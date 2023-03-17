Глава ЦБ РФ заявила, что ничем не может помочь в поисках российских резервов за границей

После начала СВО и введения Западом первых санкций против РФ, российскую, да и мировую общественность взбудоражила информация об аресте почти половины золотовалютных резервов Банка России, хранящихся за рубежом. Озвучивалась немаленькая цифра в размере более 300 миллиардов долларов.
Однако когда Еврокомиссия в феврале этого года решила таки попытаться использовать эти деньги, в том числе поработать над возможностью их передачи Украине, выяснилось, что на счетах подконтрольных ЕС банков наличествуют совсем незначительные суммы, являющиеся резервами ЦБ РФ. Юридическая служба Евросоюза отчиталась, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 миллиардов в долларовом эквиваленте.
На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос корреспондента агентства Блумберг, которая поинтересовалась, может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов или ЦБ как-то все спрятал.
Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу
— коротко прокомментировала полудетективную историю с резервами Набиуллина.
Говоря о ситуации в банковском секторе США и Европы, председатель ЦБ РФ сообщила, что наметившийся там кризис увеличивает риски для мировой экономики. При этом Набиуллина считает, что прямого влияния на российскую экономику это не окажет.
В условиях жесткой конфронтации со странами Запада, в прошлом году руководство РФ предприняло ряд мер, по которым информация, касающаяся деятельности и финансового состояния бюджета, правительства, госкорпораций и Центробанка перестала предаваться публичной огласке. Последний отчет ЦБ РФ был опубликован в январе прошлого года. Эксперты отмечают, что сами европейские банки, на счетах которых могут находиться российские активы, не заинтересованы в сотрудничестве со специально созданной в марте прошлого года комиссией ЕК по «аресту и замораживанию» резервов ЦБ РФ и других российских активов.