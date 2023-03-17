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В Париже полиция задержала свыше 300 участников митингов против пенсионной реформы

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В Париже полиция задержала свыше 300 участников митингов против пенсионной реформы

В Париже продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с проведением во Франции пенсионной реформы. По данным парижских правоохранителей, в четверг, 16 марта, в митингах приняли участие около 48 тысяч человек, однако представители профсоюзов называют на порядок большее число – более 300 тысяч.


Акции протеста завершились жестким подавлением граждан со стороны полиции, а также поджогами припаркованных автомобилей и разгромами витрин магазинов. Правоохранители применяли в отношении протестующих водометы и слезоточивый газ.

Несмотря на массовые протесты граждан, представители высшего политического руководства Франции по-прежнему настаивают на проведении реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, которую приняли, вопреки действующему в стране законодательству, в обход процедуры голосования в парламенте.

Массовые митинги протеста проходили практически во всех крупных населенных пунктах страны. Французские профсоюзы запланировали на 23 марта очередную всеобщую манифестацию против повышения пенсионного возраста.

Реформа, принятая французскими властями, предусматривает повышение пенсионного возраста в стране, а также отмену "специальных" режимов для представителей профессий, считающихся трудными.

Правительство Франции планирует начать ежегодное повышение пенсионного возраста на три месяца, начиная с 1 сентября текущего года.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    +1
    Работающие французы должны оплачивать пенсии низкоквалифицированных мигрантов,которые не успевают наработать пенсионный стаж в 41,6 лет попав в Францию в зрелом аозрасте 25 - 30 лет и притаща с собой ещё родственников.Минималка 800 евро с неба не падает.Так что могут бузить сколько хотят.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:13
    0
    Я так понимаю, что посыл статьи - белая зависть в отношении французов. Смотрите, могут ведь, да и традиция французского протеста…. Пенсионный возраст во Франции ниже, чем в России. И там и там пенсионная реформа проведена вопреки желания большинства французов\россиян. Но россияне обреченно реформу приняли без сопротивления, а французы традиционно попротестуют, машины и витрины прожгут…