Пригожин рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер»

Специалисты в области военного дела со всего мира продолжают вступать в ряды российской ЧВК «Вагнер». В значительной степени популярность данной структуры объясняется ее отличиями от организаций, подобных ей.
Владелец и основатель компании Евгений Пригожин в интервью информагентствам RT, РИА Новости и ФАН рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер».
Предприниматель назвал свою организацию «армией нового образца». По его словам, это является одним из факторов, привлекающих в ряды российской ЧВК иностранцев. Среди них также немало и тех, кто вступает в «Вагнер» по идеологическим соображениям, будучи несогласными с политикой США и НАТО. Кстати, в их числе хватает и выходцев из стран, являющихся членами Североатлантического альянса.
Еще одной причиной, привлекающей новобранцев из-за рубежа, которые хотели бы стать «вагнеровцами», является стремление проверить и показать себя в реальной боевой обстановке, раскрыть свои способности.
Бизнесмен в беседе с журналистами предпочитал обходиться намеками, не называя конкретных имен. На это есть веская причина, ведь на родине многим из иностранных бойцов «Вагнера» в случае утечки информации о них грозит уголовное преследование.
Ранее Пригожин рассказывал о подразделении «Нидхёгг», входящем в состав ЧВК «Вагнер» и состоящем из граждан Норвегии. По словам предпринимателя, в компании служит 67 человек, имеющих норвежское гражданство.