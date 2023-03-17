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Украина ожидает нового пакета военной помощи со стороны Литвы, в состав которого войдут 155-мм боеприпасы

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Украина ожидает нового пакета военной помощи со стороны Литвы, в состав которого войдут 155-мм боеприпасы

Украина ожидает нового пакета военной помощи со стороны Литвы, в который будут включены 155-мм артиллерийские снаряды, вездеходы, армейские пайки для военнослужащих ВСУ, а также другие транспортные средства. Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас.


Вот что следует из сообщения главы литовского оборонного ведомства:

В рамках нового пакета военной помощи Украине войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, армейские вездеходы, а также продовольственные пайки

В то же время глава военного ведомства Литвы напомнил о том, что с самого начала украинского конфликта Вильнюс уже успел оказать военную поддержку Киеву в размере почти 450 млн евро (около 36 млрд рублей).

В то же время литовские граждане и представители бизнеса в знак «солидарности» с украинской армией, пожертвовали в общей сложности 14 млн евро (около 1,1 млрд рублей) на приобретение для неё 16 радаров израильского производства. Как сообщил один из организаторов акции по сбору средств на эти нужды, стоимость одного такого комплекта составила 1 млн евро (примерно 81,1 млн рублей).

Также литовские власти ещё в начале этого года пообещали отправить на Украину системы ПВО, зенитные установки, 40 зенитных орудий и 2 вертолёта. Ещё в прошлом году Вильнюс поставил Киеву БТР M113, ПЗРК Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты, каски, 120-мм миномёты, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, наблюдательные радары и средства для борьбы с БПЛА.
Автор:
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10 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:23
    +2
    Помощь то явно не Литовская, откуда у неё подобное вооружение. Вещи надо называть своими именами (американская помощь через Литву)
    1. andr327
      andr327 Сегодня, 13:28
      0
      А себе маленько оставили?
      или на фиг не нужно
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:37
      +1
      Американцы открыто говорят о своей помощи. Это как раз помощь литовская и их снаряды. У них дивизион ПЗ-2000 и под него снарядов накопили, вот отдают понемногу, а также хитро замещают (свободные, без ограничений на участие в БД передают, а всякие ограниченные по применению, от Швейцарии например, себе в запас).

  2. Маз
    Маз Сегодня, 13:23
    +1
    И шо ото меня не удивляет, Прибалты давно по горло в испражнениях американского политичекого сортира. Омерзительно это узнавать, и причем топят себя сами. До них не дошло шо следующими на америнской бойне будут их жертвенные коровы, вместе с населением и территорией
    1. Беккхам-Али
      Беккхам-Али Сегодня, 13:32
      +1
      Это похоже на пьяного без белой горячки, который знает, что "уже хватит", но упорно идёт к своей смерти. Тут только...
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:36
      +1
      А кому их жалко?Ес кормит, внутри одни войска и кучка пенсионеров с горсткой правительства. Они никому не нужны кроме плацдарма. Все только рады будут от них избавится.
  3. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:28
    +3
    Главная новость дня - МиГи если что. Прибалты регулярно переправляют понемногу (в отношении расхода/потребности). И это вряд ли на новость тянет.

    Вчера Моравецкий заявил, что 4 доработанных (интересно как? Только под Хармы?) МиГа будут переданы в ближайшие дни.
    Сегодня словаки проголосовали, Премьер министр уже написал:
    Eduard Heger - Slovak gov. just approved sending 13 MiG29s to Ukraine!

    Также Словакия передает модернизированный Куб, который зимой был замечен на заводе среди готовящейся к передаче технике.
    Slovakia’s government just announced that the country is sending a battery of the KUB air defense system to Ukraine.
    Slovakia will also transfer an unspecified number of Soviet 2K12 Kub air defense systems to the Armed Forces Ukraine
  4. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 13:30
    +1
    А сами что жрать будут? 404 - таран ущербной идеологии, но сами о себе думать-то могут? Или думалку отбило?
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 13:39
      -1
      Цитата: Беккхам-Али
      А сами что жрать будут? 404 - таран ущербной идеологии, но сами о себе думать-то могут? Или думалку отбило?

      Самостоятельно думать им не позволят из-за лужи.
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 13:38
    0
    Прочитал сперва - "Украина ожидает нового пакета ВЕЧНОЙ помощи со стороны Литвы".