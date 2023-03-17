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В NASA продемонстрировали новую модель скафандра для астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III

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В NASA продемонстрировали новую модель скафандра для астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III

В американском управлении аэронавтики и исследования космического пространства (NASA) продемонстрировали новую модель скафандра для астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III. Данное снаряжение окрашено в чёрный цвет и содержит тёмно-синие и оранжевые вставки, являясь универсальным (подходит для любого пола).


В сообщении NASA также отмечается, что космический костюм обладает высокой гибкостью и диапазоном движений, что позволяет исследовать большие площади лунного ландшафта. Также предназначен он и для широкого круга членов экипажа.

Стоит отметить, что разработанная модель скафандра является первой в своём роде, которую испробуют на себе астронавты космического управления. Именно в нём они и отправятся на исследование Южного полюса Луны. Как утверждает директор NASA Билл Нильсон, тесное сотрудничество американского управления аэронавтики с компанией-производителем скафандров – Axiom, позволит США удерживать свою лидирующую позицию в космосе.

Примечательно, что благодаря передовым скафандрам от Axiom у первой женщины появится возможность ступить на Луну. Более того, больше людей теперь смогут проводить научные исследования на Луне.

Скафандр этот получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit. По словам разработчиков в его основу легли новейшие технологии, которые обеспечивают астронавтам облегчённое передвижение, оберегая их от различных опасностей на Луне.

Напомним, что в рамках миссии Аrtemis III, запланированной NASA на 2025 год, будет осуществлён полёт космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя Space Launch System. Запуск, как ожидается, будет произведён со стартового комплекса Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди в штате Флорида. Изначально планируется его выход на лунную орбиту для стыковки с космическим аппаратом компании SpaceX Starship HLS, после чего 2 члена экипажа должны будут перейти на борт аппарата, чтобы высадиться на поверхность Луны.
Автор:
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28 комментариев
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  1. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 13:17
    -5
    А как же пояс Ван Аллена? Как через сильную радиацию пролетать будут?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:21
      -3
      Больше похоже на спецовку, работников ЖЭКа.
      1. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 13:58
        +1
        Над Илоном Маском тоже смеялись и его скафандрами, 12 марта Анна Кикина успешно вернулась на Драконе с МКС вместе с экипажем НАСА в скафандре разработанном SpaceX.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:23
      -8
      Если им кризис не помешает эту программа завершить! Скорее китайцы высадятся на луну.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 13:28
      -2
      Интереснее вопрос - а как они в нём гадить собираются?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: роман66
        Интереснее вопрос - а как они в нём гадить собираются?

        Внутри него памперс, как во всех скафандрах для внекорабельной деятельности. А на самом корабле Орион будет туалет, его сейчас на МКС тестируют.
    4. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:30
      -1
      Во, народ дурят !!!
      ---------------------------------------------------------
      слишком короткая информация!
      А по поводу слишком короткой информации - в русском языке, одно слово может быть целым предложением!!!! Учите русский язык!
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:32
        -1
        Цитата: Курильщик
        Во, народ дурят !!!

        Это трейлер к фильму "Незнайка на луне" V2.0
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 13:37
          -2
          Цитата: НДР-791

