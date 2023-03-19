«В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»: лозунги при вербовке в американские войска

Мы заново изобретаем принцип «Будь всем, кем ты можешь быть» для молодого поколения

Нам нужен кто-то, кто популярен среди нынешнего поколения

На самом деле у вас в три раза больше вариантов погибнуть в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США