Западные авиационные средства поражения для украинских боевых самолётов советского производства

Недавно стало известно, что вдобавок к противорадиолокационным ракетам AGM-88 HARM США планируют передать Украине ракеты «воздух-воздух» большой дальности AIM-120 AMRAAM и корректируемые авиабомбы JDAM-ER. Сегодня поговорим о том, что это за оружие, каким образом оно может быть адаптировано на украинские истребители, и какое влияние способно оказать на ход боевых действий. Также будет рассмотрено состояние украинской боевой авиации и её перспективы.
Боевая авиация Украины и её перспективы
Согласно информации, опубликованной The Military Balance 2022, в Воздушных силах Украины имелось: 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 31 штурмовик Су-25, 34 тяжелых истребителя Су-27 и 36 фронтовых истребителей МиГ-29. В справочнике World Air Forces 2022, выпущенном британским авиационным журналом Flight International, говорится, что в 2022 году Украина располагала: 12 Су-24, 17 Су-25, 32 Су-27 и 36 МиГ-29.
Разночтения в этих двух весьма авторитетных источниках объясняются тем, что о количестве самолётов, реально находящихся в лётном состоянии, судить очень сложно. Согласно экспертным оценкам, доля технически исправных истребителей в Воздушных силах Украины никогда не превышала 70 %. К тому же на Украине на базах хранения и авиаремонтных предприятиях ещё находилось примерно 200 самолётов, из которых приблизительно треть можно было «поднять на крыло», а значительную часть оставшихся использовать как источник запасных частей.
Украинские Су-24М, находившиеся на хранении
До февраля 2022 года часть украинских боевых самолётов удалось модернизировать и провести капитальный ремонт. Например, предприятие Николаевский авиаремонтный завод осуществило продление ресурса нескольких бомбардировщиков Су-24М и разведчика Су-24МР.
Всего с 2014 по 2021 год через программу восстановительного ремонта прошло четыре бомбардировщика Су-24М и три разведчика Су-24МР. Модернизированные самолёты отличаются «пиксельной» окраской.
Судя по спутниковым снимкам, на базах хранения в Белой церкви и в Луцке находилось не менее 40 самолётов Су-24М.
Спутниковый снимок Google Earth: фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребитель МиГ-29 на аэродроме Белая церковь
Есть основания полагать, что после начала полномасштабных боевых действий украинские воздушные силы подняли с хранения приблизительно десять фронтовых бомбардировщиков.
С 2010 года ремонт и модернизация украинских штурмовиков Су-25 осуществлялся на Запорожском авиаремонтном заводе «МиГремонт». При этом Су-25 доводились до уровня Су-25М1, а двухместные Су-25УБ после модернизации, совмещённой с капитальным ремонтом, стали именоваться Су-25УБМ1.
Украинские Су-25 во время ремонта и модернизации на Запорожском АРЗ «МиГремонт»
Модернизированные украинские штурмовики получили новую связную и навигационную аппаратуру. Наиболее важным новшеством, повлиявшим на боевую эффективность, стала замена аналогового вычислителя прицела на цифровой, разработанный украинской фирмой «Орион-Навигация». По утверждению разработчика, это повысило точность применения вооружения на 30 %.
Украинский штурмовик Су-25М1
Согласно информации, имеющейся в открытых источниках, Украина модернизировала не менее 20 одноместных и двухместных штурмовиков. Ряд источников утверждает, что вдобавок к имеющимся в строю Су-25 в 2022 году с баз хранения могло быть реанимировано ещё 6–8 самолётов.
Истребители МиГ-29 до сих пор являются самым распространенным типом боевого самолёта в Воздушных силах Украины. Часть фронтовых истребителей советской постройки удалось капитально отремонтировать и частично модернизировать. Первую партию из трёх модернизированных истребителей МиГ-29МУ1 Львовский авиаремонтный завод сдал заказчику в 2011 году.
Модернизированные МиГ-29МУ1 легко отличить от исходных самолётов по «пиксельной» окраске. Помимо работ по продлению ресурса, устанавливались новые средства навигации и связи, которые отвечают требованиям ИКАО. Благодаря обновлению элементной базы и внедрению новых узлов, была примерно на 20 % увеличена дальность обнаружения воздушных целей и улучшена эксплуатационная надёжность бортового радиоэлектронного оборудования. Заявлено, что возросла боевая эффективность при выполнении перехвата за счёт использования усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух».
