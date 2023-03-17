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Экс-госсекретарь США: Восстановление отношений между Тегераном и Эр-Риядом меняет соотношение сил на международной арене

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Экс-госсекретарь США: Восстановление отношений между Тегераном и Эр-Риядом меняет соотношение сил на международной арене

Экс-государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью американской газете The Washington Post о том, что восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией может изменить соотношение сил на международной арене.


Вот что дипломат высказал по этому поводу:

В последние годы мы наблюдали за тем, как Китай объявил о своём намерении стать активным участником по созданию нового миропорядка. И вот сегодня мы видим, что ему удалось сделать серьёзный рывок в этом направлении

В то же время эксперт в области международных отношений отметил, что именно благодаря усилиям Пекина, выступившего в качестве посредника на переговорах между Тегераном и Эр-Риядом, эти две страны сумели восстановить свои дипломатические отношения после многих лет противостояния.

Более того, по мнению автора публикации, журналиста Дэвида Игнейшеса, нынешняя ситуация, складывающаяся в странах Ближнего Востока, явно демонстрирует серьёзное ослабление позиций США в этом регионе, которые уже постепенно перестают играть роль «незаменимой державы» для государств арабского мира.

Во время переговоров между делегациями двух ближневосточных стран, проходивших в период с 6 по 10 марта в Пекине, стороны договорились не вступать между собой в войну, а также предотвратить осуществление разведдеятельности в отношении друг друга. Иран на переговорах представлял секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани, а Саудовскую Аравию – советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан.

Напомним, что дипломатические отношения были прерваны между вышеуказанными государствами ещё в 2016 году, однако, в ходе беседы Тегеран и Эр-Рияд приняли решение вернуться к соблюдению подписанных 20 лет назад ряда экономических договоров, что было подтверждено не только внешнеполитическими ведомствами обеих стран, но и министерством иностранных дел КНР.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:59
    +3
    Это, как бы, и без Киссинджера очевидно. Попутного ветра матрасам в горбатую спину.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:02
      +1
      ...и на их горбатой горе... (с).
      ---------------------
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Labrador
      Это, как бы, и без Киссинджера очевидно

      Только не слушают Киссинджера американское руководство ,слушают Нуланд и Ко . А она даже рядом встать не может ,она просто ПТУшница по сравнению с ним
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:01
    +4
    Застонали американцы.... Персы и арабы - молодцы. Сейчас не время им друг другу юшку пускать. Надо не бодаться на радость пен до сам, а решать проблемы конструктивно и по договоренности. И давить фашиствующее сша которое стравливает всех в мире. и их в том числе.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    +2
    Лучше бы Генри не пересказывал случившееся, а помогал самоходному Джо бороться с самолётным трапом.Сколько там у них на двоих лет.Представляю мировые новости ,если эти два типа с трапа грохнутся.
    Сход по трапу ,в стиле "пьяный скорпион".Скоро внешняя политика США сойдёт на то что грохнется Джо с трапа или не грохнется.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:05
      +3
      у самоходного Джо две главные задачи - не навернуться фатально на трапе и фатально не заблудиться после выступления. ну и чтобы все в туалете получалось. но это пусть врачи беспокоятся.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:04
    +3
    Плачь ярославны.
    Историю не вернуть на круги своя.
    Все..
    Век азии. Господства азии.
    "Гуроны и апачи" заплатят за набеги на мировые ресурсы
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    +1
    В последние годы мы наблюдали за тем, как Китай объявил о своём намерении стать активным участником по созданию нового миропорядка. И вот сегодня мы видим, что ему удалось сделать серьёзный рывок в этом направлении
    . Новый миропорядок...
    Вопрос, что нас всех ждёт впереди?
    Понятно, что на старом месте оставаться не стоит, вот только куда идти, как и с кем, это вопрос???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:08
      +2
      Китай продолжит с нами дружить....И тянуть что им надо... с нас.


      к нам в институт опять спецы с Хуавей приехали, сотрудничество, обучение их спецов и т.д. новых студентов привезли.
      а оборудование связи они нам не поставляют (смартфоны, роутеры, маршрутизаторы и т.д.) - боятся санкций видимо.
      вот такое сотрудничество....
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 16:03
        0
        Ну так в чем проблемма. Учите их также-на отлюбись. В привате нужно намекать на причину. Типа так и так, везите нам нужное, получите вам нужное. Умный поймет, на остальных пофиг.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:06
        0
        Китай, как и все прочие, за себя и для себя... быть им просто подпоркой, на всякий случай, перспектива так себе...
        Нам надо за себя и для себя, тогда прислонятся, подпирать никого не придется... сами, САМИ!!! крепко на своих ногах стоять должны.
    2. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 15:17
      +2
      Как по мне так ответ очевиден - иметь сильных союзников...свою армию и флот.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:08
        0
        Пимимо таких союзников надо и самим быть крепким, независимыми, сплоченными и... резкими, если надо.
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:18
      +1
      . Новый миропорядок...
      Вопрос, что нас всех ждёт впереди?
      Очередной этап выживания в новых условиях, такова суть природы в этом мире. Кто не может приспосабливаться, тот вымирает. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:10
        0
        Те кто умеет только приспосабливатся, если не вымирают, то растворяются в окружающем мире, ничуть не реже!
        Вопрос... если не хотим просто приспосабливатся, что и как надо делать???
  6. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 15:12
    +9
    Это огромный успех Китайской дипломатии.и осиновый кол в гроб США!
  7. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 15:38
    0
    Хитрая лиса этот Киссинджер. С ним порох надо держать сухим.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:59
      0
      Вы ошибаетесь в главном - Киссинджер не хитрый, он умный. Это реально один из умнейших людей уходящей эпохи. Так что держать надо уши на ширине плеч и очень внимательно слушать. И анализировать, так как играет он не за нашу команду.