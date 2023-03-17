Министр обороны представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, осуществивших перехват американского дрона MQ-9

Стало известно о том, что министр обороны России представил к госнаградам лётчиков истребителей Су-27, которые участвовали в операции над Чёрным морем. Речь идёт об операции, итогом которой стал перехват американского разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper с падением БПЛА в море к юго-западу от Крыма.
В ведомстве сообщается, что российские лётчики предотвратили нарушение американским дроном режима района, в котором ограничивались полёты в связи с проведением СВО. Дополнительно отмечено, что все участники воздушного движения заблаговременно были проинформированы о границах таких районов над Чёрным морем в соответствии с международными нормами.
Минобороны снова подчёркивает тот факт, что MQ-9 двигался с выключенными транспондерами, нарушив границы указанного выше района.
В воздух для идентификации воздушного объекта были подняты истребители дежурных сил противовоздушной обороны.
Снова подчёркивается, что против беспилотника оружие российские лётчики не применяли, в непосредственный контакт с ним не входили.
О том, какими именно медалями или орденами будут награждены российские лётчики, пока не сообщается.
Накануне Пентагон опубликовал видео с инцидентом, которое вызвало ряд вопросов. Состоит видео из двух частей. Первая заканчивается тем, что камера дрона перестаёт передавать картинку после слива на беспилотник топлива самолётом Су-27. Вторая часть – беспилотник продолжает полёт с работающей видеокамерой и деформированными лопастями. Падения в воду на кадрах нет. Обратило на себя внимание и то, что американское Минобороны видео опубликовало не сразу, а лишь спустя двое суток после происшествия.