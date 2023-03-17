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Минобороны РФ показало работу экипажей истребителей Су-35С в зоне спецоперации

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Минобороны РФ показало работу экипажей истребителей Су-35С в зоне спецоперации

Основная тяжесть проведения специальной военной операции ложится на сухопутные подразделения. Но российская военная авиация является надежной защитой с воздуха и вносит свой очень большой вклад в дело победы над противником.


Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры работы экипажей многоцелевых истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции. Российские летчики вышли на выполнение боевых задач и провели патрулирование в заданном районе. Также они занимались прикрытием действий штурмовой и бомбардировочной авиации, которая регулярно отрабатывает по позициям противника.

Кроме того, сообщает российское военное ведомство, истребители Су-35С были задействованы в прикрытии вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по военной технике, военным объектам и местам дислокации украинских формирований.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что полеты истребителей Воздушно-космических сил России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Напомним, что в настоящее время многоцелевой истребитель Су-35 является одним из основных истребителей авиации ВКС РФ. По данным из открытых источников, в настоящее время истребители данного типа находятся на вооружении авиационных полков Воздушно-космических сил России. Кроме того, 24 самолета Су-35 находятся на вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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2 комментария
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  1. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 17:55
    0
    а су 57? работают в зоне СВО?? интересно узнать ......
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:57
      0
      Тссс...
      Военная тайна.
      Ждём воздушного парада на 9 мая.