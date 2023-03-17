Глава МИД Украины: «Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем»

Вопреки военной логике, здравому смыслу и даже все более прозрачным намекам западных кураторов, президент Зеленский продолжает требовать удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой. Цена эта — тысячи жизней мобилизованных украинцев, которых командование ВСУ продолжает перебрасывать по раскисшим и простреливаемым дорогам в обреченный город.
Чтобы хоть как-то оправдаться перед собственными гражданами и солдатами, тем паче успокоить западных союзников, в Киеве придумывают все новые причины, зачем нужно биться до последнего за город, «не имеющий стратегического значения». И вот уже устами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы было заявлено, что потеря Артемовска поставит под угрозу остальные украинские населенные пункты, пока еще контролируемые Киевом.
В интервью украинской службе британской вещательной корпорации, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил патетично:
Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. Поэтому мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько сможем.
Говоря «мы», Кулеба, естественно, не имеет в виду себя лично или остальных представителей киевской верхушки. Не объяснил он и почему относительно небольшой город на западе ДНР вдруг стал самым важным центром в удержании контроля над всеми остальными городами и селами Украины. При этом обстановку в городе министр назвал «эмоционально очень сложной» по причине больших потерь ВСУ. И всего-то!
Зато выстраивая логическую цепочку от необходимости продолжать защищать Артемовск, дабы не потерять все, глава МИД Украины сообщил, что именно здесь ВСУ расходуют наибольшее количество боеприпасов. Затем он упрекнул западных союзников в том, что они недостаточно быстро оказывают Украине военную поддержку, поскольку не были готовы к конфликту, схожему по масштабам с Первой мировой войной.
Соответственно, заключил министр, союзники должны поторопиться и как можно быстрее поставить Украине необходимое количество снарядов, которые в первую очередь будут отправлены в Артемовск.
Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если даже одну доставку откладывают на сутки, значит, кто-то погибнет на передовой. Это означает, что кто-то, кто мог бы еще жить, должен умереть
— резюмировал глава украинского МИД.
Примечательно, что в довольно пространном интервью Кулеба, требуя от союзников срочно увеличить поставки боеприпасов, в качестве аргумента привел только необходимость обороны Артемовска и ни словом не заикнулся о возможном весеннем контрнаступлении ВСУ. Ведь если украинской армии уже не хватает снарядов для удержания одного города, то как можно в таких условиях вести широкомасштабную наступательную операцию?