Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава ЦБ РФ заявила, что ничем не может помочь в поисках российских резервов за границей

18
Глава ЦБ РФ заявила, что ничем не может помочь в поисках российских резервов за границей

После начала СВО и введения Западом первых санкций против РФ, российскую, да и мировую общественность взбудоражила информация об аресте почти половины золотовалютных резервов Банка России, хранящихся за рубежом. Озвучивалась немаленькая цифра в размере более 300 миллиардов долларов.


Однако когда Еврокомиссия в феврале этого года решила таки попытаться использовать эти деньги, в том числе поработать над возможностью их передачи Украине, выяснилось, что на счетах подконтрольных ЕС банков наличествуют совсем незначительные суммы, являющиеся резервами ЦБ РФ. Юридическая служба Евросоюза отчиталась, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 миллиардов в долларовом эквиваленте.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос корреспондента агентства Блумберг, которая поинтересовалась, может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов или ЦБ как-то все спрятал.

Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу

— коротко прокомментировала полудетективную историю с резервами Набиуллина.

Говоря о ситуации в банковском секторе США и Европы, председатель ЦБ РФ сообщила, что наметившийся там кризис увеличивает риски для мировой экономики. При этом Набиуллина считает, что прямого влияния на российскую экономику это не окажет.

В условиях жесткой конфронтации со странами Запада, в прошлом году руководство РФ предприняло ряд мер, по которым информация, касающаяся деятельности и финансового состояния бюджета, правительства, госкорпораций и Центробанка перестала предаваться публичной огласке. Последний отчет ЦБ РФ был опубликован в январе прошлого года. Эксперты отмечают, что сами европейские банки, на счетах которых могут находиться российские активы, не заинтересованы в сотрудничестве со специально созданной в марте прошлого года комиссией ЕК по «аресту и замораживанию» резервов ЦБ РФ и других российских активов.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт ЦБ РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:34
    -3
    Интересно, а что ЕС хотела найти из активов РФ, если львиная доля их была в США?! ))
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:36
      0
      Мне кажется, сто Резервы современной России находятся там же, где царское золото и валютные активы КПСС.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:49
        0
        Набиуллина прибрала ещё и царское золото! Вот мастерица......
        1. ivan_nkl
          ivan_nkl Сегодня, 17:55
          0
          прибрала ещё и царское золото!

          золото партиии...
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:35
    +2
    Ну да, все уже поделили, между своими, отличная тема
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:35
    +3
    Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу

    Осталось уточнить, КОМУ она не сможет помочь?
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 17:56
      0
      здесь я ничем помочь не могу

      были резервы, но куда положила убей, не помню...
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:36
    +1
    Это единственная причина, по которой ее держат на должности...
    Эти полудурки так и не смогли понять, где наши бабки... laughing
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 17:58
      0
      Эти полудурки так и не смогли понять, где наши бабки...

      этим "полудуркам" хорошо платят, чтобы они ничего не помнили, точнее - не вспоминали ....
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 17:37
    +1
    А как же так то? Арестовать можно, а найти - нет? По идее сначало найти надо было.. ато как Алиса в Зазеркалье : " торт сначала нужно раздать, и только потом разрезать"?)))
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:54
      +1
      Ну например - купюру с номером таким-то объявляете конфискованной, и за операции с ней грозите строгим ай-яй-яй. Но саму-то купюру вы найти так и не смогли? Как следствие - не можете её и прикарманить, или выпустить другую с тем же номером. Если очень сильно упрощать конечно..

      Другой вариант - вы знаете, что бумага номиналом в лимон баксов находится во владении Васи. Но гад Вася - давным-давно отдал её в залог под кредит в банке вашего родственника.. И - как её тогда прибрать к рукам, не офоршмачив ближнего своего? Остаётся только формально типа арестовать, сделав вид будто понятия не имеете где она реально находится..

      И тд и тд..
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:38
    0
    – Мне один доктор все объяснил, – продолжал Остап, – заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.


    Ильф и Петров "Золотой теленок"
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    +2
    Как думаете ,когда Набиулина глава ЦБ узнала о возможной дате начала СВО.Если в июле 2021 г ФНБ вышел из долларовой составляющей.
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:45
    +1
    . Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу

    А россиянам поможете найти те самые 258 миллиардов? Или они как в воду канули??
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:50
      -1
      Канули. Как деньги за проданную Аляску. Можно спокойно забыть.
  9. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:45
    +2
    интересно, она сама-то понимает, о чем говорит? или, лучше, прислушаться к мнению бывшего председателя цб Геращенко об этой особе?
  10. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 17:49
    +2
    Другой вопрос, был ли действительно эти резервы? Не может ли быть так, что по документам деньги в иностранные облигации вкладывались, а по факту разворовали заинтересованные лица?
  11. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 18:00
    0
    Интересно, только спрятали или уже спёрли?