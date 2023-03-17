Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы Журавлёв рассказал о сложной ситуации на Запорожском направлении СВО

5
Депутат Госдумы Журавлёв рассказал о сложной ситуации на Запорожском направлении СВО

Из-под Запорожья только что вернулся замглавы комитета по обороне Государственной Думы РФ Алексей Журавлев. Оттуда он приехал в Донецк.

В эксклюзивном интервью военному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко депутат Журавлев рассказал о сложной ситуации на Запорожском направлении СВО.

Политик сообщил, что позиции Вооруженных сил РФ и добровольческих подразделений упорно атакуют силы ВСУ, не считаясь при этом с потерями в технике и живой силе. По мнению Журавлева, наши военные удержат оборону, но хотелось бы уже обсуждать не ее, а наступление. Сейчас, по мнению депутата, наступление российских сил под Запорожьем пока невозможно, так как им для этого не хватает определенных «технических возможностей». Что конкретно имел в виду политик, он не уточнил. При этом Журавлев заявил, что такие средства в России точно есть. И их следует обязательно передать российским военнослужащим и добровольцам.

Также он, будучи в Донецке, удаленно выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», изложив участникам студии и зрителям свое видение ситуации под Запорожьем.

ВСУ мы, конечно, удержим, но уже хочется перейти в наступление

- сказал политик.

Также он коснулся геополитических вопросов, в том числе поддержки европейскими странами киевского режима.

Демилитаризация и денацификация Европы еще предстоит

- заявил Журавлев.

Досталось от него и американцам, которых он назвал трусами.

Они трусы! Ну, объявите нам войну – чего испугались?!

- воскликнул депутат.

Использованы фотографии:
Партия "Родина"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:06
    +1
    Странно , а конашенко с лампасами на пьяных брюках и зигзагами на погонах говорит шо всё путём, мы столько нащелкали техники укровермахта, живой силы врагов, самолётови прочего, шо до победы полшага по ковровые дорожкам Гениального Штаба мо рф.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:06
    0
    Клоун какой то воинственный. На него длинного комментария жалко
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:08
    0
    Хотел писать уже похвальбы этому депутату за то, что лично посещает зону БД, в отличие от многих других руководителей страны. Но из любопытства решил узнать, из какой он партии, и наткнулся на интересную информацию о нём. Специфический персонаж. Так что буду сдержаннее, чем планировал.
    Тем не менее, молодец он. Надеюсь, что использует депутатское влияние по полной, чтоб участвовать в решении проблем, о которых говорит.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:08
    0
    Каждый мнит себя стратегом , в том числе и депутат.
  5. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 16:09
    0
    Каждый политик зарабатывет себе политический вес одиними методами - критикует власть, предрекает что всё будет плохо. А если всё будет "хорошо", то припишет это себе.