Экс-госсекретарь США: Восстановление отношений между Тегераном и Эр-Риядом меняет соотношение сил на международной арене

В последние годы мы наблюдали за тем, как Китай объявил о своём намерении стать активным участником по созданию нового миропорядка. И вот сегодня мы видим, что ему удалось сделать серьёзный рывок в этом направлении

Экс-государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью американской газете The Washington Post о том, что восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией может изменить соотношение сил на международной арене.Вот что дипломат высказал по этому поводу:В то же время эксперт в области международных отношений отметил, что именно благодаря усилиям Пекина, выступившего в качестве посредника на переговорах между Тегераном и Эр-Риядом, эти две страны сумели восстановить свои дипломатические отношения после многих лет противостояния.Более того, по мнению автора публикации, журналиста Дэвида Игнейшеса, нынешняя ситуация, складывающаяся в странах Ближнего Востока, явно демонстрирует серьёзное ослабление позиций США в этом регионе, которые уже постепенно перестают играть роль «незаменимой державы» для государств арабского мира.Во время переговоров между делегациями двух ближневосточных стран, проходивших в период с 6 по 10 марта в Пекине, стороны договорились не вступать между собой в войну, а также предотвратить осуществление разведдеятельности в отношении друг друга. Иран на переговорах представлял секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани, а Саудовскую Аравию – советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан.Напомним, что дипломатические отношения были прерваны между вышеуказанными государствами ещё в 2016 году, однако, в ходе беседы Тегеран и Эр-Рияд приняли решение вернуться к соблюдению подписанных 20 лет назад ряда экономических договоров, что было подтверждено не только внешнеполитическими ведомствами обеих стран, но и министерством иностранных дел КНР.