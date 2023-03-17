Минобороны России: Мобилизованные военнослужащие отправились в первые отпуска из зоны спецоперации

Военнослужащие ВС РФ, проходящие службу в зоне специальной военной операции после частичной мобилизации, прибыли в первые отпуска домой. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить не менее чем двухнедельными отпусками раз в полгода военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Это требование главы государства относится и к тем, кто был мобилизован осенью 2022 года в ряды вооруженных сил.В Минобороны РФ сообщили, что все участники спецоперации теперь имеют регулярные 14-дневные отпуска не реже 1 раза в 6 месяцев без учета времени на дорогу. В такие отпуска отправляются как кадровые военнослужащие – офицеры и контрактники, так и мобилизованные. Отпуск – долгожданная возможность повидать родных и близких, отдохнуть от тягот несения службы в зоне спецоперации.Напомним, что с 21 сентября по конец октября 2022 года в Российской Федерации была проведена частичная военная мобилизация. В результате мобилизационных мероприятий были призваны, по утверждению Минобороны РФ, 300 тысяч военнослужащих запаса – офицеры, прапорщики и мичманы, старшины и сержанты, рядовые.Необходимость проведения частичной мобилизации была связана с потребностью в укреплении линии обороны и увеличении численности личного состава частей и подразделений в зоне специальной военной операции.