Украинский истребитель МиГ-29МУ1
В истребители модификации МиГ-29МУ1 переделали 10 машин, ещё два самолёта довели до уровня МиГ-29МУ2. Из двенадцати модернизированных МиГов два попали в лётные происшествия, и степень их боеготовности по состоянию на 24 февраля 2022 года не известна.
Спутниковый снимок Google Earth: авиатехника на территории Львовского авиаремонтного завода
Всего до конца 2021 года через Львовский авиаремонтный завод прошло около 40 украинских МиГ-29. Но из-за нехватки финансирования не все истребители были модернизированы, большую часть отремонтировали без существенного вмешательства в БРЭО.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29 на аэродроме Ивано-Франковск
Западные источники утверждают, что под открытым небом и в закрытых ангарах могло храниться примерно 70 украинских истребителей МиГ-29. Только на аэродроме Ивано-Франковск их было не менее 30 единиц. Часть МиГов, находившихся на хранении, в 2022 году удалось ввести в строй, другие использовались как доноры запасных частей.
К моменту начала СВО в украинских ВВС тяжелых истребителей Су-27 было лишь на несколько единиц меньше, чем лёгких МиГ-29. Но, в отличие от МиГ-29, на хранении пригодных для восстановления Су-27 имелось немного.
Модёрнизация Су-27 началась в 2010 году, и первый модернизированный и капитально отремонтированный Су-27С1М был передан Воздушным силам в 2012 году.
Украинский истребитель Су-27С1М
По неподтверждённым данным, в конце 2021 года в ВВС Украины имелось шесть отремонтированных и частично модернизированных одноместных и двухместных: Су-27П1М, Су-27С1М и Су-27УБМ1. Что касается самой модернизации, то она была «малой». Боевые возможности модернизированных украинских Су-27С1М и Су-27П1М в лучшую сторону изменились не сильно, и они существенно уступают по своим возможностям не только новым истребителям Су-30СМ и Су-35С, но и модернизированному российскому истребителю советской постройки Су-27СМ.
Ещё до старта активной фазы конфликта украинские власти получили достаточно точную информацию о дате и возможном сценарии СВО, после чего большая часть украинских боевых самолётов была перебазирована на запасные аэродромы или укрыта в прочных бетонных ангарах. Повреждения, нанесённые российской авиацией и крылатыми ракетами наземной инфраструктуре украинских авиабаз и взлётно-посадочным полосам, в большинстве случаев не носили критического характера, что позволяло их использовать дальше после ремонта ВПП.
Если верить заявлениям официального представителя МО РФ, то украинская боевая авиация уже уничтожена несколько раз. В то же время точных данных о потерях сторон нет, но по имеющимся фотографиям и кадрам видеосъёмки можно утверждать, что Воздушные силы Украины на земле и воздухе потеряли не менее 14 Су-24М, не менее 18 Су-25, не менее 14 Су-27 и не менее 20 МиГ-29.
Последствия российского ракетного удара по базе хранения Су-2М в Белой Церкви
В указанные объёмы потерь украинской авиации не вошли самолёты, уничтоженные на базах хранения. Хотя на момент уничтожения эти находящиеся не в лётном состоянии машины не были способны выполнять боевую задачу, всё же удары по ним имели смысл, так как часть уцелевших фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей впоследствии можно было восстановить или использовать в качестве источника запасных частей. Подтверждением этого является ввод в строй истребителей МиГ-29, принадлежавших пилотажной группе «Украинские Соколы», которые долго находились на хранении, что стало возможно после поставки запасных частей из неназванной страны.
Украинский Су-27, перелетевший на румынский аэродром, после начала СВО
Как минимум один украинский Су-27 с подвешенными ракетами улетел в Румынию, после того как не смог сесть на свой аэродром, ВПП которого подверглась бомбардировке. Этот истребитель вернулся обратно спустя несколько дней после начала боевых действий.
Несмотря на серьёзные потери, Воздушные силы Украины до сих пор активны. Согласно экспертным оценкам, в строю может быть 6–8 Су-24М, 8–10 Су-25, 12–16 Су-27 и до 20 МиГ-29. Российские ракетные удары по базам и превосходство ВКС РФ в численном и качественном составе не позволило пресечь действия украинской боевой авиации. Надо отметить, что украинские летчики, как правило, руководствуются здравым смыслом и после стабилизации линии боевого соприкосновения по возможности избегают вступать в воздушный бой с российскими истребителями. Помимо осуществления внезапных ракетно-бомбовых ударов по переднему краю, украинские истребители пытаются осуществлять перехват российских крылатых ракет и беспилотников. Однако такие попытки заканчиваются не всегда хорошо.
