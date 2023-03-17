Военное обозрение
Войти Регистрация

Полковник Макгрегор: В американской прессе начинают писать правду об украинском конфликте

14
Полковник Макгрегор: В американской прессе начинают писать правду об украинском конфликте

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире видеоблога Judging Freedom рассказал, как происходит принудительная мобилизация мужчин в ряды ВСУ. По его словам, огромное количество погибших в ходе конфликта киевский режим пытается компенсировать, забирая на службу буквально всех подряд. Полковник отметил, что украинский народ живет в ужасных условиях.


Макгрегор сообщил, что буквально вчера получил информацию из Одессы. Жители города рассказали, что мужчин в возрасте от 16 до 50 лет забирают отовсюду, включая кафе и рестораны, на глазах друзей и родственников. Их запихивают в грузовики, после чего насильно мобилизованные бесследно исчезают.

Ствол направляется в лицо — ты идёшь на фронт

— поведал американский офицер подробности призыва на фронт по-украински.

Ссылаясь на сообщения, которые в интернете публикуют сами украинские военнослужащие, Макгрегор рассказал, что средня продолжительность новобранцев ВСУ на фронте составляет три-четыре часа. Все дело в том, что большинство вновь призванных, а вернее отловленных солдат попадают на передовую безо всякой подготовки. В лучшем случае, они проходят короткую подготовку на стрельбище в течение нескольких дней.

Это же абсурд. У них убивают всё больше и больше людей совершенно впустую

— возмутился отставной офицер.

Но самое главное, отметил Макгрегор, что американская пресса наконец-то начинает писать правду об украинском конфликте. Даже такие издания как New York Times и Washington Post за несколько последних дней опубликовали материалы, в которых рассказывают о реальной ситуации на Украине.

Следует отметить, что отношение к происходящему на Украине меняется не только у журналистов, ранее писавших исключительно удобные Вашингтону статьи, но и у простых американцев. Вот какие комментарии жители США оставили под выступлением Макгрегора.

Отправка необученных войск в бой — это путь к поражению

— считает Рейман Перера.

Мне так жаль этих мужчин и мальчиков, принесенных в жертву за то, что никогда не принесет победу. Это дымовая завеса для чего-то другого

— считает Гарри Бакли.

Любой мужчина боевого возраста в Украине должен был сделать все, что в его силах, чтобы покинуть страну много лет назад. Я бы никогда не стал сражаться за коррумпированного Зеленского

— пишет американский пользователь с ником Юджин Жар-Птица.

Путин хотел мирного урегулирования путем переговоров. Помните Минские соглашения?

— напоминает Нора Питерс.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    +3
    "Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом."
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:02
      +9
      Не там хуже, сегодня видео подошло из Америки, так там нет денег в каспоматах крупнейшего банка Чейз. Вместо денег извинения и чек с просьбой позвонить в банк, народ начинает звереть. Наш русский говорит, шо надо сворачиваться и возвращаться в Россию. Как это так в банке нет денег вкладчиков? laughing пресса готовит плебс к тому что с Украиной пора заканчивать и кинуть, и продинамить. Юрасами пишет фрс срочно влил в банки почти полтриллиона долларов. Такого ещё не было за один день. Цифра втрое превысила вливание при кризисе 2008 года за один день. Печатный станок понесся по центрифуге.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:23
        +1
        Про банк Чейз видосики были и два года тому назад, как пример видос ниже..
        https://www.youtube.com/watch?v=7pvX-M_1t80&t=8s


      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:23
        0
        Ну,и то ладно.А то,я подумал,что кастомат ствол в лицо..И марш,на Украину..демократия в опасности..С Макгрегора станется..
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 13:57
      +1
      Осталось официально принять закон: за уклонение от призыва в фольксштурм - смертная казнь. У Алоизыча так тоже было на исходе.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:06
    +5
    опубликовали материалы, в которых рассказывают о реальной ситуации на Украине.

