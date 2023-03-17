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Военный эксперт предположил возможность проведения упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper разведки «Турецкого потока»

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Военный эксперт предположил возможность проведения упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper разведки «Турецкого потока»

Беспилотный летательный аппарат ВС США MQ-9 Reaper, который затем упал в Черное море, летал над той частью акватории, где проходит газопровод «Турецкий поток». Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой, выступая на пресс-конференции.


По мнению военного эксперта, полеты БПЛА могут косвенно свидетельствовать о наличии у Запада планов по подготовке очередной диверсии против российского газопровода, на этот раз – в Черном море. Вряд ли США отказались от использования диверсионных методов.

Как отметил Липовой, беспилотный летательный аппарат мог оказаться в том районе неслучайно, а в связи с определенными планами США. Проведение разведки в зоне прохождения газопровода «Турецкий поток» можно рассматривать как «косвенное свидетельство причастности США к взрыву на «Северных потоках» в Балтийском море», подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что 14 марта над Черным морем был замечен американский БПЛА MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами. По утверждению российского военного ведомства, он нарушил границы зоны временного режима использования воздушного пространства.

Дрон летел в сторону российской границы в Крыму, поэтому в небо были подняты дежурные истребители противовоздушной обороны. В результате неудачного маневрирования беспилотник рухнул в Черное море. Российские истребители его не сбивали, что затем были вынуждены признать и в американском военном ведомстве, комментируя данный инцидент.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt.
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10 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:33
    +2
    Экс-перда понесло. Трассу и так знают. А учений нато с привлечением водолазов уже не провести там. Турки моментально проконтролируют чистоту процесса( им есть что терять). Вывод. Экс перд пьян.
    1. Антон Болдаков
      Антон Болдаков Сегодня, 16:12
      0
      Вообще то в Германии уже считают, СП-2 это было "неедоразумение" - типа "рыболовная шхуна глушила рыбу взрывчаткой и случайно взорвала трубопровод". Так что и ПОСЛЕ взрыва на "Туррецком Потоке" будут говорить, что мол плавала яхта и глушила взрывчаткой рыбу.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:34
    +1
    Что то я не много не понимаю логики "Експерта"...

    Это маршрут сбитого БПЛА и место его падения

    Сегодняшний "Глобальный ястреб" значительно ближе к этим потоком подлетал, да,что там и пролетал над ними
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:42
      +2
      Цитата: svp67
      Что то я не много не понимаю логики "Експерта"...

      А Вы не ищите того, чего нет и сразу все проще станет request laughing
  3. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 15:36
    0
    А сейчас очередной беспилотник чем занимается, эксперт не подскажет?
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 15:38
    +1
    Ох уж мне эти ЭКСПЕРТЫ-генералы-на пенсии laughing
    Чего там разведывать "Жнецу" и какой аппаратурой? Координаты трассы газопровода известны до сантиметра, технология укладки то-же (Газопровод сертифицирован, застрахован. Все данные должны быть в открытом доступе).
    Как охраняется? Вестимо как. На глубине 1-2 км Посейдоном. Только не тем, что атомный и в кавычках, а тем, что с трезубцем и короной на голове laughing
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:51
    -1
    Это закончится тем, чем должно закончиться - их самих начнут ткать рылом в реальность! Дрон - это первый шаг...
  6. Олег Зорин
    Олег Зорин Сегодня, 15:53
    -1
    Началось... сейчас пенсионеры, чтобы привлечь к себе внимание, понесут пургу
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    0
    Военный эксперт предположил возможность проведения упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper разведки «Турецкого потока»
    . Вопрос, конечно, интересный, но, какие у кого то планы, узнать, заранее, сложно... только гадать.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:06
    0
    Вообще то этот беспилотник может проводить разведку района , не заходя в этот район и конечно же совместно с мониторингом Крыма , Херсонской области и Одессы американцы ежедневно мониторят "Турецкий поток" , поэтому пакости от янки надо ждать в режиме 24/7