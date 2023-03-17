Американский журнал опубликовал репортаж из психиатрической больницы, где проходят реабилитацию бойцы ВСУ

Воскресное приложение к известному американскому журналу The New York Times Magazine опубликовало репортаж о посещении Киевской психиатрической больницы, которую в народе называют «Павловкой». В ней в том числе проходят реабилитацию украинские военнослужащие, получившие психологические травмы во время участия в боевых действиях.
Издание отмечает, что ранее данное лечебное учреждение специализировалось на пациентах с тяжелыми психическими заболеваниями, в основном шизофренией. Но после начала военного конфликта обычные больницы переполнились пациентами, получившими психологические травмы на передовой.
Командиры же при этом нуждаются в возвращении своих военных
— весьма цинично комментируют ситуацию журналисты.
Дабы помочь побыстрее вернуть травмированных бойцов в строй, в «Павловке» в июне прошлого года открыли специальное переходное отделение на сорок коек. Однако наплыв пациента оказался таким большим, что уже через полгода количество коек выросло до ста.
В статье приводятся истории украинских бойцов, оказавшихся в лечебнице.
Так, со слов лечащего врача, один из пациентов после пережитой травмы перестал разговаривать. Доктор рассказал журналистам его трагическую историю.
Четверо бойцов ВСУ дислоцировались недалеко от передовой, когда обнаружили пролетающий над ними российский беспилотник. Они открыли по дрону стрельбу и даже сумели его сбить. Но беспилотник, видимо, был начинен взрывчаткой. Обломки упали на головы вояк, трое из них погибли.
Выживший боец еще сутки находился рядом с телами своих сослуживцев и даже отражал атаки. С тех пор как его нашли, он ничего не говорит.
Он замкнулся в себе и ничего не хочет
— рассказал врач.
Младший лейтенант по имени Руслан жалуется, что ему каждую ночь снится один и тот же сон: пытаясь укрыться от обстрелов, он прыгает в окоп, но оказывается, что это могила.
Многие пациенты «Павловки» до начала военного конфликта были специалистами мирных профессий, пишут журналисты. Так, Руслан в мирное время был строителем. Он участвовал в боях на Херсонском направлении, где был ранен и получил контузию. Младший лейтенант вспоминает, что во время боев солдатам приходилось порою не спать и не есть по пять дней.
У другого солдата, проходящего лечение в клинике, поле боевой травмы развилась агорафобия (боязнь толпы). По его словам, оказавшись среди людей, он ощущает себя так, «как будто идешь на рыбалку, и вдруг запутываешься в леске». Еще один боец, вернувшийся с передовой, вообще не может спать.
А тем временем президент Зеленский требует продолжать держать оборону Бахмута (Артемовска), бросая в котел все больше неподготовленных насильно мобилизованных украинцев всех профессий и возрастов. Очевидно, что часть из них, если выживут, окажутся пациентами «Павловки», в которой вскоре придется еще добавить кроватей.