    Всё это хитрая политика и манипулирование.
    Критикую одну сторону когда она выигрывает, а потом другую, но главное чтобы никто не выиграл и не проиграл. Но конфликт есть и в это время большие бабки зарабатываются и свои внутренние проблемы как экономические так и политические решаются.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:06
    +1
    Хотелось бы верит, что Запад что-то получит достоверного об Украине, но видимо до полного прозрения еще минимум 1,5 года это срок президентских выборов в США, нет я не верю что они откажутся от противоборства с Россией, но может к тому времени мы подорвем потенциал помощи с их стороны и они как минимум затихнут с поставками вооружений и боеприпасов на Украину, а там мы разберемся сами.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:15
    0
    Кому интересно - посмотрите тиражи этих газет, а ещё лучше - посмотрите статистику кто вообще в США читает газеты. По настоящему сейчас американцев волнует только то, что со счетов нельзя ни получить деньги, ни оплатить что-либо. Ну и чеки банки перестали принимать, так что не до Украины им сейчас, а что через недельку-другую будет никто даже прогнозировать не пытается.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:26
      0
      Я охотно верю в то,что Вы написали.Регулятор,по видимому работает.Пытаются исправлять ситуацию.Как там насчет паники?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:27
      -1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Ну и чеки банки перестали принимать, так что не до Украины им сейчас, а что через недельку-другую будет никто даже прогнозировать не пытается.

      А что будет через недельку-другую? Если имеете в виду кризис, то он пока не начинается. Тут все безоблачно. Предвестники молчат.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    0
    Полковник Макгрегор: В американской прессе начинают писать правду об украинском конфликте
    Ладно, кто был в курсах, он и так останется при СВОЁМ мнении ...
    А для тех, для которых, "некоторые нюансы" тамошней ситуации станут откровением ... можно подумать, их так уж много, интересующихся есть.
    Теперь главное, кто будет эту карту разыгрывать в свою пользу и на что именно он будет акцентировать внимание избирателя??? Не так уж много там тем, которые и правда могут интересовать, взволнуют западного обывателя и избирателя.
    В общем ... дистанция от "бури в стакане", до всяких предвыборных неожиданностей, может будет, может нет, увидим.
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:21
    +4
    Налицо зачистка от славян жизненного пространства представителем богоизбранного народа для своих западных хозяев.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:35
    +2
    Да не правду они пишут, а прибедняются, выклянчивая у конгресса и федерального правительства США очередных, дополнительных финансирований Пентагона и спонсирования киевской хунты, дескать бедные, надо помочь...
    Полковник отметил, что украинский народ живет в ужасных условиях.

    Да, в ужасных...
    Макгрегор сообщил, что буквально вчера получил информацию из Одессы. Жители города рассказали, что мужчин в возрасте от 16 до 50 лет забирают отовсюду, включая кафе и рестораны, на глазах друзей и родственников.

    Итить колотить, я с женой, до СВО и санкций, наверное 1,5 года в ресторане не был... Да простит меня жена.
    Ссылаясь на сообщения, которые в интернете публикуют сами украинские военнослужащие, Макгрегор рассказал, что средня продолжительность новобранцев ВСУ на фронте составляет три-четыре часа. Все дело в том, что большинство вновь призванных, а вернее отловленных солдат попадают на передовую безо всякой подготовки. В лучшем случае, они проходят короткую подготовку на стрельбище в течение нескольких дней.

    Как же "либертарианские" отзывы на фильмы про ВОВ, иногда с участием актера Серебрякова, где он играет алгокоголиков-особистов, про новобранцев РККА, необученных, и т.д., которых "сталинский режим" бросал в горнило войны.

    what Может быть хохлам проще было сдать Киев, Одессу, Харьков, сейчас бы они кушали пельмени, запивали водкой, закусывали лососевой зернистой икрой, камчатским крабом и осетровой икрой...
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:06
      0
      Может быть хохлам проще было сдать Киев, Одессу, Харьков, сейчас бы они кушали пельмени, запивали водкой, закусывали лососевой зернистой икрой, камчатским крабом и осетровой икрой...

      С икрой вы конечно загнули, но по сибирской лиственнице, самовывозом, можно гарантировать. sad