Широкую огласку получил случай, когда украинский МиГ-29 столкнулся в воздухе с дроном-камикадзе «Герань-2» при попытке его перехвата. В силу лётных данных, характеристик БРЭО и вооружения МиГ-29, беспилотный аппарат с размахом крыла 2,5 м и максимальной скоростью полёта не более 180 км/ч является очень не простой целью для пилота МиГа. Обнаружить такую низколетящую цель на фоне земли бортовым радаром очень сложно, с учетом того, что поршневой двигатель беспилотника излучает тепла не так много, как турбореактивные движки, толку от ОЛС мало, и пилот вынужден осуществлять поиск цели в основном визуально.
Тратить на «мопеды» дорогостоящие ракеты воздушного боя, которых у украинцев не так много, не рационально, и поэтому обычно беспилотник стараются расстрелять из бортовой 30-мм пушки. Однако сделать это очень не просто. Времени на прицеливания остается крайне не много, из-за большой разницы скоростей истребитель быстро проскакивает вперед, после чего должен снова обнаружить цель и строить новый заход на нее. Тем более что речь идет о малых высотах, где любая ошибка пилотирования может стать фатальной. Ничего удивительного, что один из украинских пилотов, не рассчитав скорость сближения, врезался в «летающую бомбу» своим МиГ-29 и был вынужден катапультироваться.
Строевые самолёты Воздушных сил Украины, потерянные в воздушных боях, в результате российских ракетных ударов по аэродромам и в лётных происшествиях, частично удалось компенсировать за счёт поднятых с хранения. Однако стоит понимать, что на базы запаса в основном отправлялись машины с выработанным ресурсом или те, на которых не осуществлялось обязательное регламентное техническое обслуживание и положенный по налёту часов ремонт. Надёжность таких самолётов намного ниже, чем у прошедших все регламентные работы, ремонт и модернизацию.
Кроме того, интенсивная эксплуатация, худшие, чем в мирное время, эксплуатационно-ремонтные возможности и дефицит запасных частей негативно сказываются на уровне боевой готовности, которая, по-видимому, не превышает 50 % от численности авиационного парка. На самолётах, эксплуатация которых осуществляется не по нормам мирного времени, а допуск к полётам производится по техническому состоянию, очень велик риск отказа различных агрегатов и разрушения критически важных узлов, что чревато возникновением аварийных ситуаций.
Вскоре после начала СВО украинское руководство начало бомбардировать правительства западных стран просьбами дать боевые самолёты. Этого до сих пор не произошло, однако Польша предоставляла свою территорию для ремонта украинских боевых самолётов и передавала запасные части.
Ряд зарубежных СМИ утверждает, что принято решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении стран НАТО, входивших ранее в Организацию Варшавского договора.
Недавно стало известно, что свои самолёты Украине поставят Словакия и Польша. В прошлом эти страны капитально ремонтировали и модернизировали свои МиГи. Так, в начале 1990-х Словакия вдобавок к девяти истребителям, доставшимся после раздела военного имущества с Чехией, получила в счёт российского долга ещё 12 одноместных МиГ-29А и 2 учебно-боевых МиГ-29УБ. В 2004 году Словакия подписала контракт с РСК «МиГ» на модернизацию этих истребителей. В начале 2022 года ВВС Польши располагали более чем двадцатью МиГ-29А и МиГ-29УБ, часть которых прошла через капитальный ремонт и модернизацию.
Также следует учитывать 16 МиГ-29А и МиГ-29УБ ВВС Болгарии. Но из болгарских самолётов в лётном состоянии находится не более 5 единиц, ещё примерно столько же можно реанимировать после ремонта в заводских условиях.
Даже если в бой способна пойти половина словацких, польских и болгарских МиГов, узлы и агрегаты прикованных к земле самолётов можно использовать для обеспечения жизнедеятельности строевых истребителей. Таким образом, Воздушные силы Украины в течение короткого периода времени могут существенно нарастить численность истребительного парка и на какое-то время решить проблему обеспечения запасными частями.
Не секрет, что западные эмиссары пытаются скупать для Украины технику и вооружение советского и российского производства по всему миру. Это в том числе касается и боевых самолётов.
