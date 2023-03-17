Глава ДНР: Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

В настоящее время бойцы российских подразделений заняли позиции на территории завода АЗОМ в Артемовске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам руководителя ДНР, сейчас бойцы российских войск продвигаются по территории завода, вглубь промзоны. Ранее сообщалось о том, что в промзоне АЗОМ идут бои «вагнеровцев» с украинскими формированиями.Пушилин также отметил, что российские подразделения вытесняют украинские формирования на северном и южном направлениях. С этих направлений российские штурмовые подразделения прорываются в центр Артемовска.Напомним, что несколькими днями ранее ЧВК «Вагнер» сообщила о взятии под контроль части промышленной зоны предприятия АЗОМ. Бойцы отчитались тогда о взятии под контроль сталелитейного цеха предприятия. Сейчас, стало быть, речь идет об установлении контроля над большей территорией предприятия.АЗОМ – Артемовский завод по обработке цветных металлов, одно из крупнейших предприятий в городе. Он находится в центре города, имеет большую сеть подземных коммуникаций, так как строился еще в начале 1950-х годов, с учетом реалий холодной войны.После начала боевых действий здесь разместились украинские формирования. Зачистка территории завода представляется очень важной задачей в общем контексте освобождения Артемовска от украинских оккупантов.