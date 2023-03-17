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Президент Белоруссии объявил о начале поставок критически важной электроники в Россию

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Президент Белоруссии объявил о начале поставок критически важной электроники в Россию

Предприятия Белоруссии приступили к поставкам в Российскую Федерацию первых партий электроники, включенного в сформированный ранее список критически важной электронной компонентной базы. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА, ссылаясь на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.


Главной целью поставок является снижение зависимости и России, и Белоруссии от импорта по ряду значимых направлений. Лукашенко подчеркнул, что было подписано соглашение, в соответствии с которым планируется создать совместный центр по разработке и изготовлению фотошаблонов. Затем будут проводиться совместные конструкторские работы.

Белоруссия реализует план по развитию микроэлектроники до 2030 года. По словам Лукашенко, белорусские инвесторы готовы приступить к реализации плана по производству критически значимой электроники.

Известно, что белорусская промышленность обладает достаточно высоким потенциалом, имеет хорошие разработки, и Россия только выиграет, наводняя свой рынок белорусской электроникой.

Отдельно стоит отметить, что большое значение белорусская электроника будет иметь и для военной отрасли. Ведь российские вооруженные силы нуждаются в современном оборудовании. Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, к примеру, поддержал идею приобретения белорусской электроники и посетовал, что по непонятной причине до сих пор не закупались те же системы радиоэлектронной борьбы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:13
    +1
    "И сказал Он, что это хорошо!"
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:17
    0
    Э! А как же "Сколково"?? Эй! у нас же целый наукоград!!! wassat
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 17:23
      +3
      Цитата: Бонифаций
      Э! А как же "Сколково"?? Эй! у нас же целый наукоград!!! wassat

      Сколково - это "будущие мечты" fellow
      А в Белоруссии худо-бедно, производство осталось, Лукашенко не дал угробить, что было раньше, даже, не поверите, иногда развивал wassat
    2. Million
      Million Сегодня, 17:36
      -1
      Разворовали все.
      такой вот короткий текст комментария.
  3. Master2030
    Master2030 Сегодня, 17:18
    +1
    Президент Белоруссии объявил о начале поставок критически важной электроники в Россию
    Я лучше промолчу. В этом случае язык мой вражина.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:19
    +2
    Давно бы так и никак иначе.
    Беларусь одна из тех которая могла бы в электронике вперёд нас выстрелить.
    Ещё при СССР Беларусские программисты всякие системы разрабатывали для промышленности да и электроника даже по меркам тех времён не так убита наверно как у нас в период перестройки.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 17:44
      +1
      Цитата: Irokez
      при СССР Беларусские программисты

      во времена Союза - не было белорусских , русских или бурятских программистов - были все советские!!!
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 17:58
        0
        Хорошо - программисты с БССР. ))) Но они же Беларусы, мы Русы.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:21
    -1
    Всё таки если бы не Россия, Белоруссия давно бы исчезла растворившись на Западе, в Польше ли, в Литве или в третьем рейхе. soldier
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:57
      0
      Вот тут про третий рейх Вы не правы, советую перечитать учебник истории. Оскорбляете людей.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:21
    -3
    Белоруссия в погоне за новым мемом?)
    белорусских креветок мы уже видели...))
  7. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 17:22
    0
    Белорусская электроника, это как белорусское море звучит, конечно. Вот пищпром у них прелесть. Ну, если батька на своем веку успеет толкнуть страну в светлое будущее, да и нас туда же, только удачи могу пожелать.
  8. Curt
    Curt Сегодня, 17:24
    0
    Ой, как неожиданно получается, учитывая что 28 числа Лукашенко гонял в Китай, мы видим , что сразу электроника в Белоруссии нашлась.
    Совпадение?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:52
      +1
      Да, в данном вопросе это никак не связано. Белоруссия сохранила еще советские мощности по производству полупроводников. Речь идет о техпроцессах 70-80хх (т.е. даже не нм, а мкм). Но в критически важных вопросах (и прежде всего военных) это позволяет выживать. Те же системы ПВО и ПРО не требуют нм, для них нет проблемы массы и габарита. А вот в авиации (авиационный ИИ, БПЛА или КР) миниатюризация полупроводников имеет значение.
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:25
    +3
    Сосна-У вспомнилась.
    Разработка белорусских конструкторов предприятия «Пеленг» (Минск).
    Прицел предназначен для оснащения танков Т-72 и Т-90 в ряде модификаций, в частности – Т-72БА и Т-90С, Т-90МС.
    В России выпускается вологодским предприятием «ВОМЗ».
    Однако тот факт, что прицелов «Сосна-У» не хватит на все танки, был понятен уже давно.
    То, что сегодня устанавливается вместо «Сосны-У», мы и рассмотрим.
    24 февраля 2023
    https://topwar.ru/211474-novye-tanki-t-80bvm-dlja-specoperacii-na-pricelah-pohozhe-prishlos-jekonomit.html