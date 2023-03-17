Глава МИД Украины не верит в возможность поставок Китаем оружия России

Сейчас вряд ли наступил такой момент для Китая, что он будет готов вооружать Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британской прессе.Кроме того, Кулеба отметил, что китайское руководство сопротивляется прямым переговорам президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Действительно, Пекин не демонстрирует особого желания контактировать с представителями киевского режима.Но это вполне объяснимо: в Китае прекрасно понимают, что Украина находится под внешним управлением США, следовательно, и какие-либо переговоры следует вести с подлинными хозяевами украинского руководства, а не с самим Зеленским.Выбрав для себя путь американского сателлита, Украина фактически лишилась возможности выстраивания нормальных отношений с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, которые имеют к США и «коллективному Западу» в целом свои счеты. Теперь в Украине видят лишь «наемника», выполняющего «грязную работу» Запада против России. Естественно, и отношение к киевскому режиму будет соответствующим.Что касается возможности оказания Китаем военной и иной помощи России, то она очень пугает и Украину, и «коллективный Запад». Не случайно американская администрация не устает грозить Пекину новыми масштабными санкциями, если он вдруг задумает помочь России в вооруженном конфликте с Украиной. Только Китай как большая и суверенная держава будет поступать, сообразно собственным политическим и экономическим интересам.