Российская военная разведка получила данные о конкретных местах в Авдеевке, которые украинскими военнослужащими использовались для корректировки огня. Выяснилось, что украинские солдаты использовали одну из авдеевских многоэтажек для корректировки огня не только по наступающим российским войскам, но и по гражданской инфраструктуре Донецка. Кроме того, с верхних этажей многоэтажки, превращённых в группу огневых точек, вёлся снайперский и пулемётный огонь, который во многом препятствовал продвижению российских штурмовых групп.После доразведки и убеждения в том, что в многоэтажке к настоящему моменту не осталось гражданских лиц, данные были переданы ударным подразделениям, включая подразделения ВКС РФ.В конечно итоге, по высотному объекту, который военнослужащие ВСУ превратили в военный, в том числе – в наблюдательный, был нанесён авиаудар. Цель поражена. Часть здания, в которой находились огневые точки, а также где работали корректировщики артиллерийского огня, в результате удара буквально сложилась. По последним данным, ударом с воздуха ликвидировано до взвода украинских военнослужащих.У штурмовых подразделений ВС РФ появилась возможность продвинуться на этом направлении. Соответственно, противник лишился одного из своих главных пунктов корректировки ведения огня по Донецку и окрестностям. Так, оттуда велась корректировка ведения огня по Киевскому району административного центра ДНР.Так называемый «губернатор Донецкой области» (ставленник киевского режима Кириленко), заявляя о нанесении удара, по понятным причинам, умолчал о том, что многоэтажный дом в Авдеевке ВСУ активно использовался в военных целях.