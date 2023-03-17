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Министр обороны представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, осуществивших перехват американского дрона MQ-9

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Министр обороны представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, осуществивших перехват американского дрона MQ-9

Стало известно о том, что министр обороны России представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, которые участвовали в операции над Чёрным морем. Речь идёт об операции, итогом которой стал перехват американского разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper с падением БПЛА в море к юго-западу от Крыма.


В ведомстве сообщается, что российские лётчики предотвратили нарушение американским дроном режима района, в котором ограничивались полёты в связи с проведением СВО. Дополнительно отмечено, что все участники воздушного движения заблаговременно были проинформированы о границах таких районов над Чёрным морем в соответствии с международными нормами.

Минобороны снова подчёркивает тот факт, что MQ-9 двигался с выключенными транспондерами, нарушив границы указанного выше района.
В воздух для идентификации воздушного объекта были подняты истребители дежурных сил противовоздушной обороны.

Снова подчёркивается, что против беспилотника оружие российские лётчики не применяли, в непосредственный контакт с ним не входили.
О том, какими именно медалями или орденами будут награждены российские лётчики, пока не сообщается.

Накануне Пентагон опубликовал видео с инцидентом, которое вызвало ряд вопросов. Состоит видео из двух частей. Первая заканчивается тем, что камера дрона перестаёт передавать картинку после слива на беспилотник топлива самолётом Су-27. Вторая часть – беспилотник продолжает полёт с работающей видеокамерой и деформированными лопастями. Падения в воду на кадрах нет. Обратило на себя внимание и то, что американское Минобороны видео опубликовало не сразу, а лишь спустя двое суток после происшествия.
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41 комментарий
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:22
    +11
    Ну , тут молодцы, что отработали сразу награждение, все таки не хухрымухры сбили, а хрень за 56 миллионов долларов, причём тонной керосина. Да и лётчики Асы, рассчитали заранее маневр, сброс керосина, сторону полёта, положение самолета ,скорость, направление, нет слов, гениально отработали.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:32
      0
      Интересно решение свода с неба штатовского дрона путем сброса керосина это домашняя заготовка или личное решения летчиков ? В любом случае их пример должен быть растиражирован среди авиаторов , они реально защитники России.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:14
        +2
        Версию со сливом топлива опроверг Магомед Толбоев. Приписав её фантазиям янкесов.
        https://ok.ru/video/4847299465707
        1. Охсетин
          Охсетин Сегодня, 13:39
          -1
          Цитата: Piramidon
          Версию со сливом топлива опроверг Магомед Толбоев.

          МОРФ пошло дальше
          "Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – отмечает Минобороны.

          Непонятно только отчего у Жнеца винт тогда погнулся в конце видео :-/
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:44
            0
            Цитата: Охсетин
            МОРФ пошло дальше

            МО - официальная государственная контора, которая вещает то, что разрешено, а Толбоев - частное лицо не ограниченное такими рамками. Посмотрите его интервью. Там и про слив топлива и про спутный след...
          2. Leon68
            Leon68 Сегодня, 14:11
            0
            А это у пиндoсов спросите. Они даже грамотно фейк слепить за это время не сумели. От контакта с вращающейся плоскостью (винтом в нашем случае) - плоскость вращения получит повреждения получит повреждение в сторону вращения. А в данном видео всё наоборот.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:35
      +4
      Цитата: Маз
      Да и лётчики Асы, рассчитали заранее маневр, сброс керосина, сторону полёта, положение самолета ,скорость, направление, нет слов, гениально отработали.

      Впору учредить ведомственную медаль им. Василия Цымбала!
    3. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 13:33
      -4
      Цитата: Маз
      Да и лётчики Асы, рассчитали заранее маневр, сброс керосина, сторону полёта, положение самолета ,скорость, направление, нет слов, гениально отработали.

      А за что и почему удали коммент, что по видео видно, что на втором заходе на сброс топлива они не рассчитали и столкнулись с беспилотником? Это в плане запрета дискредитации участников СВО, сомнений в их действиях быть не может теперь?
    4. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 13:58
      0
      Согласен, молодцы! Нужно включить это упражнение в курс боевой подготовки wink
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:24
    +3
    Министр обороны представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27,
    И министр молодец. Теперь с очередным званием не задерживать....
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:35
      -3
      Что-то я не понял., а Герасимов перед МакМили извинялся за сбитый дрон или это фэйк? А то, за что тогда награждают?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:30
        +3
        Цитата: Охсетин
        а Герасимов перед МакМили извинялся за сбитый дрон или это фэйк?

