ВВС США прекратят эксплуатацию разведывательных самолетов Lockheed U-2

В 1956 г. Центральное разведывательное управление и военно-воздушные силы США начали эксплуатацию новейшего высотного разведывательного самолета Lockheed U-2. Несмотря на большой возраст, некоторое количество такой техники до сих пор остается на вооружении и используется для решения разных задач. Однако в ближайшие годы Пентагон планирует отказаться от этих самолетов. Получат ли они прямую замену, пока не сообщается.
Наличный парк
Компания Lockheed разработала самолет U-2 в середине пятидесятых. В 1955 г. состоялся первый полет, и всего через несколько месяцев стартовало серийное производство техники для ЦРУ и ВВС. U-2 выпускались до конца восьмидесятых, и к этому времени заказчикам сдали более 100 самолетов. По мере продолжения эксплуатации и производства, разрабатывались новые модификации с теми или иными особенностями.
ЦРУ эксплуатировало самолеты U-2 до середины семидесятых годов. От них отказались из-за неприемлемо высоких рисков, связанных с ПВО вероятного противника, а также в связи с появлением нового поколения разведывательных спутников. ВВС, в свою очередь, продолжили использовать имеющиеся самолеты. Впрочем, по мере продолжения эксплуатации, количество U-2 на службе постепенно сокращалось по объективным причинам.
Согласно открытым источникам, на данный момент в составе ВВС США имеется всего две эскадрильи на самолетах последней модификации U-2S. В наличии остается всего 26 таких самолетов. Кроме того, одно из учебных подразделений располагает 4 тренировочными самолетами TU-2S.
Самолеты U-2S способны нести развитый комплекс оптического и радиоэлектронного оборудования для ведения разведки разного рода. Они регулярно совершают полеты по разным маршрутам, но подробности такого применения остаются неизвестными. Впрочем, некоторые эпизоды все же становятся достоянием общественности. Так, в первых числах февраля один из U-2S следил за китайским аэростатом, пролетавшим над территорией США.
Планы на будущее
13 марта министерство ВВС США опубликовало бюджетный запрос на следующий финансовый год, который теперь войдет в проект нового военного бюджета. Ведомство определило необходимый уровень трат на 2024 ф.г., а также раскрыло часть планов на отдаленное будущее. В таких планах нашлось место и для разведывательных самолетов U-2S – однако не самое лучшее и оптимистичное.
Руководство ВВС считает самолеты U-2 морально и физически устаревшими, и поэтому дальнейшая их эксплуатация нецелесообразна. Предлагается списать имеющийся парк из 30 разведывательных и учебных самолетов. Сокращения начнутся уже в следующем финансовом году, а последние U-2S снимут с вооружения в 2026 ф.г.
Напомним, эксплуатация первой версии U-2 началась еще в 1956 г., а последние самолеты закончат работу в 2026-м. Это означает, что разведывательный самолет до списания вполне сможет отметить 70-летие своей службы. Таким образом, речь идет о рекордной продолжительности службы, как в ВВС США, так и в мировой практике.
Воздушная платформа
Обычно ВВС США начинают списывать устаревшие самолеты только после того, как будет сформирован достаточный парк новой техники для их замены. Однако U-2 является исключением. Прямые аналоги этого самолета, способные занять его место, не разрабатывались. В связи с этим задачи снимаемых с вооружения U-2 будут переданы авиационным комплексам других классов. В этой роли рассматриваются беспилотные летательные аппараты, однако, похоже, о равной замене речи не идет.
Рекордная продолжительность службы U-2 обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, этот самолет оказался удачной платформой с высокими летно-техническими характеристиками, способной нести разные полезные нагрузки в виде тех или иных приборов.
Самолет последней модификации U-2S при взлетной массе до 18,15 т несет 2,3 т полезной нагрузки. Требуемые приборы размещаются в соответствующих отсеках фюзеляжа и в контейнерах под крылом. При помощи турбореактивного двигателя General Electric F118-101 самолет развивает скорость более 760 км/ч и показывает дальность более 11 тыс. км. Практический потолок достигает 24 км.
В разное время и в разных миссиях U-2S несли фото- и видеокамеры, радиолокаторы бокового обзора, средства радиотехнической разведки и т.д. Приборы разведки последних поколений отличаются высокими характеристиками, а высотная дозвуковая платформа позволяет в полной мере использовать их возможности.
Проблема замены
В качестве замены для списываемых самолетов U-2 предлагаются тяжелые БПЛА нескольких типов. При этом равноценной замены не получится. Существующие и перспективные беспилотники американской разработки по тем или иным характеристикам уступают старому самолету, а также сталкиваются с различными ограничениями.
К примеру, самым крупным и тяжелым БПЛА на вооружении ВВС является изделие RQ-4 Global Hawk от компании Northrop Grumman. Максимальная взлетная масса этого аппарата превышает 14,6 т, что, в частности, дает большой запас топлива и позволяет находиться в воздухе часами. Однако RQ-4 несет всего 1360 кг полезной нагрузки. Кроме того, скорость полета ограничена 630 км/ч, а потолок не превышает 18 км. Фактически Global Hawk уступает старому U-2 по ряду основных параметров, а имеющиеся преимущества не являются принципиальными.
В качестве возможного аналога и/или замены для U-2 также предлагают рассматривать БПЛА Nortrop Grumman RQ-180, сейчас проходящий испытания. Однако об этой разработке пока известно не слишком много, а доступные данные не показывают однозначных преимуществ перед пилотируемым самолетом-разведчиком. Предполагается, что по летным характеристикам RQ-180 будет похож на нынешний RQ-4. При этом он будет отличаться малозаметностью и сможет нести более тяжелую нагрузку. Показатели скорости и высоты полета остаются неизвестными.
Вполне возможно, что именно RQ-180 в итоге станет прямой заменой имеющихся U-2S. Также нельзя исключать, что представленный график вывода самолетов из эксплуатации будет синхронизирован с поставками новых БПЛА. В таком случае разведывательная составляющая ВВС США не только не лишится имеющихся оперативных возможностей, но и, вероятно, улучшит их. Конечно, если реальный RQ-180 будет соответствовать нынешним оценкам и прогнозам.
Конец эпохи
Таким образом, ВВС США приняли решение о завершении эксплуатации одного из самых известных своих самолетов. U-2 последних серий и модификаций еще успеют отметить очередную круглую годовщину начала службы, но после этого будут списаны ввиду полного морального и физического устаревания.
Что будет дальше с парком разведывательной авиационной техники ВВС, пока до конца не понятно. Это направление переводят на беспилотные комплексы разных типов, но какой из них станет заменой для самолетов U-2, неизвестно. При этом все имеющиеся и известные образцы уступают ему по основным характеристикам и не имеют решающих преимуществ. Как ВВС США собираются справляться с такой ситуацией, покажет время.