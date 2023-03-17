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«Обещания должны выполняться»: Словакия отправит Украине истребители МиГ-29

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«Обещания должны выполняться»: Словакия отправит Украине истребители МиГ-29

Словакия отправит Украине истребители МиГ-29 советского производства. Авиапарк ВСУ пополнится 13 боевыми машинами.


Об этом сообщил в соцсети словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

По его словам, поставка самолетов получила одобрение Кабинета министров Словакии.

Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное

- написал на своей странице Хегер.

Он с удовольствием отметил, что другие европейские государства поступают так же.

Ранее о готовности передать Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 заявляли польские власти.

Что касается словацких самолетов, то они давно сняты с вооружения и находятся в нерабочем состоянии. Ранее глава правительства словаки заявлял, что истребители находятся на авиабазе Слиач. Когда поставку самолетов на Украину обсуждали в парламенте страны, то среди депутатов было немало как сторонников такого шага, так и противников.

В это время в странах Евросоюза продолжается обсуждение идеи совместной закупке боеприпасов для украинской армии. Сложность заключается в том, что дефицит снарядов испытывают и сами европейцы, поэтому приобретать боеприпасы придется за пределами ЕС. Как информирует издание Euractiv, сейчас в европейских странах идет дискуссия о том, у кого их покупать.

Остаются два основных разногласия: будут ли страны опираться на производство в ЕС или смогут приобретать боеприпасы из третьих стран

- сообщается в статье со ссылкой на источники.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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15 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:31
    +1
    А так же готовят к передаче ЗРК "КУБ"... Интересно, как они их столько лет хранили и что сохранили...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:42
      +1
      писали что они их подшаманили - видел фотки в интернете - связки кабелей, блоки какие-то снятые. так что получат шароварные их в рабочем состоянии....
      к сожалению....

      если только это были не типажные фото....
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 14:50
        0
        С танками такая же история... сначала давали советские... значит Фэ-16 не за горами.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:52
          +1
          значит нашим ребятам придется научиться сбивать и эти Фэ-16....
          и хорошо научиться.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 15:29
        +1
        Цитата: Nexcom
        писали что они их подшаманили - видел фотки в интернете - связки кабелей, блоки какие-то снятые. так что получат шароварные их в рабочем состоянии....
        к сожалению....

        А сами ракеты? Они же ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ, и это топливо имеет свойство разлагаться со временем, то есть их надо "перезагружать". И все же ОЧЕНЬ бы хотелось знать конкретно их модификация. Из "Кубов", для нас самым опасным является ЗРК 2К12М4 «Куб-М4».
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:55
          0
          про топливо не знаю - не видел такой информации.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:32
    +2
    Итого вместе с 4 мя польскими мигарями получится одна полнокровная истребительная эскадрилья из пяти звеньев. Готовятся к "весеннему наступу "
  3. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 14:32
    -1
    Это красная линия или еще можно потерпеть? Что на это скажут кремлевские му...дрецы?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:45
      0
      Да какая линия? По сравнению с другими поставками, полная фигня
  4. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:39
    +6
    нерабочем состоянии


    В рабочем. А если брать фактическое техническое состояние то они лучше 3/4 МиГов ВВС Украины на 24 февраля 22 года. При этом в 10-х годах прошли модернизацию и ремонт. Установили новые системы совместимые со стандартами нато, обновили авионику.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: donavi49
      В рабочем. А если брать фактическое техническое состояние то они лучше 3/4 МиГов ВВС Украины на 24 февраля 22 года. При этом в 10-х годах прошли модернизацию и ремонт.

      Причём модернизация проходила путём кооперации западных компаний и российского АО «РСК „МиГ“».

      Россия проведет модернизацию 12 словацких истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны РФ Сергей Иванов журналистам:
      "Сейчас уже идет реальная модернизация истребителей. Она идет в соответствии с требованиями заказчика по натовским стандартам", - сказал российский министр.
      https://www.aviaport.ru/digest/2005/10/05/95835.html
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:05
    0
    Баба с возу кабыле легче, русская поговорка а все ее используют. Утилизировать дорого, а это вроде как плюшки от сатаниста заокеанского за передачу и не тратиться, волшебство какое то. Словаки тоже воевали на восточном фронте, ещё тот народец кизяком отдающий, именно народец, элиты то не воюют, сидят в теплых кабинетах и бабло стригут.
    1. ViktorX
      ViktorX Сегодня, 15:53
      0
      Как бы им всем дать понять, что мы ребята злопамятные, ждать можем долго.
      И что наша цель теперь - дождаться критического для европейцев момента
      и со всей злостью ударить в спину.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:13
    +1
    Эх ! как бы выполнить обещание набить морду Хе(ге)ру !
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:22
    0
    Словакия отправит Украине истребители МиГ-29 советского производства. Авиапарк ВСУ пополнится 13 боевыми машинами.
    Одно спасает этих "13 украинских друзей камикадзе",
    они давно сняты с вооружения и находятся в нерабочем состоянии.