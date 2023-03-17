Украина ожидает нового пакета военной помощи со стороны Литвы, в состав которого войдут 155-мм боеприпасы

Украина ожидает нового пакета военной помощи со стороны Литвы, в который будут включены 155-мм артиллерийские снаряды, вездеходы, армейские пайки для военнослужащих ВСУ, а также другие транспортные средства. Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас.
Вот что следует из сообщения главы литовского оборонного ведомства:
В рамках нового пакета военной помощи Украине войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, армейские вездеходы, а также продовольственные пайки
В то же время глава военного ведомства Литвы напомнил о том, что с самого начала украинского конфликта Вильнюс уже успел оказать военную поддержку Киеву в размере почти 450 млн евро (около 36 млрд рублей).
В то же время литовские граждане и представители бизнеса в знак «солидарности» с украинской армией, пожертвовали в общей сложности 14 млн евро (около 1,1 млрд рублей) на приобретение для неё 16 радаров израильского производства. Как сообщил один из организаторов акции по сбору средств на эти нужды, стоимость одного такого комплекта составила 1 млн евро (примерно 81,1 млн рублей).
Также литовские власти ещё в начале этого года пообещали отправить на Украину системы ПВО, зенитные установки, 40 зенитных орудий и 2 вертолёта. Ещё в прошлом году Вильнюс поставил Киеву БТР M113, ПЗРК Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты, каски, 120-мм миномёты, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, наблюдательные радары и средства для борьбы с БПЛА.