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Пригожин рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер»

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Пригожин рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер»

Специалисты в области военного дела со всего мира продолжают вступать в ряды российской ЧВК «Вагнер». В значительной степени популярность данной структуры объясняется ее отличиями от организаций, подобных ей.

Владелец и основатель компании Евгений Пригожин в интервью информагентствам RT, РИА Новости и ФАН рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер».

Предприниматель назвал свою организацию «армией нового образца». По его словам, это является одним из факторов, привлекающих в ряды российской ЧВК иностранцев. Среди них также немало и тех, кто вступает в «Вагнер» по идеологическим соображениям, будучи несогласными с политикой США и НАТО. Кстати, в их числе хватает и выходцев из стран, являющихся членами Североатлантического альянса.

Еще одной причиной, привлекающей новобранцев из-за рубежа, которые хотели бы стать «вагнеровцами», является стремление проверить и показать себя в реальной боевой обстановке, раскрыть свои способности.


Бизнесмен в беседе с журналистами предпочитал обходиться намеками, не называя конкретных имен. На это есть веская причина, ведь на родине многим из иностранных бойцов «Вагнера» в случае утечки информации о них грозит уголовное преследование.

Ранее Пригожин рассказывал о подразделении «Нидхёгг», входящем в состав ЧВК «Вагнер» и состоящем из граждан Норвегии. По словам предпринимателя, в компании служит 67 человек, имеющих норвежское гражданство.
Использованы фотографии:
https://vk.com/orchestra_w
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14 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 12:36
    +14
    Пригожина в президенты Украины без всяких яких. Респект и Виват оркестрантам и их руководителю. Они как паровоз тянут за собой всех остальных. Показывают пример, и используют самые современные наработки, уважают и врага и собственных бойцов. Чего некоторым нашим лампасноносным не помешало бы перенять и поскорее.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:43
      +16
      Удивительно как Пригожин раскрыл в себе талант военного организатора, без бахвальства и перетягивания славы они на самых трудных участках и берегут жизни других подразделений, с его слов сражаются они на уровне звания "Гвардия", давно писал что ВС РФ необходимо такое подразделение, для решения задач за пределами России, но вот тут они явно по-делу находятся. Удачи им !!!
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 13:36
        0
        Коллега Сильвер,я не очень разделяю Ваши взгляды,но за сегодняшний комментарий:+ вертуальный поцелуй,а я редко целую
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:27
      +2
      Меня немного удивляет одна небольшая деталь чисто технического характера. Касаемо экипировки...

      Почем ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ военнослужащие ВС России и добровольцы ЧВК музыкантов, равно как и военнослужащие корпусов республик российской Новороссии, на прикрывающих лица балаклавах не имеют ФАБРИЧНОЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ производителем, а не "самопальной", "ситечной" перфорации для дыхания?...

      Мелочь вроде как... Но уровень комфорта возрастает ощутимо. Дышать легче, лицо не так потеет...

      И лицо при этом вовсе не демаскируется, для гипотетической возможности опознания. Делов-то, такую перфорацию сделать, - для производителя, буквально, на "три копейки"...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:31
        +1
        Кстати... Отдельно для "тыла" ВС России...

        Ребята, между прочим, применения противником (как "регулярным", так и "нерегулярным"...) отравляющих веществ в ходе боевых действий, НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...

        А на "перфорированную балаклаву, можно вполне себе быстро, при необходимости, "натянуть" противогаз не снимая её с лица. И дышать вполне себе комфортно...

        Чего "сплошная" балаклава сделать никак не позволяет...
  2. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 12:41
    +2
    Вагнер в принципе антифашисткая армия, но надо формироват и отдельних антифашистких интербригад как в Испании.
    1. vkfriendly
      vkfriendly Сегодня, 12:46
      0
      Где формировать в Испании? Так там срок за наемничество. А уже в России и так все ясно и понятно без всякого названий антифашистская она или антинатовская, главное что бы воевали хорошо ,а названия ну ни как на это не повлияют.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    +3
    Тут Пригожин не много проговорился и оказалось ,что у Вагнера есть подразделение из обученный американцами афганцев . Кто бы мог подумать ,именно они используют трофейные Джавелины ,Стингеры и прочую захваченную амуницию
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:50
      +2
      Интересно, а пилоты на А-10 есть? Там их в Афгане немало осталось
  4. nsws3
    nsws3 Сегодня, 12:49
    -9
    Интересно, что будет делать Пригожин, когда офицеры, уволенные при табуреткине, закончатся. Передача опыта это конечно способствует поддержанию численности (когда новички приходят нулевой подготовкой), но не все 100%.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:30
      +1
      А вот и посмотрим.Кто раньше закончится...
  5. бухач
    бухач Сегодня, 12:50
    +2
    Признаться удивлён,понятно что из постсоветских республик или бывшего соцлагеря могут найтись люди сочувствующие России,но чтобы из таких как Норвегия и не один-два!И вот это желание- проверить себя в боевой обстановке-почему-то предпочитают делать на нашей стороне а не на украинской,туда,я полагаю,им проще отправиться и поступить на службу,тем более что это приветствуется "либеральной"общественностью Европы,в отличии от выбора в пользу России.
    1. Yakut
      Yakut Сегодня, 14:14
      0
      А чему удивляться? На западе не мало людей, которым нынешняя либеральная повестка поперек горла. Их не то что не мало, а наверное большинство, и не малая часть готова свои принципы защищать, а не целовать неграм пятки.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    0
    Пригожин рассказал об иностранных бойцах ЧВК «Вагнер»
    Понятно. В таких структурах международный интернационал не редкость.