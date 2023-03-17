В Париже полиция задержала свыше 300 участников митингов против пенсионной реформы

В Париже продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с проведением во Франции пенсионной реформы. По данным парижских правоохранителей, в четверг, 16 марта, в митингах приняли участие около 48 тысяч человек, однако представители профсоюзов называют на порядок большее число – более 300 тысяч.Акции протеста завершились жестким подавлением граждан со стороны полиции, а также поджогами припаркованных автомобилей и разгромами витрин магазинов. Правоохранители применяли в отношении протестующих водометы и слезоточивый газ.Несмотря на массовые протесты граждан, представители высшего политического руководства Франции по-прежнему настаивают на проведении реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, которую приняли, вопреки действующему в стране законодательству, в обход процедуры голосования в парламенте.Массовые митинги протеста проходили практически во всех крупных населенных пунктах страны. Французские профсоюзы запланировали на 23 марта очередную всеобщую манифестацию против повышения пенсионного возраста.Реформа, принятая французскими властями, предусматривает повышение пенсионного возраста в стране, а также отмену "специальных" режимов для представителей профессий, считающихся трудными.Правительство Франции планирует начать ежегодное повышение пенсионного возраста на три месяца, начиная с 1 сентября текущего года.