        Может и извинялся - "Извини, друган, но ты края попутал, а это наша поляна"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    -3
    Молодцы ,дали американцам по зубам на самой ленточке,запретной зоны.И судя по кораблям в районе падения ,это действительно операция .У нас всё есть чтобы найти и достать Рэпира со дна ,хотя там глубина 2 км.Абсолютно всё есть на Чёрном море..Правда в районе присутствуют турки ,минимум один из 8.То что я вчера отследил.И верить надо только официальной информации.Начнём с того что БПЛА упал в 150 - 180 км от берегов ,что до Крыма что до Турции одинаково.Судя по перемещениям кораблей идут поиски.Кто чей из двух поисковиков спасателей ,сейчас не понять.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:36
      +2
      Упал он в 70 км от Севастополя, глубина порядка 1 км, ну ни как там Турция не ближе, даже если они пропустят корабли США наплевав на конвенцию Монтрё, все равно это три-четыре дня хода, сейчас ВМФ России объявляют запрет на судоходство в районе падения в связи с учебными стрельбами и "добро пожаловать или посторонним вход запрещен"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:45
        +1
        Американцы предоставили координаты и в этом районе работают специальные суда ( голубенькая точка в середине скрина их там 8).60 км враньё и не от МО.

        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:49
          +1
          Зачем постить американские карты, это специальная операция и можно нести любой бред-прикрытия. МО России имеет точные данные с координатами падения "раптера", летчики не ошибаются и видели место падения, ну течение морское может вмешаться, но район поисковой операции указан в 70 км от побережья Крыма.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:30
            0
            Эта информация проверена ,по спутниковыми снимкам района падения БПЛА.Подлинность американского видео могут проверить специалисты по астронавигации ,на видео есть солнечная дорожка на воде.Время падения известно 7 30 по среднеевропейскому времени.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:36
      -12
      Цитата: tralflot1832
      И верить надо только официальной информации.

      Несомненно. Конашенков уже открыл счёт сбитых Reaper?
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 13:26
        0
        что не падал, опять врут? ну надо же и ваши тоже оказывается брешут.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 12:38
      +3
      Цитата: tralflot1832
      И судя по кораблям в районе падения ,это действительно операция .У нас всё есть чтобы найти и достать Рэпира со дна ,хотя там глубина 2 км.Абсолютго всё есть на Чёрном море..

      yes Всё есть:

      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:01
        +1
        У Комунны нет дистанционного позиционирования ,не подходит.Но у нас есть кораблик три в одном ,дистанционное позиционирование,комплекс подводных дронов и крановое оборудование .Мы готовы к " спасательной операции".В кои веки .Параходик название ге привожу,нечего светить.Пусть хлеб отрабатывают. hi
        1. Охсетин
          Охсетин Сегодня, 13:26
          0
          Цитата: tralflot1832
          У Комунны нет дистанционного позиционирования

          Зато, она есть в зоне поисковой операции. Для отвода глаз?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:51
            0
            Её там нет разочарую там другое наше судно находится .Которое найдёт( есть чем),застропит и поднимет на борт БПЛА.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:19
        +1
        Цитата: isv000
        ...хотя там глубина 2 км

        Кто больше? Наши давали цифру 900 метров.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:44
          0
          Глубину давал канал первый Севастопольский с ссылаясь на неназванный источник в штабе флота ,я тоже сначала поверил.Но маринтрафик давал другое,американские координаты через 16 часов совпали полностью с районом поиска по маринтрафику.Турки не включают транспондеры ,даже возвращаясь на базу из района поиска.Ну не два же мы завалили.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    +1
    На таких БПЛА должна быть очень чувствительная аппаратура .Почему нельзя ставить помехи дистанционно ,не обливая керосином ?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 12:38
      +2
      потому что спустя некоторое время американцы придумают защиту от наших помех и нашим придется придумывать новые...
      Тонна керосина стоит дешевле...
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:38
      0
      Они ещё и летают примерно по прогнозируемому маршруту. Почему нельзя собрать NoName VPN-дрон на максималках который затаранит его?
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:23
        0
        Цитата: Охсетин
        Они ещё и летают примерно по прогнозируемому маршруту. Почему нельзя собрать NoName VPN-дрон на максималках который затаранит его?

