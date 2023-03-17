Генсек НАТО признал невозможность альянса защитить всю критическую инфраструктуру Европы

Североатлантический альянс не обладает возможностями для защиты на постоянной основе «каждого метра критической инфраструктуры». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения месторождения Тролль в Норвегии.
Как отметил генсек Североатлантического альянса, поскольку возможности для постоянной защиты инфраструктуры ответствуют, страны НАТО обмениваются разведывательной информацией о происходящих вокруг инфраструктуры событиях. Он отметил, что проводится тщательный мониторинг ситуации.
Для повышения защищенности нефтяной и газовой инфраструктуры Североатлантический альянс усилил военное присутствие в Северном и Балтийском морях. Сейчас здесь находятся внушительные военно-морские силы сразу нескольких стран альянса. Основой данных сил являются ВМС США, Великобритании, Германии, а также скандинавских стран - Дании и Норвегии.
Столтенберг также анонсировал проведение большего количества военных и военно-морских учений, с помощью которых вооруженные силы стран НАТО будут оттачивать навыки по оперативному реагированию на возникающие для критически значимой инфраструктуры риски.
Примечательно, что вопросы защиты инфраструктуры НАТО объясняет осенним подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Но поскольку есть очень большая вероятность того, что диверсии на «Северных потоках» были организованы как раз США и, возможно, Норвегией, возникает вопрос, кого и от кого собрался «защищать» Североатлантический альянс.