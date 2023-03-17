Минобороны: За минувшие сутки ВС РФ выявили и уничтожили две радиолокационные станции противника

В сегодняшней сводке Минобороны РФ среди перечня подбитой техники ВСУ танки отсутствуют, хотя еще вчера Конашенков докладывал об уничтожении семи украинских бронемашин.
Зато, как и ранее, наибольшие потери украинские боевики продолжают нести на западе от Донецка. На этом направлении за сутки в районе сел Петровское, Семеновка и Тоненькое уничтожено до 135 боевиков ВСУ, несколько единиц легкой бронетехники, РСЗО «Град» и гаубица Д-30. Здесь же был накрыт очередной склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Еще одно место хранения БК 113-й бригады территориальной обороны было уничтожено в районе Артемовки Луганской республики.
Под Угледаром и Новомихайловкой в Донецкой республике ударами артиллерии и авиации группировки войск «Восток» уничтожено порядка 65 украинских военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы советского образца Д-20.
В результате штурмовых действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации на Красно-Лиманском участке фронта в районе сел Терны и Ямполовка к западу от Серебрянского лесничества было уничтожено до 70 боевиков ВСУ, одна БМП, несколько бронемашин и артустановка Д-30.
На Херсонском участке фронта российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы накрыли РСЗО «Град» и САУ «Акация» неприятеля. Кроме того, уничтожены двенадцать единиц легкой бронированной техники и 25 украинских боевиков.
За минувшие сутки наши военные обнаружили и уничтожили две радиолокационные станции противника. Так, в районе села Мирное Харьковской области выявлена и уничтожена советская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Позиции американской РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 были вскрыты вблизи с поселком Редкодуб в ДНР, станция выведена из строя.
Средствами ПВО ВС РФ за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, тактическая ракета «Точка-У» и четырнадцать украинских беспилотников.