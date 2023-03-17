Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»

9
Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»

Вопреки военной логике, здравому смыслу и даже все более прозрачным намекам западных кураторов, президент Зеленский продолжает требовать удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой. Цена эта — тысячи жизней мобилизованных украинцев, которых командование ВСУ продолжает перебрасывать по раскисшим и простреливаемым дорогам в обреченный город.


Чтобы хоть как-то оправдаться перед собственными гражданами и солдатами, тем паче успокоить западных союзников, в Киеве придумывают все новые причины, зачем нужно биться до последнего за город, «не имеющий стратегического значения». И вот уже устами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы было заявлено, что потеря Артемовска поставит под угрозу остальные украинские населенные пункты, пока еще контролируемые Киевом.

В интервью украинской службе британской вещательной корпорации, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил патетично:

Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. Поэтому мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем.

Говоря «мы», Кулеба, естественно, не имеет в виду себя лично или остальных представителей киевской верхушки. Не объяснил он и почему относительно небольшой город на западе ДНР вдруг стал самым важным центром в удержании контроля над всеми остальными городами и селами Украины. При этом обстановку в городе министр назвал «эмоционально очень сложной» по причине больших потерь ВСУ. И всего-то!

Зато выстраивая логическую цепочку от необходимости продолжать защищать Артемовск, дабы не потерять все, глава МИД Украины сообщил, что именно здесь ВСУ расходуют наибольшее количество боеприпасов. Затем он упрекнул западных союзников в том, что они недостаточно быстро оказывают Украине военную поддержку, поскольку не были готовы к конфликту, схожему по масштабам с Первой мировой войной.

Соответственно, заключил министр, союзники должны поторопиться и как можно быстрее поставить Украине необходимое количество снарядов, которые в первую очередь будут отправлены в Артемовск.

Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если даже одну доставку откладывают на сутки, значит, кто-то погибнет на передовой. Это означает, что кто-то, кто мог бы еще жить, должен умереть

— резюмировал глава украинского МИД.

Примечательно, что в довольно пространном интервью Кулеба, требуя от союзников срочно увеличить поставки боеприпасов, в качестве аргумента привел только необходимость обороны Артемовска и ни словом не заикнулся о возможном весеннем контрнаступлении ВСУ. Ведь если украинской армии уже не хватает снарядов для удержания одного города, то как можно в таких условиях вести широкомасштабную наступательную операцию?
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:35
    +2
    Кулёба может говорить что угодно.Ему не гнить на берегу Бахмутки
  2. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 16:45
    +1
    Фамилия Кулёба говорит уже за себя..
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 16:49
    0
    Если в Артёмовске не хватает - значит, они вдругом месте. Разведка работает?
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:53
    +2
    Ну что же... Как говорил один из классиков - безумству храбрых венки со скидкой. Особенно если эта храбрость от дурости.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:58
    +2
    А что не так с логикой Кулебы?
    "Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города" (с)
    Всё верно и логично. Пал один город - линия фронта переходит к следующему. На то уж пошло, армиям нет особой разницы, в какой именно точке они сошлись в битве, Бахмут или Северск или Краматорск. Иди кто-то считает, что, взяв Бахмут, наши ВС остановятся? Конечно нет. Поэтому, если ВСУ намерены сопротивляться (а они явно намерены сопротивляться!), то и смысла отходить у них нет
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 17:09
    0
    Ну вот куда ты лезешь Кулема или Клёба?!
    Еще И.А. Крылов про вас долбоящеров басню написал:
    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело всё погубит,
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,
    Чем у честных и знающих людей
    Спросить иль выслушать разумного совета..."


    Министр иностранных дел не должен вмешиваться в дела министерства обороны,
    или министр внутренних дел, пока еще летит его вертолет не вмешивается в дела
    министерства иностранных дел этой недостраны...

    В общем, каждый должен заниматься своим делом.
  7. Master2030
    Master2030 Сегодня, 17:16
    0
    Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»
    Министр интересных дел.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 17:22
    0
    Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»

    Так что мешает? belay
    Вперёд! В окопы! fellow fellow lol
  9. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 17:34
    0
    Мне одному вспоминается анекдот про ковбоя и лошадь заканчивающийся словами - "ты ковбой, ты герой, ты и прыгай"