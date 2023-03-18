Военное обозрение
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Китай возмущён действиями Японии, связанными со сбросом радиоактивных вод

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Китай возмущён действиями Японии, связанными со сбросом радиоактивных вод

Китайские официальные лица, эксперты и представители промышленности из стран островов Тихого океана (PIC) выразили растущую общую озабоченность в связи с односторонним решением Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды после аварии на АЭС «Фукусима» в Тихий океан.


Китай вместе с Россией представил Японии совместный список технических вопросов в ноябре 2022 года, но японская сторона не ответила, ни исказив концепции, ни уклонившись от ключевой части, возмутились на этой неделе китайские официальные лица.

Япония приняла решение, полностью игнорируя заботы и интересы людей из Китая, России и других стран мира, и мы не можем пренебрегать ущербом, причиненным ядерными отходами

— сказал Сунь Сяобо, генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями КНР.

Первоначальная оценка показывает, что радиоактивно загрязненные сточные воды содержат более 60 радионуклидов, включая тритий. Китайская сторона отметила, что некоторые долгоживущие радионуклиды могут распространяться с океанскими течениями и иметь эффект биоконцентрации, нанося непредсказуемый вред морской среде.

Правительство Японии должно отреагировать на озабоченность международного сообщества и ответственно сбрасывать радиоактивно загрязненные сточные воды в соответствии со своими международными обязательствами

— заявил китайский чиновник.

Японское правительство планирует начать сброс радиоактивно загрязненных сточных вод весной или летом, а оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) утверждает, что многочисленные большие резервуары с очищенной водой мешают работам по демонтажу вышедших из эксплуатации реакторов.

Также китайские и российские эксперты изучили большую часть ответов на первый список вопросов Японии от 20 июля 2022 года и считают, что японская сторона ответила на вопросы либо путем искажения понятий и уклонением от ключевых частей, либо даже отказом поговорить о деле.

Например, хотя Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) еще не пришло к окончательному выводу, Управление по ядерному регулированию (NRA) Японии одобрило строительство установок для разбавления и сброса ядерно-загрязненных вод, что является четким свидетельством того, что японская сторона не восприняла всерьез результаты обзора Целевой группы МАГАТЭ как основу для принятия своего решения.

Относительно того, рассмотрит ли Китай возможность подать иск против Японии в международный суд за сброс сточных вод, Сунь Сяобо сказал:
Мы хотели бы, чтобы нам не приходилось идти на это.

Одностороннее решение Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды нанесет ущерб и окажет негативное влияние на морскую среду, что противоречит международному праву, и такой шаг можно считать акцией, поддерживаемой страной, и они должны нести ответственность на межгосударственном уровне, считают китайские эксперты.
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8 комментариев
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  1. NAP
    NAP Сегодня, 19:44
    0
    Япония ужа совсем обнаглела, американские доллары и умные унитазы совсем в голову ударили, нужны жесткие меры.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 19:56
      +6
      решением Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды после аварии на АЭС «Фукусима» в Тихий океан

      Надо настоять, чтоб эти воды отвезли и сбросили к амерскому побережью! Фукусима построена по амерским технологиям, вот пускай и принимают. yes
      1. VLAD-96
        VLAD-96 Сегодня, 20:39
        0
        В США к Белому дому в бассейн для руководства страны, пусть там купаются почаще!
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:01
    0
    Вот США весёлые ребята...
    Всё гнут Японцев год от года через болт.
    То бомбой трахнут Хиросиму с Нагасаки
    То с "Фукусимы" миллиард рентген сольют-*

    *- Реакторы А.Э.С Фукусимы были изготовлены американской General Electric, по проекту General Electric.

    Интересно, японцы вблизи от Фукусимы ещё не светятся?
  3. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:31
    +2
    Иваси теперь под вопросом. Большие косяки находятся в тех районах где воду збрасывать будут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:35
    0
    Зачем возмущаться ,японцы нагадят канадцам и отомстят американцам за Хиросиму и Нагасаки.Самураи они такие ,злопамятные.
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:12
    0
    . Относительно того, рассмотрит ли Китай возможность подать иск против Японии в международный суд за сброс сточных вод, Сунь Сяобо сказал:
    Мы хотели бы, чтобы нам не приходилось идти на это.


    Не будет Японии - не будет иска. Я правильно это понял?
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:14
    0
    Гретта - зараза, что-то не возмущается совсем.