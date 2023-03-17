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Глава ДНР: Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

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Глава ДНР: Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

В настоящее время бойцы российских подразделений заняли позиции на территории завода АЗОМ в Артемовске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


По словам руководителя ДНР, сейчас бойцы российских войск продвигаются по территории завода, вглубь промзоны. Ранее сообщалось о том, что в промзоне АЗОМ идут бои «вагнеровцев» с украинскими формированиями.

Пушилин также отметил, что российские подразделения вытесняют украинские формирования на северном и южном направлениях. С этих направлений российские штурмовые подразделения прорываются в центр Артемовска.

Напомним, что несколькими днями ранее ЧВК «Вагнер» сообщила о взятии под контроль части промышленной зоны предприятия АЗОМ. Бойцы отчитались тогда о взятии под контроль сталелитейного цеха предприятия. Сейчас, стало быть, речь идет об установлении контроля над большей территорией предприятия.


АЗОМ – Артемовский завод по обработке цветных металлов, одно из крупнейших предприятий в городе. Он находится в центре города, имеет большую сеть подземных коммуникаций, так как строился еще в начале 1950-х годов, с учетом реалий холодной войны.

После начала боевых действий здесь разместились украинские формирования. Зачистка территории завода представляется очень важной задачей в общем контексте освобождения Артемовска от украинских оккупантов.
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1 комментарий
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:06
    0
    СВО показала, что помимо РХБЗ еще и в танковые и мотострелковые бригадах, формируют новые батальоны с ТОСами
    а так же увеличивать многократно производство КАБов и УПАБов