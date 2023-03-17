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Глава МИД Украины не верит в возможность поставок Китаем оружия России

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Глава МИД Украины не верит в возможность поставок Китаем оружия России

Сейчас вряд ли наступил такой момент для Китая, что он будет готов вооружать Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британской прессе.


Кроме того, Кулеба отметил, что китайское руководство сопротивляется прямым переговорам президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Действительно, Пекин не демонстрирует особого желания контактировать с представителями киевского режима.

Но это вполне объяснимо: в Китае прекрасно понимают, что Украина находится под внешним управлением США, следовательно, и какие-либо переговоры следует вести с подлинными хозяевами украинского руководства, а не с самим Зеленским.

Выбрав для себя путь американского сателлита, Украина фактически лишилась возможности выстраивания нормальных отношений с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, которые имеют к США и «коллективному Западу» в целом свои счеты. Теперь в Украине видят лишь «наемника», выполняющего «грязную работу» Запада против России. Естественно, и отношение к киевскому режиму будет соответствующим.

Что касается возможности оказания Китаем военной и иной помощи России, то она очень пугает и Украину, и «коллективный Запад». Не случайно американская администрация не устает грозить Пекину новыми масштабными санкциями, если он вдруг задумает помочь России в вооруженном конфликте с Украиной. Только Китай как большая и суверенная держава будет поступать, сообразно собственным политическим и экономическим интересам.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:37
    0
    Кулёбы пошли косяком..Видимо архиважная тема.
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 16:58
      +1
      Вы правы,коллега.Мнение Кулебы на ВО совсем не к месту.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 17:46
        0
        Цитата: Дмитрий Донской
        Вы правы,коллега.Мнение Кулебы на ВО совсем не к месту.

        Так же как и всякое высказывание их шоблы, цитируемое и транслируемое ВО. Администрации пора "выдохнуть", а то в погоне за тельцом у них есть ненулевой вариант превратиться в инагента или сми, которые желтизной иногда заражают через статьи
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:38
    0
    Хуторской министр слишком самоуверен. Как и все, хуторяне.
  3. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 16:52
    +2
    Увы, Китай на это итак не пойдет. Это тоже любитель загребать жар чужими руками. Пока США и коллективный запад отвлечены на Россию, он тихо делает свои делишки и имеет профит со всех и со всего
  4. Комментарий был удален.
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:54
    0
    Кулёба...поменяй красные очки на обычные....более прозрачные laughing
  6. роман66
    роман66 Сегодня, 16:55
    +1
    Только Китай как большая и суверенная держава будет поступать, сообразно собственным политическим и экономическим интересам.

    Заснуть, однозначно
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 17:19
      0
      Спи сокойно не ворочайся
      ,..................................
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:55
    -1
    Сейчас вряд ли наступил такой момент для Китая, что он будет готов вооружать Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

    Давно бы уж намотали полосатые санкции на винт и умолкли.
    Китаю санкции за украину "моночлены".
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:57
    0
    Китаю выгодно такое положение вещей. И Китай своего не упустит. Вот на кого время работает!
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:01
    -1
    Вот если бы ЭТО нормально училось бы в школе, то оно знало бы, что есть всего три парадигмы отношения к окружающей действительности. Самая нижняя ступенька - это парадигма веры, повыше - парадигма мнения, ну а вершиной является парадигма знания, невозможная без критического осмысления и анализа - и в силу этих обстоятельств означенному индивидууму недоступная. Он застрял на первой ступени, а это чревато не только большим удивлением, но и не меньшим разочарованием.
  10. _просто
    _просто Сегодня, 17:02
    +1
    Хорошего человека Кулебой не назовут...
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:07
    0
    Мы тоже не верили что Запад будет поставлять оружие Украине в таком объёме. Ничего плохово не хочу сказать про Китай но поставки боеприпасов это бизнес, просто бизнес. И возможность проверить боевые качества своего нового и другого вооружения, с расчётами добровольцами. На Украине воюют же военнослужащие добровольцы специалисты из войск НАТО. Поляков уже положили с бригаду.
    О чём разговаривать с сумасшедшими на поводке. soldier
  12. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:11
    0
    Угу поставят, продадут ж........ые нам оружие ждите, нашли друзей, ................ь
    ,,,..................................
  13. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:43
    0
    Глава МИД Украины не верит в возможность поставок Китаем оружия России

    Не будет Киай поставлят оружие и не надо. Но вот доставлят то что России не хватает для производства оружия и все что России не хватает будет.