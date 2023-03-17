Депутат Госдумы Журавлёв рассказал о сложной ситуации на Запорожском направлении СВО

Из-под Запорожья только что вернулся замглавы комитета по обороне Государственной Думы РФ Алексей Журавлев. Оттуда он приехал в Донецк.
В эксклюзивном интервью военному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко депутат Журавлев рассказал о сложной ситуации на Запорожском направлении СВО.
Политик сообщил, что позиции Вооруженных сил РФ и добровольческих подразделений упорно атакуют силы ВСУ, не считаясь при этом с потерями в технике и живой силе. По мнению Журавлева, наши военные удержат оборону, но хотелось бы уже обсуждать не ее, а наступление. Сейчас, по мнению депутата, наступление российских сил под Запорожьем пока невозможно, так как им для этого не хватает определенных «технических возможностей». Что конкретно имел в виду политик, он не уточнил. При этом Журавлев заявил, что такие средства в России точно есть. И их следует обязательно передать российским военнослужащим и добровольцам.
Также он, будучи в Донецке, удаленно выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», изложив участникам студии и зрителям свое видение ситуации под Запорожьем.
ВСУ мы, конечно, удержим, но уже хочется перейти в наступление
- сказал политик.
Также он коснулся геополитических вопросов, в том числе поддержки европейскими странами киевского режима.
Демилитаризация и денацификация Европы еще предстоит
- заявил Журавлев.
Досталось от него и американцам, которых он назвал трусами.
Они трусы! Ну, объявите нам войну – чего испугались?!
- воскликнул депутат.