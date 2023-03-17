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Жена президента Украины рассказала американской прессе, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами

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Жена президента Украины рассказала американской прессе, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами

Киевский режим пытается создать для западной общественности видимость некоей «всенародной консолидации» украинцев против российской специальной военной операции. В этот раз супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала американскому телеканалу MSNBC, как «сбивают» российские беспилотники.


По словам Елены Зеленской, одна украинка якобы увидела беспилотный летательный аппарат со своего балкона и сбила его банкой с помидорами. Естественно, подтвердить эту историю Зеленская не смогла, но это от нее, видимо, и не требовалось.

Как отметила Зеленская, «на такое способна только украинка». Научившись от мужа-комика рассказывать разные небылицы, Елена Зеленская заявила телеканалу, что на Украине сейчас «очень много таких вдохновляющих историй».

Елена Зеленская давно известна неоднозначными заявлениями, которые она делает во время поездок по западным странам. Например, в январе 2023 года Зеленская объяснила, почему ее супруг постоянно ходит в одной и той же зеленой футболке. Она сказала, будто бы Владимир Зеленский больше не может носить одежду другого вида из-за сложившейся на Украине ситуации.

Напомним, что украинское военное командование тоже регулярно отчитывается об успехах ПВО ВСУ в борьбе с российскими ракетами и дронами. Доходит до абсурдных ситуаций: представители ВСУ заявляют, что сбили почти все ракеты, кроме одной или двух, но почему-то эти одна-две ракеты поражают объекты энергетической инфраструктуры в пяти-шести регионах страны.
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18 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:27
    +1
    высушенная, вымоченная вобла wassat
    когда последний раз в Галушкином Коганате была???
    Истории она рассказывает Курва am
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 17:37
      +2
      Наркотики в семье зелебобы расходятся "на ура".
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:40
        +1
        Еврей Зеленский занимается уничтожением украинской нации. Пропаганда протоукрам рассказывает как самолет сбил дед из двустволки. Или бабка с катарактой на обоих глазах сбила беспилотник банкой с малосольными огурцами.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:52
        0
        Как отметила Зеленская, «на такое способна только украинка».

        Байками от артистов разговорного жанра мы уже наслышаны. Теперь бабке надо подбить российский танк банкой огурцов.
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:27
    0
    Дед на приеме у сексопатолога:
    — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    — Дед, а лет тебе сколько?
    — 85.
    — Дед, ну это же превосходно!
    — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    — Ну так и вы говорите!
    bully
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 17:30
    +1
    По словам Елены Зеленской, одна украинка якобы увидела беспилотный летательный аппарат со своего балкона и сбила его банкой с помидорами.
    Эти беспилотники такие хлипкие, мамой клянусь! Так что насчёт "Рипера" обижаться совсем не стоит...
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Так что насчёт "Рипера" обижаться совсем не стоит...

      Интересно, поймут полосатики фразу
      "На обиженных воду возят" laughing
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Так что насчёт "Рипера" обижаться совсем не стоит...

      Точнак. Это бабка со своего балкона банкой с помидорами Риппер зафигачила, а то что его откеросинили это фэйк, раздуваемый западной пропагандой
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:30
    -1
    "Дебилы б л я д ь ..." С.В.Лавров
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 17:34
      0
      Эта сногсшибательная новость требует обсуждения не только на сайте,но и в правительстве и Госдуме.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:32
    0
    Ну если американцы верят в этот бред то Задорнов был, тысячу раз, прав!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:35
      +1
      Не очень и верят американцы в этот бред. Ржут в комментариях.
  6. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 17:38
    0
    " Блажен кто верует, тепло ему на свете!" - А.С. Грибоедов. 1824 год.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:41
    0
    А еще обшэственность утверждает, что гарны дивчины с нэзалэжной могут не только швыряться банками с помидорами, но и выдергивать гвозди своими "cраками" и перехватывать ракеты "Калибр", правда если они окажутся на расстоянии не более 1 метра. feel
  8. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:43
    +1
    ВО докатилось до прошлогоднего бреда
    Вы до чего довели сайт уважаемые?
  9. HAM
    HAM Сегодня, 17:46
    0
    Ежели муж этой дамочки могёт играть на пианино без рук,то на что способны "только украинки" даже страшно представить...
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:46
    0
    Очень характерно!
    Ее фото в глянце - типа девчонка от кутюр, а по факту типичная рожа с провинции. Достаточно проанализировать таких принцесс как Клава Кока... Но, последнее видео с бабкой Клинтон все определило окончательно! Банки с помидорами - это скрытое оружие ее мужа и Деда Бидона! Ждем бочки с термоядерными огурцами на встрече Си и Путина...
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:52
    0
    А вот, что предшествовало сбитию дрона банкой. Можно понять...