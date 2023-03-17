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Британский военный эксперт рассказал о слабости НАТО в регионе Черного моря

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Британский военный эксперт рассказал о слабости НАТО в регионе Черного моря

Если проанализировать расклад сил на восточном фланге Североатлантического альянса, то Черное море можно назвать наиболее уязвимым местом. Об этом заявил британский военный эксперт, отставной офицер Глен Грант, слова которого приводит телеканал NBC.


Грант, работавший прежде военным инструктором в Болгарии и на Украине, считает, что у НАТО в Черноморском регионе – очевидный пробел. Здесь Североатлантический альянс весьма слаб. Такая ситуация, по мнению эксперта, определяется сочетанием ряда факторов.

Во-первых, такие страны как Болгария и Румыния, имеющие выходы к Черному морю, сами по себе не являются сильными в военном отношении и не могут рассматриваться как надежная защита морских рубежей НАТО.

Во-вторых, Турция, одна из самых сильных в военном отношении стран НАТО, контролирующая все южное побережье Черного моря, отличается известной неуступчивостью.

Телеканал NBC также отмечает, что уровень инвестирования средств США и НАТО в Черноморский регион не отвечает его стратегической значимости для альянса и Запада в целом. Когда в 2014 году Крымский полуостров воссоединился с Российской Федерацией, позиции НАТО в северной части Черного моря окончательно ослабли.

Сейчас незначительность присутствия НАТО в Черноморском регионе сказывается на уровне поддержки военной активности Украины на данном направлении. Тем не менее, в Румынии и Болгарии все же были размещены дополнительные силы альянса.

Полеты американских беспилотников над Черным морем призваны усилить присутствие США и НАТО в регионе, в том числе и с точки зрения получения разведывательной информации о российских вооруженных силах.
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10 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:16
    -1
    В третьих, спасибо Глен Гранту что Грузию не упомянул как перспективную территорию (сейчас её шатают, да видно не очень получается).
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:22
    +1
    Для решения этой проблемы и развивали тему Крыма и ухода базы ВМФ из Крыма.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:32
      +2
      И Новороссийск заперли бы на большой замок. Военно-политическое руководство это понимало от-того и "Крымская Весна" и кстати, завтра 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией, а ещё год и 10 (десять!) лет как будет событию. Вот время летит.

      P.S. А руководство Украины не поняло или не хотело понять важность полуострова для России и пошло за заморскими морковками да пряниками. Ну и получили то что получили. Зря они в геополитику полезли.
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 17:25
      0
      Зато теперь , когда базы наши, ЧФ всем показал свою мощь
      Что он есть, что нет, надо ещё по традиции затопить , неподалёку от места базирования
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 16:44
    0
    Глен Грант, какое же прекрасно-вкусное имя!!
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:44
    +1
    Телеканал NBC также отмечает, что уровень инвестирования средств США и НАТО в Черноморский регион не отвечает его стратегической значимости для альянса и Запада в целом.

    Такие статьи и пишут для того, чтобы исправить положение.
    Значит, дадут ещё денег.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:52
    +1
    Конечно, это не спроста. Сейчас НАТОвцы будут постепенно наращивать свое присутствие на этом ТВД. Турцию прижмут, никуда Эрдоган не денется. Румын и болгар усилят. Грузию вернут в стойло. С Украиной и так все понятно. Вывод: если мы упустим это, "последнее время", в смысле всемерного укрепления наших позиций, то расхлебывать придется нашим детям и внукам, если будет, что расхлебывать.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:54
    0
    Нам тоже надо подумать как повысить контроль в Мексиканском заливе.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:12
      0
      Это вы на известную скважину в этом заливе намекаете? Типа они нам СП1-2 понадкусывали, а мы им акцию "Бах! - BP2" и "СТОП - Гольфстрим" - бесплатно? А что? В этом случае, чтобы Европе согреться, они без аквалангов к СП1-2 нырять будут лишь-бы поставки возобновить. Без Гольфстрима - замёрзнут! ;)
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:16
    0
    Британский военный эксперт рассказал о слабости НАТО в регионе Черного моря

    Озаботились бы чем-то, что поближе.
    Тем, например, где у них под носом газопроводы рвут.