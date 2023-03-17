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Глава ДНР назвал причины попыток отдельных взводов ВСУ выбраться из Артемовска

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Глава ДНР назвал причины попыток отдельных взводов ВСУ выбраться из Артемовска

Российские войска воспрепятствовали попыткам нескольких взводов вооруженных сил Украины покинуть Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на российском телевидении.


По словам главы республики, украинские формирования несколько раз пытались выбраться из Артемовска. Но все попытки покинуть город пресекались подразделениями российских войск.

Пушилин считает, что попытки прорыва отдельных взводов ВСУ из города связаны с двумя главными причинами. В первую очередь, это ротация личного состава. Вне зависимости от положения украинских формирований, она просто необходима подразделениям, находящимся на передовой.

Во-вторых, украинские формирования пытаются вывезти из города своих раненых, которых в Артемовске очень много. Кроме того, Пушилин не исключил, что ВСУ пытаются вывести из Артемовска националистические группировки, которые выступают в роли заградительных отрядов.

Известно, что киевский режим активно использует националистов для запугивания принудительно мобилизованных украинцев, которыми укомплектовывает пехотные части. Поэтому «идейно близких» националистов командование хочет сохранить. Мы можем предположить и то, что националистам совсем не хочется попадать в плен, так как спрос с них будет иной, нежели чем с обычных мобилизованных.

Пушилин подчеркнул, что ситуация в Артемовске плавно меняется в сторону полного освобождения города от украинских формирований. Плачевное положение ВСУ уже признают и западные эксперты, и некоторые украинские военные, которым удается дать интервью прессе. Но украинское командование намерено удерживать город любыми силами, опасаясь имиджевых рисков в связи с его сдачей.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:00
    +5
    Если враг не сдается,его уничтожают.Любыми способами.Надо сделать так,что бы мышь не вышла.Пленных желательно не брать.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Пленных желательно не брать.

      да можно брать, ведь есть те сами сдаются, их надо брать
  2. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской Сегодня, 17:02
    +2
    Всех там похоронить,никого не выпускать. soldier
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:07
      +1
      ВСУ пытаются вывести из Артемовска националистические группировки, которые выступают в роли заградительных отрядов.

      А этим сатанистам исход должен быть особый, без всякого сожаления и пощады.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:02
    +1
    От ВСУ можно ждать какую нибудь гадость 20 марта?
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:03
    +4
    Глава ДНР назвал причины попыток отдельных взводов ВСУ выбраться из Артемовска

    Да чего там придумывать, - жить хотят.
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 17:21
    0
    Мы можем предположить и то, что националистам совсем не хочется попадать в плен, так как спрос с них будет иной, нежели чем с обычных мобилизованных.
    Конечно. Только по айфону подарят, а вот за Панамер они подумают.