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Венгрия и Турция собрались ратифицировать вступление Финляндии в НАТО

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Венгрия и Турция собрались ратифицировать вступление Финляндии в НАТО

Практически синхронно в Турции и Венгрии начнут процедуру ратификации заявки Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ряд западных СМИ.


В Турции вопрос ратификации заявки Финляндии поднял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава турецкого государства сообщил о начале в парламенте Турции процедуры голосования по ратификации заявления Хельсинки.

Эрдоган подчеркнул, что в Турции видят и признают «искренние и решительные» шаги Финляндии по выполнению тех обязательств, которые страна взяла на себя в связи со вступлением в альянс. Также он отметил, что Финляндия поддерживает Турцию по вступлению в Евросоюз.

В Венгрии парламентское голосование по ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО состоится 27 марта. Эту дату озвучил глава фракции правящей партии «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» