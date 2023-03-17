Глава ДНР назвал причины попыток отдельных взводов ВСУ выбраться из Артемовска

Российские войска воспрепятствовали попыткам нескольких взводов вооруженных сил Украины покинуть Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на российском телевидении.По словам главы республики, украинские формирования несколько раз пытались выбраться из Артемовска. Но все попытки покинуть город пресекались подразделениями российских войск.Пушилин считает, что попытки прорыва отдельных взводов ВСУ из города связаны с двумя главными причинами. В первую очередь, это ротация личного состава. Вне зависимости от положения украинских формирований, она просто необходима подразделениям, находящимся на передовой.Во-вторых, украинские формирования пытаются вывезти из города своих раненых, которых в Артемовске очень много. Кроме того, Пушилин не исключил, что ВСУ пытаются вывести из Артемовска националистические группировки, которые выступают в роли заградительных отрядов.Известно, что киевский режим активно использует националистов для запугивания принудительно мобилизованных украинцев, которыми укомплектовывает пехотные части. Поэтому «идейно близких» националистов командование хочет сохранить. Мы можем предположить и то, что националистам совсем не хочется попадать в плен, так как спрос с них будет иной, нежели чем с обычных мобилизованных.Пушилин подчеркнул, что ситуация в Артемовске плавно меняется в сторону полного освобождения города от украинских формирований. Плачевное положение ВСУ уже признают и западные эксперты, и некоторые украинские военные, которым удается дать интервью прессе. Но украинское командование намерено удерживать город любыми силами, опасаясь имиджевых рисков в связи с его сдачей.