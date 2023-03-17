Британский военный эксперт рассказал о слабости НАТО в регионе Черного моря

Если проанализировать расклад сил на восточном фланге Североатлантического альянса, то Черное море можно назвать наиболее уязвимым местом. Об этом заявил британский военный эксперт, отставной офицер Глен Грант, слова которого приводит телеканал NBC.
Грант, работавший прежде военным инструктором в Болгарии и на Украине, считает, что у НАТО в Черноморском регионе – очевидный пробел. Здесь Североатлантический альянс весьма слаб. Такая ситуация, по мнению эксперта, определяется сочетанием ряда факторов.
Во-первых, такие страны как Болгария и Румыния, имеющие выходы к Черному морю, сами по себе не являются сильными в военном отношении и не могут рассматриваться как надежная защита морских рубежей НАТО.
Во-вторых, Турция, одна из самых сильных в военном отношении стран НАТО, контролирующая все южное побережье Черного моря, отличается известной неуступчивостью.
Телеканал NBC также отмечает, что уровень инвестирования средств США и НАТО в Черноморский регион не отвечает его стратегической значимости для альянса и Запада в целом. Когда в 2014 году Крымский полуостров воссоединился с Российской Федерацией, позиции НАТО в северной части Черного моря окончательно ослабли.
Сейчас незначительность присутствия НАТО в Черноморском регионе сказывается на уровне поддержки военной активности Украины на данном направлении. Тем не менее, в Румынии и Болгарии все же были размещены дополнительные силы альянса.
Полеты американских беспилотников над Черным морем призваны усилить присутствие США и НАТО в регионе, в том числе и с точки зрения получения разведывательной информации о российских вооруженных силах.