ВВС США отправили в небо над Чёрным морем БПЛА RQ-4B Global Hawk уже со включенным транспондером

Появились подробности отправки американским военным ведомством первого стратегического разведывательного дрона после инцидента с MQ-9. Изначально сообщалось о том, что американцы снова отправили MQ-9 Reaper, который проводит мониторинг места падения в Чёрное море своего «собрата». Однако теперь выясняется, что речь идёт о стратегическом беспилотнике другой модели.
Это разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk. Примечательно, что этот американский военный борт уже действует, в отличие от «предыдущего», со включенным транспондером. Мало того, на данный момент, как свидетельствуют сайты, позволяющие отслеживать маршруты полёта авиации, он не входил в ту самую зону, границы которой пересёк MQ-9 Reaper перед тем, как упал в море. Эта зона была обозначена Минобороны РФ как пространство с ограничением воздушного движения в связи с проведением специальной военной операции.
В течение довольно продолжительного времени разведывательный дрон кружил у побережья Румынии, не выходя за пределы румынского воздушного пространства. Затем он взял курс на южную часть Чёрного моря.
Вылетел американский разведывательный дрон с авиабазы Сигонелла на Сицилии (Италия).
Положение дрона на 14:00 мск (видно, как дрон совершает маневр за пару сотен км от границ России на северокавказском направлении):
Видно, что полёт осуществляется там, где идёт активный трафика гражданской авиации.
Ранее в американских СМИ было заявлено о «возросшей активности российских кораблей в районе падения «Рипера». При этом утверждается, что часть обломков дрона ВВС США уже поднята. Сам же дрон находится на глубине около 850 м, и для его подъёма не обойтись без специальных глубоководных аппаратов. Вероятно, RQ-4B Global Hawk отслеживает эту активность и параллельно следит за Крымом.