Фронтовые бомбардировщики Су-24М широко на экспорт не поставлялись, в связи с чем остались на вооружении или находятся на хранении в странах, дружественных или нейтральных по отношению к России, и что они окажутся в Украине можно не опасаться.
Штурмовики Су-25 имеются в некоторых республиках, входивших в СССР, в прошлом их также активно закупали страны третьего мира, на территории которых шли междоусобные конфликты или имелись территориальные споры с соседями. Согласно справочным данным, Су-25 стоят на вооружении в 15 государствах, но в некоторых африканских странах их всего по 2–4 единицы. Крайне маловероятно, что свои 8–10 штурмовиков продадут Азербайджан и Узбекистан или Перу. Исключение составляют такие страны, как Болгария, которая имела 14 штурмовиков, и Ирак, располагавший 18 Су-25.
Тяжелые истребители Су-27 большого распространения за рубежом не получили. Согласно справочным данным, в Африке они имеются в Анголе, Эфиопии и Эритрее. В Азии во Вьетнаме, Индонезии, Казахстане, Узбекистане и КНР. Вероятность того, что какая-то из этих стран передаст Су-27 Украине, минимальна. Два летающих Су-27 имеются в США. Источники утверждают, что данные самолёты в прошлом принадлежали Воздушным силам Украины.
Лёгкие истребители МиГ-29 различных модификаций стоят на вооружении примерно в 30 государствах Азии, Африки и Южной Америки. Всего в эксплуатации или на хранении имеется примерно 250 истребителей. При том, что часть владельцев МиГ-29 явно не дружественно настроена по отношению к нашей стране, нельзя исключать того, что некоторые страны обменяют свои МиГи на авиатехнику западного производства или просто продадут их. Имеются МиГ-29 и в США, истребители этого типа приобретались в Молдове, на Украине и в восточно-европейских государствах.
Помимо передачи третьими странами боевых самолётов советского или российского производства, в этом году можно ожидать появления в составе украинских ВВС истребителей, построенных на Западе. Скорее всего, это будут бывшие в употреблении F-16C/D модификации Block 50/52, взятые из наличия ВВС США или в одной из стран НАТО. Достоверно известно, что в США прибыла группа украинских пилотов для переучивания на американские истребители. Как считают представители американского военного ведомства, для полноценного освоения F-16C/D украинцам может потребоваться полгода.
Вооружение украинской боевой авиации, особенности его применения, перспективы получения западных бомб и ракет
Арсенал украинских боевых самолётов по сравнению с советскими временами почти не изменился. Для работы по земле, как правило, используются неуправляемые авиационные средства поражения: 57, 80, 122 и 340-мм НАР, а так же 100, 250, 500 и 1 500-кг свободно падающие авиабомбы и бомбовые кассеты.
Управляемые ракеты Х-25, Х-29, Х-58, Х-59, С-25Л и корректируемые бомбы КАБ-500 и КАБ-1500 с лазерным, телевизионным и радиолокационным наведением применялись редко. Высокоточные бомбы и ракеты, выпущенные в советское время, сейчас находятся далеко за строками гарантийного хранения, а их обслуживанием и ремонтом на Украине почти не занимались. Кроме того, в Воздушных силах Украины было очень мало пилотов, имеющих навыки применения управляемого вооружения класса «воздух-земля», и техников-оружейников, способных подготовить к вылету управляемое вооружение, предназначенное для уничтожения наземных целей.
В то же время украинские ВВС имеют определенный запас работоспособных управляемых ракет «воздух-воздух»: Р-60, Р-73 и Р-27. Более того, на Украине была принята программа модернизации ракет воздушного боя, которую удалось выполнить частично.
Ракеты Р-27 и Р-73 под крылом МиГ-29
Украинская государственная компания «Артем» (в советское время Киевское производственное объединение им. Артема) с 1983 года осуществляла выпуск УР средней дальности Р-27 с различными головками самонаведения, входившими в состав вооружения истребителей МиГ-29 и Су-27. Ракеты Р-27 поставлялись на экспорт после 1991 года, а также осуществлялось обслуживание ракет, имевшихся в России и других странах СНГ.
Для модернизированных истребителей МиГ-29МУ1/МУ2 и Су-27П1М/С1М созданы улучшенные по сравнению с исходными советскими модификациями УР Р-27ЭР1 и Р-27ЭТ1 с увеличенной вероятностью попадания, дальностью захвата и стрельбы. Однако намеченная модернизация имевшихся УР ближнего боя Р-73 реализована не была.
