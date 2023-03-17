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Авиаударом ВКС РФ в Авдеевке поражён пункт наблюдения и корректировки ведения артиллерийского огня по Донецку, размещённый ВСУ в многоэтажке

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Авиаударом ВКС РФ в Авдеевке поражён пункт наблюдения и корректировки ведения артиллерийского огня по Донецку, размещённый ВСУ в многоэтажке

Российская военная разведка получила данные о конкретных местах в Авдеевке, которые украинскими военнослужащими использовались для корректировки огня. Выяснилось, что украинские солдаты использовали одну из авдеевских многоэтажек для корректировки огня не только по наступающим российским войскам, но и по гражданской инфраструктуре Донецка. Кроме того, с верхних этажей многоэтажки, превращённых в группу огневых точек, вёлся снайперский и пулемётный огонь, который во многом препятствовал продвижению российских штурмовых групп.


После доразведки и убеждения в том, что в многоэтажке к настоящему моменту не осталось гражданских лиц, данные были переданы ударным подразделениям, включая подразделения ВКС РФ.

В конечно итоге, по высотному объекту, который военнослужащие ВСУ превратили в военный, в том числе – в наблюдательный, был нанесён авиаудар. Цель поражена. Часть здания, в которой находились огневые точки, а также где работали корректировщики артиллерийского огня, в результате удара буквально сложилась. По последним данным, ударом с воздуха ликвидировано до взвода украинских военнослужащих.

У штурмовых подразделений ВС РФ появилась возможность продвинуться на этом направлении. Соответственно, противник лишился одного из своих главных пунктов корректировки ведения огня по Донецку и окрестностям. Так, оттуда велась корректировка ведения огня по Киевскому району административного центра ДНР.

Так называемый «губернатор Донецкой области» (ставленник киевского режима Кириленко), заявляя о нанесении удара, по понятным причинам, умолчал о том, что многоэтажный дом в Авдеевке ВСУ активно использовался в военных целях.
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    +5
    На вторую половину залезут, хороший дом был, но по программе реновации придется сносить и остатки, не угомонятся.
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 13:26
      +2
      Цитата: Uprun
      На вторую половину залезут, хороший дом был, но по программе реновации придется сносить и остатки, не угомонятся.

      Они же не самоубийцы, ведь по удару ясно, что наши нащупали позицию корректировщиков.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:55
    +2
    Хорошо бы вообще его снести целиком, а то ведь сейчас в другие подъезды переползут, крысы. Восстанавливать там один фиг нечего, да и никто не будет.
  3. dementor873
    dementor873 Сегодня, 12:58
    +7
    Вот не пойму, а без наступления было непонятно, что такие высотки для корректировки используются и их не вычисляли что ли?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:07
      +2
      До определенного момента там люди жили, бабушки, дедушки, дети и их мамы.....
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 13:14
        +5
        При летнем наступлении на Авдеевку, говорили, что мирняка там не осталось ещё до СВО и это исключительно укрепрайон.
  4. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:09
    0
    "Кроме того, с верхних этажей многоэтажки, превращённых в группу огневых точек, вёлся снайперский и пулемётный огонь, который во многом препятствовал продвижению российских штурмовых групп.
    ....................................................................................................



    ... По последним данным, ударом с воздуха ликвидировано до взвода украинских военнослужащих."
    ********************************************************************************************Есть основания предполагать, что не только "украинских", но и наёмников из балтийских лимитрофий. Последние, где-то с февраля - марта 2022-го года обретались, в основном, компактной группой" в т.н. "Иностранном легионе".

    Но месяцев пять - шесть назад, "переоформились" в "украинских" военнослужащих, получив соответствующие удостоверения, форму одежды и знаки отличия. Сделали они это, в т.ч. и по соображением сохранения шкур на случай возможного пленения, чтобы избежать судьбы "явных" наёмников...

    Ибо свободно владеют русским, да и наличие русских "имен и фамилий" у этого мусора, тоже, увы уже не "экзотика"...

    По специализации, как раз, - корректировщики и снайпера, между прочим. С профессиональной подготовкой и переподготовкой (вплоть до уровня инструкторов...), как в структурах НАТО, так и "вооруженных силах" лимитрофий...

    Когда россияне найдут и осмотрят трупы в развалинах оставшиеся, можно будет с этим вопросом точнее разобраться. Там кое на ком, татуировки есть специфические. Но, отнюдь не "азовские"...
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 13:13
    +2
    Выяснилось, что украинские солдаты использовали одну из авдеевских многоэтажек для корректировки огня

    Только одну?
    После доразведки и убеждения в том, что в многоэтажке к настоящему моменту не осталось гражданских лиц

    Каким образом?
    Цель поражена.

    Та ещё 2 подъезда остались, перенесут туда ПУ.
    до взвода украинских военнослужащих.

    С Донбасса по "до взвода" и к вечеру будет: "до 200-т националистов".
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:15
    -1
    Queste sono buone notizie, in questo modo i criminali ucraini la smetteranno di bombardare gli inerti civili di Donestk.
  7. ученый
    ученый Сегодня, 13:27
    +2
    Зачем публиковать разрушенный дом? Гораздо грамотнее было бы опубликовать фото наблюдательного пункта и ВСУшников, которые там засели.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:52
    +1
    Ich werde erst etwas zufriedener sein, wenn Werchowna Rada in Kiew
    mit samt ihren kriminellen Betreibern GENAU SO aussieht...!!!
  9. barclay
    barclay Сегодня, 14:16
    0
    Не прошло и два года... как определили где у них корректировщики и снайперы.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:16
    0
    Выяснилось, что украинские солдаты использовали одну из авдеевских многоэтажек для корректировки огня


    Кроме того, с верхних этажей многоэтажки, превращённых в группу огневых точек, вёлся снайперский и пулемётный огонь


    И долго выясняли? Секрет Полишинеля размещать посты артнаблюдения в высоких строениях. Но противник это тоже знает, так что неизвестно был там пост или нет мы не узнаем, так как обычно рядом с постами не располагают огневые точки чтобы не провоцировать. Новость с душком...Надо было остановиться в победных реляциях про "авиаудар" на чем-то одном, или пост наблюдения или огневые точки.