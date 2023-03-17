Жена президента Украины рассказала американской прессе, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами

Киевский режим пытается создать для западной общественности видимость некоей «всенародной консолидации» украинцев против российской специальной военной операции. В этот раз супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала американскому телеканалу MSNBC, как «сбивают» российские беспилотники.
По словам Елены Зеленской, одна украинка якобы увидела беспилотный летательный аппарат со своего балкона и сбила его банкой с помидорами. Естественно, подтвердить эту историю Зеленская не смогла, но это от нее, видимо, и не требовалось.
Как отметила Зеленская, «на такое способна только украинка». Научившись от мужа-комика рассказывать разные небылицы, Елена Зеленская заявила телеканалу, что на Украине сейчас «очень много таких вдохновляющих историй».
Елена Зеленская давно известна неоднозначными заявлениями, которые она делает во время поездок по западным странам. Например, в январе 2023 года Зеленская объяснила, почему ее супруг постоянно ходит в одной и той же зеленой футболке. Она сказала, будто бы Владимир Зеленский больше не может носить одежду другого вида из-за сложившейся на Украине ситуации.
Напомним, что украинское военное командование тоже регулярно отчитывается об успехах ПВО ВСУ в борьбе с российскими ракетами и дронами. Доходит до абсурдных ситуаций: представители ВСУ заявляют, что сбили почти все ракеты, кроме одной или двух, но почему-то эти одна-две ракеты поражают объекты энергетической инфраструктуры в пяти-шести регионах страны.