Су-27 с ракетами ближнего боя Р-73 и средней дальности Р-27
В целом ракеты семейства Р-27, созданные в СССР для истребителей 4-го поколения, для своего времени были не плохи и обеспечивали перехват широкого спектра воздушных целей на ближней и средней дистанции. Исходные УР Р-27Р с полуактивной радиолокационной ГСН имели дальность стрельбы от 0,5 до 60 км (при атаке цели, летящей навстречу). Ракета Р-27Т с ИК ГСН могла поражать крупные маломанёвренные цели на дальности до 50 км. Улучшенными Р-27ЭТ и Р-27ЭР можно было атаковать противника на встречном курсе на дистанции до 90 и до 95 км соответственно. Однако эффективная дальность стрельбы ракетами с тепловым наведением была многократно меньше, а для успешного применения УР средней дальности с полуактивной радиолокационной ГСН требовалось подсвечивать цель бортовым радаром истребителя вплоть до попадания ракеты.
Таким образом, российские истребители Су-35С, с более дальнозоркой и помехоустойчивой БРЛС, быстродействующей СУВ и вооруженные дальнобойными ракетами Р-77, имеют существенное преимущество над украинскими МиГами и «Сушками». Недостатком ракет класса «воздух-воздух», с полуактивной радиолокационной ГСН является то, что для их наведения необходимо подсвечивать цель бортовым радаром, и при ракетной дуэли истребителей при прочих равных возможностях преимущество будет иметь тот, кто вооружен ракетами, не требующими непрерывной подсветки.
Новые российские ракеты Р-77, в отличие от советских Р-27 с полуактивным радиолокационным наведением, работают по принципу «выстрелил-забыл». После пуска УР большой дальности пилот Су-35С может отвернуть или выключить радар. Пользуясь такой возможностью, российские пилоты Су-35С после пуска ракеты совершает маневр уклонения и разрывает дистанцию, ложась на обратный курс под защиту своей ПВО, не давая украинскому истребителю сблизиться для возможного ответного пуска старой Р-27 с полуактивным наведением.
В то же время стрельба Р-77 с АР ГСН по малоразмерной манёвренной цели не гарантирует её 100-процентного поражения. Активная радиолокационная головка самонаведения ракеты не способна видеть цель на той же дистанции, что и российская БРЛС «Н035 Ирбис» с ПФАР. Согласно открытым источникам, АР ГСН УР Р-77 способна захватить цель с ЭПР равной 5 м² на дистанции 16 км, а до этого при отсутствии внешнего наведения ракета летит в инерциальном режиме в точку упреждения в соответствии с заранее введёнными параметрами атакуемого объекта.
Компактный и маломощный радар УР Р-77, втиснутый в корпус диаметром 200 мм не идет ни в какое сравнение с мощной БРЛС истребителя Су-35С и не может захватить цель на большом расстоянии. В случае если вражеский самолет сманеврировал и в заданном районе не оказался, то активная радиолокационная головка самонаведения ракеты его просто не найдет.
После того как цель берется на сопровождение бортовым радаром Су-35С и по ней осуществляется пуск Р-77 в кабине атакуемого украинского самолёта срабатывает оповещение о радиолокационном облучении, и неприятельский самолёт одновременно со сбросом металлической фольги выполняет интенсивный манёвр уклонения с уходом на малую высоту.
В большинстве случаев, чтобы не подставляться под удар вражеской ПВО, российский истребитель после пуска ракеты отворачивает от линии боевого соприкосновения, самолет противника «выпадает» из сектора обзора БРЛС Су-35С, и результатов стрельбы лётчик обычно не наблюдает. В качестве подтверждения победы российские летчики часто ссылаются на данные наземных радаров, но это ничего не доказывает. Украинские пилоты, развернувшись на обратный курс, стараются укрыться за рельефом местности – возвышенностями, деревьями, терриконами, и такой быстро «нырнувший» под радиогоризонт наземной РЛС самолет фиксируется в докладах как «цель, пропавшая с экрана РЛС».
Тем не менее российские ракеты Р-77 с максимальной дальностью стрельбы 110 км воспринимаются как реальная угроза и даже если они не сбивают украинский самолёт, то заставляют неприятельского пилота прекратить выполнение боевого задания.
