Польша решила разместить первые полученные от США РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Польша получит от США, будут размещены неподалеку от границы с Калининградской областью Российской Федерации. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на церемонии принятия военной присяги новобранцами польской армии.
Глава польского военного ведомства подчеркнул, что первый дивизион РСЗО HIMARS, который был заказан у США еще в 2019 году, будет направлен на усиление 16-й механизированной дивизии Войска Польского. Блащак напомнил, что Конгресс США одобрил заказ Польшей 500 пусковых установок HIMARS. Такие же РСЗО Вашингтон поставил на Украину после начала российской специальной военной операции.
Отметим, что 16-я Поморская механизированная дивизия Войска Польского имени короля Казимира IV Ягеллончика дислоцируется на северо-востоке страны. Штаб дивизии находится в городе Эльблонг, совсем недалеко от российской границы. В состав дивизии входят 9-я бронекавалерийская Браневская бригада имени короля Стефана Батория, 15-я механизированная Гижицкая бригада имени Завиши Черного, 20-я механизированная Бартошицкая бригада.
Кроме того, в состав дивизии входят 11-й артиллерийский Мазурский полк, 15-й зенитный ракетный полк, 18-й полк материально-технического обеспечения и 16-й батальон управления. Если РСЗО будут переданы в состав 11-го артиллерийского Мазурского полка, то их могут разместить под Венгожево, где дислоцируется полк, а это практически на границе с Калининградской областью России.
Мариуш Блащак подчеркнул, что РСЗО показали себя во время украинского конфликта как «очень успешное оружие». Поэтому, отметил польский министр обороны, очень важно, чтобы и Войско Польское было вооружено такими эффективными системами.