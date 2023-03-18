Япония приняла решение, полностью игнорируя заботы и интересы людей из Китая, России и других стран мира, и мы не можем пренебрегать ущербом, причиненным ядерными отходами

Правительство Японии должно отреагировать на озабоченность международного сообщества и ответственно сбрасывать радиоактивно загрязненные сточные воды в соответствии со своими международными обязательствами

Мы хотели бы, чтобы нам не приходилось идти на это.

Китайские официальные лица, эксперты и представители промышленности из стран островов Тихого океана (PIC) выразили растущую общую озабоченность в связи с односторонним решением Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды после аварии на АЭС «Фукусима» в Тихий океан.Китай вместе с Россией представил Японии совместный список технических вопросов в ноябре 2022 года, но японская сторона не ответила, ни исказив концепции, ни уклонившись от ключевой части, возмутились на этой неделе китайские официальные лица.— сказал Сунь Сяобо, генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями КНР.Первоначальная оценка показывает, что радиоактивно загрязненные сточные воды содержат более 60 радионуклидов, включая тритий. Китайская сторона отметила, что некоторые долгоживущие радионуклиды могут распространяться с океанскими течениями и иметь эффект биоконцентрации, нанося непредсказуемый вред морской среде.— заявил китайский чиновник.Японское правительство планирует начать сброс радиоактивно загрязненных сточных вод весной или летом, а оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) утверждает, что многочисленные большие резервуары с очищенной водой мешают работам по демонтажу вышедших из эксплуатации реакторов.Также китайские и российские эксперты изучили большую часть ответов на первый список вопросов Японии от 20 июля 2022 года и считают, что японская сторона ответила на вопросы либо путем искажения понятий и уклонением от ключевых частей, либо даже отказом поговорить о деле.Например, хотя Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) еще не пришло к окончательному выводу, Управление по ядерному регулированию (NRA) Японии одобрило строительство установок для разбавления и сброса ядерно-загрязненных вод, что является четким свидетельством того, что японская сторона не восприняла всерьез результаты обзора Целевой группы МАГАТЭ как основу для принятия своего решения.Относительно того, рассмотрит ли Китай возможность подать иск против Японии в международный суд за сброс сточных вод, Сунь Сяобо сказал:Одностороннее решение Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды нанесет ущерб и окажет негативное влияние на морскую среду, что противоречит международному праву, и такой шаг можно считать акцией, поддерживаемой страной, и они должны нести ответственность на межгосударственном уровне, считают китайские эксперты.