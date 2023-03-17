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Польша решила разместить первые полученные от США РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью

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Польша решила разместить первые полученные от США РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Польша получит от США, будут размещены неподалеку от границы с Калининградской областью Российской Федерации. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на церемонии принятия военной присяги новобранцами польской армии.


Глава польского военного ведомства подчеркнул, что первый дивизион РСЗО HIMARS, который был заказан у США еще в 2019 году, будет направлен на усиление 16-й механизированной дивизии Войска Польского. Блащак напомнил, что Конгресс США одобрил заказ Польшей 500 пусковых установок HIMARS. Такие же РСЗО Вашингтон поставил на Украину после начала российской специальной военной операции.

Отметим, что 16-я Поморская механизированная дивизия Войска Польского имени короля Казимира IV Ягеллончика дислоцируется на северо-востоке страны. Штаб дивизии находится в городе Эльблонг, совсем недалеко от российской границы. В состав дивизии входят 9-я бронекавалерийская Браневская бригада имени короля Стефана Батория, 15-я механизированная Гижицкая бригада имени Завиши Черного, 20-я механизированная Бартошицкая бригада.

Кроме того, в состав дивизии входят 11-й артиллерийский Мазурский полк, 15-й зенитный ракетный полк, 18-й полк материально-технического обеспечения и 16-й батальон управления. Если РСЗО будут переданы в состав 11-го артиллерийского Мазурского полка, то их могут разместить под Венгожево, где дислоцируется полк, а это практически на границе с Калининградской областью России.


Мариуш Блащак подчеркнул, что РСЗО показали себя во время украинского конфликта как «очень успешное оружие». Поэтому, отметил польский министр обороны, очень важно, чтобы и Войско Польское было вооружено такими эффективными системами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Jacob Harrer
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18 комментариев
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:55
    +3
    Ляхи очень хотят накликать Искандеров на свою задницу? Для начала.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 15:16
      +1
      Думаю с украиной возятся по причине присутствия там людей, многие из которых все таки родные, хоть и бывшие в основном. С поляками такого не будет. Один выстрел в сторону РФ и прилетит им сразу по взрослому.
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:02
    +2
    Польша не Украина
    в случаи войны - будут ковровые бомбардировки Польских городов
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:18
      +1
      Польша не Украина, в случае войны с ней туда полетит термоядерный привет.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:34
        0
        НАТО против применения ЯО
        США, будут втягивать Польшу в войну с РФ на стороне Украины - без НАТО
        а т.к. Польша состоит в НАТО, это будет как внутренние дела Польши
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:03
      0
      А систему ПВО Вы куда денете, выключите?
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:06
    +1
    Калининград - лакомый кусочек. А его удалённость от основной России создаёт иллюзию незащищенности.
    Ну и плюс ко всему - это поляки, претенденты номер один на подхват знамени павших в борьбе с Россией. Если заставим Украину сложить оружие, то следующими будут именно поляки. А может, и раньше начнут. Не дожидаясь команды из-за океана. Очень беспокойная нация...
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: sdivt
      Калининград - лакомый кусочек. А его удалённость от основной России создаёт иллюзию незащищенности.

      Никакой иллюзии, анклав и в самом деле беззащитен против нормально организованной операции по его захвату. Единственный шанс его удержать - это немедленный встречный удар из Беларуси через прибалтику.
      1. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 15:22
        -1
        Зачем? В случае агрессии дать 2 часа на прекращение огня и вывод войск либо Варшава будет уничтожена.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 16:00
        0
        в случаи попытки Польши захватить Калининградскую область - при прорыве нашей обороны, будет использовано ЯО как с ОТРК Искандер, так и ближайшая 28-я ракетная дивизия РВСН отстреляется по Польше РС-24 Ярс, что расточительно, но тут ставка высока - захват наших территорий
        очень жаль что не приняли на вооружение РС-26 Рубеж с дальностью по настильной траектории от 1600 км
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:09
    +1
    Польша решила разместить первые полученные от США РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью
    В общем, очевидно, поляки первые на заклание, если что то случится, начнётся!
    Самых, самых, которых не жалко, обозначили или сами обозначились, кто следующий?
  5. N.O.M.A.D.E.
    N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:09
    +1
    500 пусковых установк, на границе, это очень серьёзно ( Тем более, что им не зажмут ракеты большой дальности..
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:21
      +1
      Им одобрена поставка 500 установок, сколько уже передали неизвестно. Это не значит, что полтысячи уже на границе с Калининградской областью. И в какой срок будут поставлены оставшиеся не известно.
      1. B44
        B44 Сегодня, 15:44
        0
        20 пусковых установок готовы к действию в первой волне. 480 модулей будут доставлены отдельно и смонтированы на польских грузовиках. Когда и в каком количестве, коммерческая тайна.
    2. Ermak_Timofeich
      Ermak_Timofeich Сегодня, 15:27
      0
      500 пусковых установк, на границе, это очень серьёзно

      Из расчёта - 2 установки на километр границы - безусловно.
  6. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 15:25
    +7
    Вся история средних веков.. в названиях воинских частей.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:44
    +1
    Цитата: Romario_Argo
    Польша не Украина
    в случаи войны - будут ковровые бомбардировки

    Читая такие комментарии, начинаешь сомневаться в адекватности комментаторов...
    Мы за пределы границы Украины не можем себе позволить залететь, все пуски ракет, максимум, с прифронтовой полосы или даже, находясь в своём небе, производим!
    А тут - сразу взяли и полетели. И даже - ковровые бомбардировки.
    Так какого лешего мы это сейчас не делаем?! Бережем авиацию для Польши?!
    шапкозакидатели, блин...
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:05
      0
      Все эти диванные ура-эксперты считают что мы непобедимы, а против нас воюют идиоты((