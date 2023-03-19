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«В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»: лозунги при вербовке в американские войска

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«В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»: лозунги при вербовке в американские войска

В последние годы вербовщики в ряды военнослужащих американской армии испытывают всё больше трудностей. Налицо явный спад желающих поменять гражданскую жизнь на военное обмундирование и оружие. Причин на это у американской молодёжи достаточно много.


В этот список входит и несогласие с политикой и задачами, которые ставятся перед военнослужащими. Не последним в списке стоит неуверенность в дальнейшей успешной жизни после службы в армии, с учётом большого количества психологических расстройств у демобилизованных. Также списки негодных по состоянию здоровья с каждым только увеличиваются. И это далеко не весь перечень.

Тем не менее, перед американской армией ставятся задачи по комплектованию необходимым количеством штата военнослужащих. В связи с этим, кадровые вербовщики пробуют все возможные варианты повышения привлекательности армейской службы в рядах армии США.

В связи с тем, что в прошлом году армия также не достигла своих целей по набору персонала, Пентагон возвращается к знакомому лозунгу в своих новых усилиях по набору: «Будь всем, кем можешь быть». Призыв этот был повсюду в 80-х и 90-х годов прошлого столетия.

Мы заново изобретаем принцип «Будь всем, кем ты можешь быть» для молодого поколения

— сказал в своём недавнем интервью американскому изданию CBS News генерал-майор Алекс Финк, начальник отдела корпоративного маркетинга сухопутных войск.

Финк — человек, стоящий за новой кампанией. К ней привлекаются американские актёры, другие известные личности в США

Нам нужен кто-то, кто популярен среди нынешнего поколения

— сказал генерал-майор Алекс Финк.

Финк отметил, что армия знает о причинах, по которым молодые люди не хотят идти в армию. Среди них такие, как «риск смерти или травм, страх перед посттравматическим стрессовым расстройством и, в-третьих, уход из семьи и друзей».

При приеме на службу вербовщик майор Майкл Гринстон пытается противостоять этому.

На самом деле у вас в три раза больше вариантов погибнуть в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США

— сказал Гринстон ученикам старшей школы Данбара во время своей презентации.

Правда, Гринстон не уточнил, что речь не идёт о ситуации, когда армия США ведёт войну не чужими руками, а своими.

В итоге по статистике, по данным армии, 20 потенциальных для неё кандидатов обычно дают двух реальных новобранцев. В планах армии США укомплектовать личный состав численностью на 65 000 человек больше, чем сейчас.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:57
    +4
    Действительно, они ж там только издаля по противнику горазды шмалять да другие народы на войну вместо себя отправлять.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:09
      +4
      Финк: В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»

      Российские "Сарматы", "Исканеры", "Кинжалы", "Калибры"... саркастически усмехнулись на эти лозунги Гринстона winked
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:36
        +1
        Они перед тем как кудато отправлять спишут из армии, а после это погиб на гражданке... они бьют из далека не стесняясь в средствах.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:02
    +1
    «В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»(с) Забыли добавить "на территории США". sad Территория Украины не считается.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:09
    +4
    Молодежь в таком возрасте особо не думает о политике и задачах государства. Думают о личном , заработать и посмотреть мир. Освоить специальность
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:28
      +3
      Всё правильно. Если растить глистов, глисты и выростят. Особенно, если это основная задача семьи и государства. Жри- плати и не о чем не думай. У нас хоть рудименты былого ещё остались. Как нас воспитывали? "Раньше думай о Родине, а потом о себе...". И то что-то не сраслось. Наиболее зажратые решили ещё больше пожрать, что б им лопнуть. Слаб человек.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:36
        -1
        Можно подумать, что у нас не думают о материальной стороне службы в армии. При подписании контракта с армией всегда есть и риск попасть в зону вооруженного конфликта. Только когда отстумали от Харькова, об этом предпочитали не думать. Вскрылась проблема "ипотечников".
        Патриотическое воспитание есть в любой стране. В Штатах идейных тоже хватает. Не правильно считать всех трусами и материалистами.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:34
    +2
    Набрать по контракту в США народ будет проблема,в воздухе пахнет войной и может случится ,что и должно случится с новобранцем- флаг США,свернутый треугольником.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:45
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Набрать по контракту в США народ будет проблема,в воздухе пахнет войной и может случится ,что о должно случится с новобранцем- флаг США,свернутый треугольником.

      Зажрались то зажрались, но еще не все мозги растеряли. Нашли дураков! Там и безработному прожить спокойно можно. Так зачем им армия с непонятными целями?
  5. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:46
    0
    Ах ты, бедные американцы!
    Какой высокий производственный травматизм в США!!!. laughing:
  6. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 09:05
    +1
    Из 20 человек 2 рекрута.Не проще написать - один из десяти или 10% ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:51
      +1
      Американцы - призывники умеют считать до 20 на пальцах ,а вы о каких-то процентах! lol
  7. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 09:11
    +1
    у вас в три раза больше вариантов погибнуть в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США

    Зато на производстве погибнет героем, а в армии США - позорно от пули в спину, убегая от врага в Ираке, Сирии, Афганистане, Украине.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:15
    +1
    Это как у пожарников
    И график работы неплохой, и зарплата достойная, и коллектив дружный, и спецодеждой обеспечивают
    Единственное "но": как пожар - ну хоть увольняйся...)
  9. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 09:25
    0
    В последние годы вербовщики в ряды военнослужащих американской армии испытывают всё больше трудностей. Налицо явный спад желающих поменять гражданскую жизнь на военное обмундирование и оружие
    А как у нас с этим делом? Особенно, если сравнить соотношение жизненного уровня населения с удельным весом желающих поступить в армию по контракту...
  10. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 09:28
    0
    Этот лозунг враньё как наша статистика о средней зарплате в РФ.
    Вероятно они считают так: один погибнет в течение года в окопе, другой при штабе до ста лет доживёт. В среднем по 50 лет на брата получается... Блин... да на производстве работяги столько и прожить то не мечтают...
  11. Дима1977
    Дима1977 Сегодня, 09:38
    0
    Мне кажется, что во всех странах, Без призывной армии есть огромные проблемы с личным составом. Во первых недобор, во вторых "отупение" среднестатистического солдата. В Германии уже давно берут всё, что изъявило желание пойти на службу.