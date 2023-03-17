Ствол направляется в лицо — ты идёшь на фронт

Это же абсурд. У них убивают всё больше и больше людей совершенно впустую

Отправка необученных войск в бой — это путь к поражению

Мне так жаль этих мужчин и мальчиков, принесенных в жертву за то, что никогда не принесет победу. Это дымовая завеса для чего-то другого

Любой мужчина боевого возраста в Украине должен был сделать все, что в его силах, чтобы покинуть страну много лет назад. Я бы никогда не стал сражаться за коррумпированного Зеленского

Путин хотел мирного урегулирования путем переговоров. Помните Минские соглашения?

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире видеоблога Judging Freedom рассказал, как происходит принудительная мобилизация мужчин в ряды ВСУ. По его словам, огромное количество погибших в ходе конфликта киевский режим пытается компенсировать, забирая на службу буквально всех подряд. Полковник отметил, что украинский народ живет в ужасных условиях.Макгрегор сообщил, что буквально вчера получил информацию из Одессы. Жители города рассказали, что мужчин в возрасте от 16 до 50 лет забирают отовсюду, включая кафе и рестораны, на глазах друзей и родственников. Их запихивают в грузовики, после чего насильно мобилизованные бесследно исчезают.— поведал американский офицер подробности призыва на фронт по-украински.Ссылаясь на сообщения, которые в интернете публикуют сами украинские военнослужащие, Макгрегор рассказал, что средня продолжительность новобранцев ВСУ на фронте составляет три-четыре часа. Все дело в том, что большинство вновь призванных, а вернее отловленных солдат попадают на передовую безо всякой подготовки. В лучшем случае, они проходят короткую подготовку на стрельбище в течение нескольких дней.— возмутился отставной офицер.Но самое главное, отметил Макгрегор, что американская пресса наконец-то начинает писать правду об украинском конфликте. Даже такие издания как New York Times и Washington Post за несколько последних дней опубликовали материалы, в которых рассказывают о реальной ситуации на Украине.Следует отметить, что отношение к происходящему на Украине меняется не только у журналистов, ранее писавших исключительно удобные Вашингтону статьи, но и у простых американцев. Вот какие комментарии жители США оставили под выступлением Макгрегора.— считает Рейман Перера.— считает Гарри Бакли.— пишет американский пользователь с ником Юджин Жар-Птица.— напоминает Нора Питерс.