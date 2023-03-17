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Генсек НАТО признал невозможность альянса защитить всю критическую инфраструктуру Европы

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Генсек НАТО признал невозможность альянса защитить всю критическую инфраструктуру Европы

Североатлантический альянс не обладает возможностями для защиты на постоянной основе «каждого метра критической инфраструктуры». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения месторождения Тролль в Норвегии.


Как отметил генсек Североатлантического альянса, поскольку возможности для постоянной защиты инфраструктуры ответствуют, страны НАТО обмениваются разведывательной информацией о происходящих вокруг инфраструктуры событиях. Он отметил, что проводится тщательный мониторинг ситуации.

Для повышения защищенности нефтяной и газовой инфраструктуры Североатлантический альянс усилил военное присутствие в Северном и Балтийском морях. Сейчас здесь находятся внушительные военно-морские силы сразу нескольких стран альянса. Основой данных сил являются ВМС США, Великобритании, Германии, а также скандинавских стран - Дании и Норвегии.

Столтенберг также анонсировал проведение большего количества военных и военно-морских учений, с помощью которых вооруженные силы стран НАТО будут оттачивать навыки по оперативному реагированию на возникающие для критически значимой инфраструктуры риски.

Примечательно, что вопросы защиты инфраструктуры НАТО объясняет осенним подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Но поскольку есть очень большая вероятность того, что диверсии на «Северных потоках» были организованы как раз США и, возможно, Норвегией, возникает вопрос, кого и от кого собрался «защищать» Североатлантический альянс.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:41
    0
    Смысл американцам взрывать месторождение Тролль?Потроллить Норвегию?Лучше бы Столтенберг сиганул с языка Троля без парашюта,больше пользы было.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:48
      +1
      На вору и шапка горит. Кто больше всех волнуется о повреждении своей инфраструктуры.
  2. Загребун
    Загребун Сегодня, 15:47
    0
    Тонкий намёк? Нордликам сиоит начинать беспокоиться?
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:48
    0
    Во как! Зассали называется... Как нашу инфраструктуру рушить, так это святое дело - очередной крестовый поход, а как их ломать - так диверсия! И тут выясняется, что они не в фаворе... Красавцы!
    Ломаем дачу соседу, чтобы следующим летом было не скучно...
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:52
    0
    На самом деле статьи о принципиальной невозможности защиты инфраструктурных объектов начали появляться ещё в 70-е годы прошлого века - был такой журнал "Зарубежное военное обозрение" - я из него материалы для рефератов брал. Так вот при капиталистическом типе производства охрана инфраструктурных объектов сильно повышает стоимость без повышения прибыли, особенно если объект застрахован. То есть формирование эффективной системы противодействия ВСЕМ угрозам - деньги на ветер. При неизбежных случайностях - несколько десятков, пусть даже сотен инцидентов в год на всей планете так жить было можно, а вот к войне не готовился никто. В договорах страхования прописано, что военные действия есть форс-мажор и не являются страховым случаем. И вот проблема таки встала в полный рост. А беззащитность "Северного потока" высветила то, что ВСЕ остальные трубопроводы точно так же беззащитны. И никто не знает, что с этим делать. А дальше будет ещё интереснее...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    0
    Североатлантический альянс не обладает возможностями для защиты на постоянной основе «каждого метра критической инфраструктуры». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения месторождения Тролль в Норвегии.
    ха, а не надо было "ларчик" открывать, тогда б и беспокоится не о чем было б!!! А теперь только и жди, что где то, какие то "рыбаки" рыбу начнут глушить, как их хочется, нравится!
    Отсчёт пошёл, фитиль они сами подожгли!
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:05
    0
    Во первых ее и так незащитииь, во ввторых и задачи такой не ставилось. А ставилось задача пополнения бюджета впк.