Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»

Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. Поэтому мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем.

Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если даже одну доставку откладывают на сутки, значит, кто-то погибнет на передовой. Это означает, что кто-то, кто мог бы еще жить, должен умереть

Вопреки военной логике, здравому смыслу и даже все более прозрачным намекам западных кураторов, президент Зеленский продолжает требовать удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой. Цена эта — тысячи жизней мобилизованных украинцев, которых командование ВСУ продолжает перебрасывать по раскисшим и простреливаемым дорогам в обреченный город.Чтобы хоть как-то оправдаться перед собственными гражданами и солдатами, тем паче успокоить западных союзников, в Киеве придумывают все новые причины, зачем нужно биться до последнего за город, «не имеющий стратегического значения». И вот уже устами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы было заявлено, что потеря Артемовска поставит под угрозу остальные украинские населенные пункты, пока еще контролируемые Киевом.В интервью украинской службе британской вещательной корпорации, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил патетично:Говоря «мы», Кулеба, естественно, не имеет в виду себя лично или остальных представителей киевской верхушки. Не объяснил он и почему относительно небольшой город на западе ДНР вдруг стал самым важным центром в удержании контроля над всеми остальными городами и селами Украины. При этом обстановку в городе министр назвал «эмоционально очень сложной» по причине больших потерь ВСУ. И всего-то!Зато выстраивая логическую цепочку от необходимости продолжать защищать Артемовск, дабы не потерять все, глава МИД Украины сообщил, что именно здесь ВСУ расходуют наибольшее количество боеприпасов. Затем он упрекнул западных союзников в том, что они недостаточно быстро оказывают Украине военную поддержку, поскольку не были готовы к конфликту, схожему по масштабам с Первой мировой войной.Соответственно, заключил министр, союзники должны поторопиться и как можно быстрее поставить Украине необходимое количество снарядов, которые в первую очередь будут отправлены в Артемовск.— резюмировал глава украинского МИД.Примечательно, что в довольно пространном интервью Кулеба, требуя от союзников срочно увеличить поставки боеприпасов, в качестве аргумента привел только необходимость обороны Артемовска и ни словом не заикнулся о возможном весеннем контрнаступлении ВСУ. Ведь если украинской армии уже не хватает снарядов для удержания одного города, то как можно в таких условиях вести широкомасштабную наступательную операцию?