          Это трейлер к фильму "Незнайка на луне" V2.0

          Похоже, поклонники этого фильма минусят!!! wassat
          И ведь вправду верят, что ватные штаны и фуфайка спасут астронавтов от излучения!!! wassat
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:52
      +2
      Именно ПРОЛЕТАТЬ,а не проходить пешком.За время пролета в космическом корабле человек успевает набрать чуть более 1 Бэр.Дефектоскописты набирают за год на работе порядка 5 Бэр..Как то так.Время полета через пояс Ван Аллена составляет менее часа
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 14:06
        0
        Оригинальный отчет об уровнях радиации в CEV Орион во время испытательного полета 5 декабря 2014 г. сообщает, что максимальный уровень интенсивности поглощенной дозы ионизирующего излучения при прохождении через радиационные пояса Ван-Алена “составил около 1 мГр/мин (миллигрей в минуту), что в 20 раз превышает предельно допустимый уровень на борту МКС”. [Radiation Report, 2015, p. 39]
        В этом отчете далее поясняется, что кумулятивная поглощенная доза радиации, измеренная во время полета EFT-1 Ориона в декабре 2014 г., была примерно на 3 порядка (или в 1000 раз) больше, чем совокупная поглощенная доза, измеренная за такой же период времени на МКС.
        Конечно, эти “данные дают предварительное представление о радиационной обстановке, с которой придется иметь дело экипажам при пересечении зоны радиационных поясов во время будущих исследовательских полетов”. [Radiation Report, 2015, p. 39]
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 14:09
          0
          Важно еще раз отметить, что отсутствуют какие-либо ссылки на сведения, полученные в программе Аполлон, которые бы включали в том числе данные о влиянии космической радиации, и которые должны были быть куда более детальными и обширными. Испытания Ориона проходят так, как будто никакого предыдущего опыта и/или никаких сведений не было получено ранее за пределами НОО.
          Данные о суммарных дозах радиации для каждой из аполлоновских миссий, воспроизведенные по докладам НАСА [Bennett, 2015], оказываются меньше доз, измеренных радиационными датчиками на борту CEV Орион во время его полета, который продолжался всего лишь четыре с половиной часа.
          В частности, совокупные дозы облучения, полученные согласно отчетам для каждой миссии от Аполлона-8 до Аполлона-17, за исключением Аполлона-14, составляли не более чем 5,80 мГр [Bennett, 2015], что следует сравнить с дозами от 13,5 до 17,9 мГр, зарегистрированными во время EFT-1 в декабре 2014 г. [Radiation Report, 2015, p. 23].
          В то время как суммарная доза 11,40 мГр, объявленная для Аполлона-14 [Bennett, 2015], является самой высокой для аполлоновских миссий, она все же меньше, чем данные Ориона.

          Отсутствие анализа данных прошлого и их сравнения с современными радиационными исследованиями указывает на то, что сегодняшние специалисты НАСА дистанцируются от сомнительного наследия Аполлонов.
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 14:13
            0
            НАСА выпустило семиминутный общеобразовательный видеоролик, получивший международную награду, в котором специалист НАСА признает, что астронавты не могут безопасно пересекать пояса Ван-Алена [Trial By Fire, 2014]. Около трехминутной отметки он говорит:

            03:00: “По мере удаления от Земли мы будем пересекать пояса Ван-Алена, область опасной радиации.”

            03:11: “Такая радиация может нарушить работоспособность системы управления, бортовых компьютеров и другой электроники на борту
            Ориона.”

            03:18: “Естественно, мы должны проходить через эту опасную зону дважды: туда и обратно.”

            03:26: “Но Орион имеет защиту. Будет испытано экранирование при пересечении космическим кораблем волн радиации.
            Датчики на борту зарегистрируют для ученых уровни радиации.”

            03:36: “Мы должны решить эти проблемы до того, как мы пошлем человека через эту область космического пространства.”

            Но постойте, разве не были все эти проблемы уже определенно решены, когда НАСА многократно посылало астронавтов через эту область пространства более 45 лет назад?
            На самом деле, беспилотные испытания 2014 года явились самым первым опытом проникновения совершенно нового корабля в эту неизведанную область.
    6. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:53
      +3
      Зачем тут всякие мифы пропагандировать. Ресурс не плоскоземельщов. Пока на Юпитер-Сатурн не летим людьми, можно игнорировать все пояса. Там да, будут очень большие риски даже на проскакивании.

      Пояс Земли создает проблемы, если там застрять на полгодика внутри. Быстрый пролет - это копейки, сравнимые с парой ВКД на МКС.
    7. dump22
      dump22 Сегодня, 14:01
      +2
      А как же пояс Ван Аллена? Как через сильную радиацию пролетать будут?


      Как пролетать будут?
      Да как и наши собирались пролетать в 60х;
      Как можно быстрее и поближе к полюсам, чтобы дозу как можно меньше схватить.
      Всего двукратное прохождение пояса (во время отлета и прилета) относительно безопасно.

