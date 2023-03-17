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Минобороны России: Мобилизованные военнослужащие отправились в первые отпуска из зоны спецоперации

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Минобороны России: Мобилизованные военнослужащие отправились в первые отпуска из зоны спецоперации

Военнослужащие ВС РФ, проходящие службу в зоне специальной военной операции после частичной мобилизации, прибыли в первые отпуска домой. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить не менее чем двухнедельными отпусками раз в полгода военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Это требование главы государства относится и к тем, кто был мобилизован осенью 2022 года в ряды вооруженных сил.

В Минобороны РФ сообщили, что все участники спецоперации теперь имеют регулярные 14-дневные отпуска не реже 1 раза в 6 месяцев без учета времени на дорогу. В такие отпуска отправляются как кадровые военнослужащие – офицеры и контрактники, так и мобилизованные. Отпуск – долгожданная возможность повидать родных и близких, отдохнуть от тягот несения службы в зоне спецоперации.

Напомним, что с 21 сентября по конец октября 2022 года в Российской Федерации была проведена частичная военная мобилизация. В результате мобилизационных мероприятий были призваны, по утверждению Минобороны РФ, 300 тысяч военнослужащих запаса – офицеры, прапорщики и мичманы, старшины и сержанты, рядовые.

Необходимость проведения частичной мобилизации была связана с потребностью в укреплении линии обороны и увеличении численности личного состава частей и подразделений в зоне специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    0
    Минобороны России: Мобилизованные военнослужащие отправились в первые отпуска из зоны спецоперации
    Т. е. теперь только так и будет?!
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 15:17
      -7
      врут! из зоны в отпуска не отпускают! только с поселения могут
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:25
      +2
      А что тут такого?…................
  2. монстрила
    монстрила Сегодня, 15:07
    -9
    ментовским работы привалило.на вокзалах шмон-дома участковый сторожить на пороге будет.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:16
      +3
      Цитата: монстрила
      ментовским работы привалило.на вокзалах шмон-дома участковый сторожить на пороге будет.

      Дома будут отмокать от войны . И родным людям радость великая . А полиция пускай лучше релокантов на вокзалах ловит и наркош пасёт , участковый пускай шаурмистов трясет . .
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:25
        0
        У коллеги мобилизованного отпуск уже закончился..16 марта.Совпало с тяжелым..Хоронили всем селом другого парня с работы.Двое детишек осталось.Разговор по телефону..И накрыло
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:25
      +1
      С головой дружите?.....................
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:15
    0
    В Минобороны РФ сообщили, что все участники спецоперации теперь имеют регулярные 14-дневные отпуска не реже 1 раза в 6 месяцев без учета времени на дорогу.
    Это не совсем так на самом деле. Не всем удается получить законный своевременный отпуск почему-то. Видимо надо более досконально мониторить, что происходит на местах. Что касается отпускников, то некоторые из них уже отправились обратно в зону СВО.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:22
    +2
    Очень интересно, как пойдут в отпуска с передовой. Или только тыловики и будут отдыхать за себя и за того парня. Если это общее право, то по паре человек со взвода отпускать - год с лишним надо будет всем сходить. А положено - раз в полгода. Отпускать больше бойцов - а с кем тогда воевать ?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:27
      +2
      С передовой никто не пойдёт, только в отпуск когда подразделение на ротации будет
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:27
      +2
      У нас группировка в мобилизованных Белоруссии мается.
  5. lestad
    lestad Сегодня, 15:35
    +1
    Я так понимаю мобилизованные теперь до конца сво там будут?
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:40
    -2
    Это событие будет иметь просто потрясающее педагогическое действие - теперь любой ясноликий человек мира, ляпнувший что-либо неправильное может поиметь принципиально новый опыт сбора с пола выбитых зубов переломанными пальцами. А познав трудность этого действия, даже, возможно поумнеет. Настоящие мужики обладают свойством вправлять мозги военноотмазаным. И это правильно.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:04
      0
      Судя по реакции диванных войск, выразившейся в минусах, ситуация описана мной правильно.
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:47
    +1
    совпадение?
    отпуск у одних, и сейчас многим присылают повестки, типо уточнить данные