«Обещания должны выполняться»: Словакия отправит Украине истребители МиГ-29

Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия , в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное

Остаются два основных разногласия: будут ли страны опираться на производство в ЕС или смогут приобретать боеприпасы из третьих стран

Словакия отправит Украине истребители МиГ-29 советского производства. Авиапарк ВСУ пополнится 13 боевыми машинами.Об этом сообщил в соцсети словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.По его словам, поставка самолетов получила одобрение Кабинета министров Словакии.- написал на своей странице Хегер.Он с удовольствием отметил, что другие европейские государства поступают так же.Ранее о готовности передать Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 заявляли польские власти.Что касается словацких самолетов, то они давно сняты с вооружения и находятся в нерабочем состоянии. Ранее глава правительства словаки заявлял, что истребители находятся на авиабазе Слиач. Когда поставку самолетов на Украину обсуждали в парламенте страны, то среди депутатов было немало как сторонников такого шага, так и противников.В это время в странах Евросоюза продолжается обсуждение идеи совместной закупке боеприпасов для украинской армии. Сложность заключается в том, что дефицит снарядов испытывают и сами европейцы, поэтому приобретать боеприпасы придется за пределами ЕС. Как информирует издание Euractiv, сейчас в европейских странах идет дискуссия о том, у кого их покупать.- сообщается в статье со ссылкой на источники.