Это не мнение псевдоэксперта о «двух-трех неделях». Это взвешенное экспертное мнение профессионала высшего класса. Человека, пользующегося стопроцентным и безусловным уважением своих подчиненных

Скандал вокруг интервью командира батальона ВСУ с позывным «Купол» американской газете The Washington Post набирает обороты. За офицера вступился один из солдат украинской армии, который подтвердил его слова, пишет украинская пресса.Все началось с того, что командир батальона «Купол» рассказал о высоких потерях ВСУ под Артемовском и о том, что на передовую присылают необученных и неопытных солдат, которые буквально «разбегаются» с позиций. За это «Купола» понизили в должности, переведя с командира батальона в заместители командира батальона учебного центра. После этого «Купол» написал рапорт об увольнении.Военнослужащий Владимир Шевченко, который служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, подтвердил слова офицера. Он назвал интервью «Купола» правдивым и максимально соответствующим существующим проблемам. Шевченко подчеркнул, что интервью было осторожным и взвешенным, поскольку реальная ситуация намного хуже.- написал Шевченко.Далее солдат раскритиковал высшее военно-политическое руководство Украины, которое решило «проучить» слишком умного комбата, сняв его с занимаемой должности.Подобные комментарии свидетельствуют не только о наличии больших проблем у ВСУ под Артемовском, но и о начинающемся «брожении» среди личного состава украинской армии, который недоволен действиями командования. Рано или поздно, но ситуация под Артемовском привела бы к такой реакции среди украинских военнослужащих. Можно предполагать, что это – лишь «первые ласточки» подобного процесса.