      В 1968 наши запустили «Зонд-5» с 2 черепахами и датчиками радиации для облета Луны. Проверяли полученные дозы. Черепахи вернулись живые и здоровые, а измеренная доза в течение всего полёта составила около 3,5 рад, это получается 35 мЗв.
      Для сравнения: снимок плёночной флюорографии это поглощенная доза 0,8 мЗв, а максимально разрешенная доза для работников АЭС 50 мЗв в год.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:10
        0
        Люди во времена Сергея Павловича не задавали глупые вопросы.Точнее,они находили простое решение задачи.Насколько уровень деградации зашкаливает.. sad
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:24
    +3
    Нашёл дополнительную информацию по этому скафандру:
    Как передает AFP, скафандр продемонстрировал Джим Стейн, главный инженер компании Axiom Space, с которой американское космическое агентство заключило договор на его создание (сумма контракта составила 228,5 миллиона долларов). Когда этот костюм будут носить астронавты, он будет белым, этот цвет традиционно выбирается, чтобы защитить человека от солнечных лучей. Однако сейчас скафандр был черным с вкраплениями темно-синего и оранжевого цветов. Такая хитрость понадобилась, чтобы скрыть некоторые особенности от конкурентов. Дело в том, что NASA все еще не решило, с кем будет работать во время последующих миссий Artemis (в 2027-м планируется доставка астронавтов на лунную орбитальную станцию, в 2028-м - посадка на южном полюсе Луны, а в 2029-м - еще она посадка).
    Костюм создан с множеством регулируемых деталей, подходящих для тел любого размера и обеспечивающих повышенную гибкость. По словам заместителя руководителя программы выхода в открытый космос в Axiom Space Рассела Ралстона, для создания скафандра использовались материалы, которые позволят человеку выдерживать крайне суровые условия на поверхности земного спутника, температуры от +50°C до -200°C, воздействие пыли и острых камней. Он также отметил, что костюмы не будут создавать под конкретного астронавта, они будут стандартными, хотя и разного размера, а подогнать по фигуре помогут как раз регулируемые детали.
    Что касается шлема, то он оснащен передними фонарями камерой высокого разрешения, которая позволит прямом эфире следить за высадкой на Луну. На спине астронавты будут носить большой рюкзак с системами жизнеобеспечения.
    Как заверяют разработчики, в таком скафандре можно находиться не менее восьми часов подряд, проводя научные исследования на поверхности спутника Земли.
    https://rg.ru/2023/03/16/nasa-predstavilo-skafandr-dlia-progulok-po-lune.html?ysclid=lfce223s8a904280111
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:28
    +1
    Брюс Уиллис в таком более десятка лет назад щеголял, когда "спасал" мир от астероида.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:32
    0
    Без некоторых технологических отверстий, нетолерантно, ушемление прав радужных. А вдруг им там приспичит приобщится к (ценностям)? А как без этого то теперь в штатах, никак.))) Срочно переделовать!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:41
      +2
      Ну, а по фактам, они могут людей высадить раньше чем Луна-25 полетит wassat . Которая каждый год, уходит на год вперед с 10 года.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:49
        -1
        Цитата: donavi49
        они могут людей высадить раньше чем Луна-25 полетит

        Пусть высаживаются на Луне, делать там нечего. У нас лунные пейзажи в зоне СВО есть.



  5. Severomor
    Severomor Сегодня, 13:41
    0
    Интересно туалет на корабле додумают? А то при прежней "лунной миссии" (сомневаюсь что была) в пакетики гадили.)))
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:46
      +1
      Будет. Специально сделанный и обкатанный на МКС.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:47
    -1
    Прогресс не остановить, уже на спортивный костюм похож)
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:48
    +4
    Что ж , американцы молодцы - видно что работа идет . Скафандр довольно компактный и "с виду" смотрится как именно типовое изделие (что только в + цене) . В то время как мы расфокусировали усилия и скромный бюджет по разным проектам - они нацелились на Луну (а потом возможно и Марс) , история 50ти летней давности повторяется.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Knell Wardenheart
      история 50ти летней давности повторяется.


      Сегодня не прокатет прошлый лохотрон...

      Цитата: Knell Wardenheart
      смотрится как именно типовое изделие (что только в + цене)

      этот экземпляр костюмчика явно больше достоверен
      1. Комментарий был удален.
      2. Severomor
        Severomor Сегодня, 14:03
        0
        Брюс Уиллис спёр костюм из "Тайны двух океанов"
  8. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 14:05
    0
    Как то он не создает впечатления костюма, который не раздует от перепада давлений внутри и снаружи.