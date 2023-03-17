Forbes: МВФ может одобрить для Украины новую кредитную линию на определённых условиях

Уже в течение года Киев может получить от Международного валютного фонда (МВФ) пять с половиной миллиарда долларов, а всего за последующие четыре года ему планируется выделить 15,6 миллиарда. Но дело в том, что МВФ может одобрить для Украины новую кредитную линию только на определенных условиях.Об этом сообщает автор статьи в журнале Forbes.Согласно информации, поступившей в распоряжение журналистов издания, украинскому правительству, чтобы получить деньги от МВФ, придется разрабатывать стратегию доходов сроком на пять лет. При этом оно не должно «включать печатный станок», чтобы компенсировать бюджетный дефицит. Также Киеву придется изменить макроэкономические показатели, на которых строится бюджет текущего года.Среди прочего, руководство МВФ не устраивает принятый среднегодовой курс гривны по отношению к доллару. Он был заложен в бюджет в размере 42,2/1. С его помощью пересчитывают с долларов в гривны поступления от таможни и расходы по обслуживанию государственного долга. Фонд предлагает снизить данный показатель, так как на данный момент курс не поднимается выше 39 грн/долл.О кредитной программе МВФ для Украины на 15.6 миллиарда долларов вчера сообщала британская газета Financial Times, ссылаясь на источники. Издание утверждает, что руководство фонда намерено официально объявить о своем решении в самые ближайшие дни. Изначально сумма была меньше, но под давлением извне ее пришлось увеличить.