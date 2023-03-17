Военный эксперт предположил возможность проведения упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper разведки «Турецкого потока»

Беспилотный летательный аппарат ВС США MQ-9 Reaper, который затем упал в Черное море, летал над той частью акватории, где проходит газопровод «Турецкий поток». Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой, выступая на пресс-конференции.По мнению военного эксперта, полеты БПЛА могут косвенно свидетельствовать о наличии у Запада планов по подготовке очередной диверсии против российского газопровода, на этот раз – в Черном море. Вряд ли США отказались от использования диверсионных методов.Как отметил Липовой, беспилотный летательный аппарат мог оказаться в том районе неслучайно, а в связи с определенными планами США. Проведение разведки в зоне прохождения газопровода «Турецкий поток» можно рассматривать как «косвенное свидетельство причастности США к взрыву на «Северных потоках» в Балтийском море», подчеркнул военный эксперт.Напомним, что 14 марта над Черным морем был замечен американский БПЛА MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами. По утверждению российского военного ведомства, он нарушил границы зоны временного режима использования воздушного пространства.Дрон летел в сторону российской границы в Крыму, поэтому в небо были подняты дежурные истребители противовоздушной обороны. В результате неудачного маневрирования беспилотник рухнул в Черное море. Российские истребители его не сбивали, что затем были вынуждены признать и в американском военном ведомстве, комментируя данный инцидент.