бездумно всё с Запада..
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:27
    +1
    сколько в России занимает времени на заводе собрать гаубицу? вот примерно столько же и в германии. месяц? какие три года...
    у прессы свои задачи...
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:39
    -1
    Я понимаю немецких журналистов, печатающих такие статьи, у них задача, во-первых, напомнить читателям, что всё это очень дорого, и во-вторых, подвести к мысли, что бюджет будет перераспределён, на военные нужды. Но любой мало-мальски понимающий - понимает, что Германия скорее откажется от каких-то социальных вложений, чем от затрат на вооружение.
    В общем, немецких журналистов понимаю. Им поручили - они написали.
    Но не понимаю тех, кто постит это на topwar.
    Нам-то это зачем? Это их собственные игры, никак на нас не влияющие. Ну вообще никак.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:39
    +1
    Мы в месяц делаем десятки гаубиц. И это только один завод.