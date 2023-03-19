«В три раза больше вариантов лишиться жизни в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США»: лозунги при вербовке в американские войска

В последние годы вербовщики в ряды военнослужащих американской армии испытывают всё больше трудностей. Налицо явный спад желающих поменять гражданскую жизнь на военное обмундирование и оружие. Причин на это у американской молодёжи достаточно много.
В этот список входит и несогласие с политикой и задачами, которые ставятся перед военнослужащими. Не последним в списке стоит неуверенность в дальнейшей успешной жизни после службы в армии, с учётом большого количества психологических расстройств у демобилизованных. Также списки негодных по состоянию здоровья с каждым только увеличиваются. И это далеко не весь перечень.
Тем не менее, перед американской армией ставятся задачи по комплектованию необходимым количеством штата военнослужащих. В связи с этим, кадровые вербовщики пробуют все возможные варианты повышения привлекательности армейской службы в рядах армии США.
В связи с тем, что в прошлом году армия также не достигла своих целей по набору персонала, Пентагон возвращается к знакомому лозунгу в своих новых усилиях по набору: «Будь всем, кем можешь быть». Призыв этот был повсюду в 80-х и 90-х годов прошлого столетия.
Мы заново изобретаем принцип «Будь всем, кем ты можешь быть» для молодого поколения
— сказал в своём недавнем интервью американскому изданию CBS News генерал-майор Алекс Финк, начальник отдела корпоративного маркетинга сухопутных войск.
Финк — человек, стоящий за новой кампанией. К ней привлекаются американские актёры, другие известные личности в США
Нам нужен кто-то, кто популярен среди нынешнего поколения
— сказал генерал-майор Алекс Финк.
Финк отметил, что армия знает о причинах, по которым молодые люди не хотят идти в армию. Среди них такие, как «риск смерти или травм, страх перед посттравматическим стрессовым расстройством и, в-третьих, уход из семьи и друзей».
При приеме на службу вербовщик майор Майкл Гринстон пытается противостоять этому.
На самом деле у вас в три раза больше вариантов погибнуть в результате несчастного случая на производстве, чем в армии США
— сказал Гринстон ученикам старшей школы Данбара во время своей презентации.
Правда, Гринстон не уточнил, что речь не идёт о ситуации, когда армия США ведёт войну не чужими руками, а своими.
В итоге по статистике, по данным армии, 20 потенциальных для неё кандидатов обычно дают двух реальных новобранцев. В планах армии США укомплектовать личный состав численностью на 65 000 человек больше, чем сейчас.