Военное обозрение
Войти Регистрация

Военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ вступился за пониженного в должности из-за интервью американской прессе комбата «Купола»

10
Военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ вступился за пониженного в должности из-за интервью американской прессе комбата «Купола»

Скандал вокруг интервью командира батальона ВСУ с позывным «Купол» американской газете The Washington Post набирает обороты. За офицера вступился один из солдат украинской армии, который подтвердил его слова, пишет украинская пресса.


Все началось с того, что командир батальона «Купол» рассказал о высоких потерях ВСУ под Артемовском и о том, что на передовую присылают необученных и неопытных солдат, которые буквально «разбегаются» с позиций. За это «Купола» понизили в должности, переведя с командира батальона в заместители командира батальона учебного центра. После этого «Купол» написал рапорт об увольнении.

Военнослужащий Владимир Шевченко, который служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, подтвердил слова офицера. Он назвал интервью «Купола» правдивым и максимально соответствующим существующим проблемам. Шевченко подчеркнул, что интервью было осторожным и взвешенным, поскольку реальная ситуация намного хуже.

Это не мнение псевдоэксперта о «двух-трех неделях». Это взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса. Человека, пользующегося стопроцентным и безусловным уважением своих подчиненных

- написал Шевченко.

Далее солдат раскритиковал высшее военно-политическое руководство Украины, которое решило «проучить» слишком умного комбата, сняв его с занимаемой должности.

Подобные комментарии свидетельствуют не только о наличии больших проблем у ВСУ под Артемовском, но и о начинающемся «брожении» среди личного состава украинской армии, который недоволен действиями командования. Рано или поздно, но ситуация под Артемовском привела бы к такой реакции среди украинских военнослужащих. Можно предполагать, что это – лишь «первые ласточки» подобного процесса.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:48
    +2
    "Первая ласточка"- даст Бог не последняя . И поскорее бы - весна, тепло, бежать удобнее станет.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: Егоза
      "Первая ласточка"- даст Бог не последняя . И поскорее бы - весна, тепло, бежать удобнее станет.

      Не будем подкидывать чепчики раньше времени... С той стороны готовятся к весне так же интенсивно.. явно, попрут всем, что дали и на узком участке- будем ли мы готовы, в нужном месте в нужное время? надеюсь, что будем!
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: Егоза
      "Первая ласточка"- даст Бог не последняя . И поскорее бы - весна, тепло, бежать удобнее станет.

      Погонят скорее всего с начала июня, "зерновое перемирие" продлили на 60 дней. А так "Гансы" вообще хотели сделать её бессрочной.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:02
      0
      Там бесполезно даже мечтать, шо они начнут думать. У них в башке первым пунктом идёт- укрорейх прежде и превыше всего, если что-то не сходится, то смотри пункт первый. Они в пабликах стонут от ловли на улице на повестки, но падло в конце жалобы шо их давят и отправляют на фронт как рабов пишут: слава укрорейху и собирают деньги на внедорожник для всу. Какое-то извращенное массовое помешательство... Я уже задовбался им что-то доказывать, зомби, вурдалаки под гипнозом, зашитые перевертыши без мозгов. Впечатление такое, что функцию мозга : мыслить самостоятельно , им отключили дистанционно.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 11:57
    0
    В кавычки надо было брать не ...проучить...а "слишком умного"...
  3. freddyk
    freddyk Сегодня, 12:00
    +2
    Мы уже почти год слышим о деморализованной армии украины. Однако они остаются крепким орешком для наших генералов. Вот они всё разбегаются, а потом вдруг раз, и у нас внезапная передислокация.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    0
    Ну да, ротные в рот воды набрали, а солдату что? Понизят в должности или разжалуют? Дальше Артемовска не пошлют.
    Короче - "Даешь батальонный/бригадный Комитет/Совет окраинских солдат и матросов!"
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:03
    0
    Неужели кто то ведётся на это? Дезу ещё никто не отменял, уже один раз повелись супер пупер не имеющие аналогов генерал ы на дружественную встречу войск и встречу с цветами.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:10
    0
    Купол получил по кумполу за правду. Выстраданную. Пускай продолжает воевать за натУ и за клоуновских уб-лю-дков и за самого клоуна Зелю или пусть включает мозги дальше. Иначе получит по этому самому кумполу уже не НСС, а пулю или осколок. Жалко будет, для новой Украины был бы нужен. Не за каждого командира подчиненые горой стоят.
  7. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 12:10
    0
    Он комбат или комбриг? - изначально я вроде эту новость про комбрига читал. А вообще бардак у них в армии. Не знаю как в ВС РФ? Я работаю на промышленном предприятии, которое ООО. Если я дам интервью в СМИ (без согласия директора) и буду там критиковать работу предприятия, говорить, что у нас всё плохо - меня уволят на следующий день за разглашение коммерческой тайны. А в армии говори что хош?