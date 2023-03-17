В NASA продемонстрировали новую модель скафандра для астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III

В американском управлении аэронавтики и исследования космического пространства (NASA) продемонстрировали новую модель скафандра для астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III. Данное снаряжение окрашено в чёрный цвет и содержит тёмно-синие и оранжевые вставки, являясь универсальным (подходит для любого пола).В сообщении NASA также отмечается, что космический костюм обладает высокой гибкостью и диапазоном движений, что позволяет исследовать большие площади лунного ландшафта. Также предназначен он и для широкого круга членов экипажа.Стоит отметить, что разработанная модель скафандра является первой в своём роде, которую испробуют на себе астронавты космического управления. Именно в нём они и отправятся на исследование Южного полюса Луны. Как утверждает директор NASA Билл Нильсон, тесное сотрудничество американского управления аэронавтики с компанией-производителем скафандров – Axiom, позволит США удерживать свою лидирующую позицию в космосе.Примечательно, что благодаря передовым скафандрам от Axiom у первой женщины появится возможность ступить на Луну. Более того, больше людей теперь смогут проводить научные исследования на Луне.Скафандр этот получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit. По словам разработчиков в его основу легли новейшие технологии, которые обеспечивают астронавтам облегчённое передвижение, оберегая их от различных опасностей на Луне.Напомним, что в рамках миссии Аrtemis III, запланированной NASA на 2025 год, будет осуществлён полёт космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя Space Launch System. Запуск, как ожидается, будет произведён со стартового комплекса Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди в штате Флорида. Изначально планируется его выход на лунную орбиту для стыковки с космическим аппаратом компании SpaceX Starship HLS, после чего 2 члена экипажа должны будут перейти на борт аппарата, чтобы высадиться на поверхность Луны.