Для того, чтобы как-то компенсировать доминирование российских истребителей, украинские военные запросили в США ракеты AIM-120 AMRAAM, которые так же, как УР Р-77, имеют активную радиолокационную систему наведения. Ракеты AIM-120, имеющиеся на складах ВВС США, в зависимости от модификации имеют дальность стрельбы 70–120 км.
Ракета «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM
Впрочем, имеются обоснованные сомнения, что на имеющихся истребителях Воздушных сил Украины удастся полностью реализовать весь потенциал американских ракет. БРЛС Н010 «Жук», устанавливаемая с 1986 года на МиГ-29, способна обнаружить цель с ЭПР 5 м² на дальности до 80 км. Кроме того, непонятно, как американские УР AIM-120 будут сопрягаться с системой управления огнём истребителей, построенных в СССР. При подготовке к применению AIM-120 должна получать информацию с радара истребителя до момента запуска и во время полета ракеты. Система управления огнём загружает данные о цели перед запуском, а после запуска ракета может получать обновленную информацию с помощью бортового канала передачи данных самолета.
Впрочем, у украинских пилотов уже имеется определённый опыт применения западных авиационных ракет. Речь идёт о противорадиолокационных ракетах AGM-88 HARM, предназначенных для противодействия обзорным наземным и морским радарам, а также станциям наведения зенитных ракет. Острая потребность в этих ракетах возникла после того, как линия фронта стабилизировалась, и украинская боевая авиация стала нести болезненные потери от российских ЗРК с радиолокационным или радиокомандным наведением ЗУР. По неподтверждённым данным, ПРР американского производства украинцы пытались применять против российских станций РЭБ.
Ракета Х-58 в музее Воздушных сил Украины
По всей видимости, доставшиеся Украине после раздела советского военного наследства ракеты Х-58 «протухли» или оказались малоэффективны.
Проблему подвески ракет AGM-88 на МиГ-29 и Су-27 удалось решить путём введения пилона-переходника, который обеспечивает совместимость штатной пусковой установки АПУ-470, предназначенной для УР воздушного боя Р-27, с американской пусковой установкой LAU-118/А.
Данные о характеристиках цели, по которой планируется нанести удар, заранее вбиваются на земле, также их можно ввести в полёте при помощи специального планшета в кабинете пилота. При таком способе ввода информации нет необходимости интеграции с бортовыми системами истребителя.
Украинский Су-27 с ракетами AGM-88 HARM
Украинские истребители осуществляют применение ракет «Харм» по заранее выявленным источникам радиоизлучения, с пуском по известному району нахождения цели с предварительно введёнными координатами. Стрельба производится с активацией пассивной радиолокационной ГСН ракеты для поиска и захвата цели уже после пуска, что также обеспечивает максимальную дальность стрельбы.
В очередной пакет военной помощи, предоставляемой Украине западными странами, помимо бронетехники, систем ПВО и артиллерийских боеприпасов, попали корректируемые планирующие бомбы JDAM-ER, которые после сброса достаточно точно могут поражать цели на большом расстоянии.
Бомба JDAM-ЕR в полётной конфигурации
Целью создания комплектов JDAM (англ. Joint Direct Attack Munition – высокоточные планирующие авиабомбы) являлось превратить обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные корректируемые. Для этого используется съёмный комплект оборудования, состоящий из крыльев и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Управление после отделения от носителя осуществляется интегрированной инерциальной системой наведения, работающей в паре с GPS-приёмником улучшенной точности.
От первых вариантов JDAM комплекты JDAM-ER (англ. Extended Range – увеличенный диапазон) отличаются модулем с крылом, монтируемом на корпусе бомбы. После сброса с носителя крыло раскрывается и обеспечивает планирующий полет к цели, благодаря чему увеличивается дальность.
Комплекты JDAM-ER могут устанавливаться на неуправляемые бомбы весом 500, 1 000 и 2 000 фунтов (227, 445 и 908 кг). После сброса у бомбы раскрываются крылья, что, согласно рекламным материалам компании Boeing, позволяет ей пролететь более 75 км. По результатам боевого применения бомб JDAM отклонение от точки прицеливания не превышает 13 м.
С учётом нынешней численности Воздушных сил Украины, поставки современных западных авиационных боеприпасов не способны оказать определяющего влияния на ход боевых действий. Однако, как известно, количество само по себе есть качество, и существенный рост парка украинских боевых самолётов, оснащённых передовыми системами вооружения, может оказаться для нас очень неприятным.