        Маршрут этого дрона тоже можно отследить. И чем это действие будет отличаться от пуска ракеты типа "воздух-воздух" с истребителя, километров за 200 от цели? Гораздо проще и надежнее, чем что то изобретать. request
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: APASUS
      На таких БПЛА должна быть очень чувствительная аппаратура .Почему нельзя ставить помехи дистанционно ,не обливая керосином ?

      Хороший понт дороже денег! А, если без шуток, то выброс керосина вкупе с реактивной струёй дают такое резкое завихрение, что не всякий пилот удержит самолёт на курсе, тем более тупой американский ИИ...
    4. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 12:44
      0
      Там ИНС, он и без связи вернется домой.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:33
    +5
    В 1950-м году два натовских ДС-3,напичканные аппаратурой,вторглись на территорию Ленинградского ВО и направились в сторону объекта особой государственной важности.Командующий ПВО ЛВО полковник Шинкаренко позвонив и раз и два в Москву по ВЧ внятных указаний не получил,буксанула бюрократическая машина…А время шло, и вражеские машины уже подлетали к объекту… Тогда полковник,плюнув в сердцах,поднял в воздух МиГи и сшиб натовских гадов к чертовой бабу…пардон,заставил «цели скрыться с экранов локаторов в сторону моря» - ставший анекдотичным газетный штамп советских времен.

    Вонь поднялась неимоверная.Всё «прогрессивное цивилизованное правочеловечество» просто захлебнулось в вое.Молотов потребовал срочного созыва Политбюро.На заседании страсти раскалились и адмирал Кузнецов в пылу потребовал отдать полковника Шинкаренко под суд Военного трибунала.Все притихли,так как хорошо знали,что это означает - самый минимум – разжалование с лишением всех званий и наград

    Сталин встал,походил,закурил трубочку…Наконец,остановившись против адмирала,произнес:»Да.прервались…Так как ви прэдлагаете наказать генэрал-майора Шинкаренко?» - «Ап!…э-э…как-как…Хрен ему, а не орден Ленина! Красным Знаменем обойдется,самовольщик долбаный!» - «Хорошо,будь по –Вашему…Кто против? Воздержался? Так и запышем…Какой там слэдующий вопрос?"
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 12:33
    -9
    Там второй летает! И шойгу в звонке своему другану американскому заверил! Не повторится.
    1. Lako
      Lako Сегодня, 12:44
      +3
      Лично, за спиной у Шойгу, стоял? Коротковато получилось, да ладно.
    2. Lako
      Lako Сегодня, 12:45
      0
      Лично, за спиной у Шойгу, стоял? Коротковато получилось, да ладно.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 12:33
    +3
    Министр обороны представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, осуществивших перехват американского дрона MQ-9

    Вот! good Это я понимаю - перехват! yes Наши - на базу, перехваченный - на дно. А то полетели, перехватились, и - по домам...
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    +1
    Летчикам респект и уважуха! История о том, как в воздухе на сверхзвуковой скорости "справить нужду" и получить государственную награду. История страны пишется простыми парнями, так было, так, есть и так будет!
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:25
    0
    Министр обороны представил к госнаградам лётчиков

    Логичное завершение истории. Хотя можно было бы и в звании повысить.
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:26
    0
    Вопрос в другом. Будет ли продолжение в случае подобных провокаций. А они будут. Или снова "мирные инициативы"?
  11. 3danimal
    3danimal Сегодня, 13:49
    0
    Прекрасная история.
    Но нужно развитие.
    Сбивать самолеты ДРЛО, летающие над Польшей, Литвой, Чехией, собирающие и передающие разведданные ВСУ.
  12. Loh
    Loh Сегодня, 13:58
    0
    Интересная цепочка событий просматривается: подготовка украинцами наступления на Крым- сбитие беспилотника (повод вмешаться?) - обсуждение Турцией открытия проливов для кораблей США, якобы для поднятия беспилотника, а дальше что? ВВод кораблей НАТО и помощь хохлам во взятии Крыма?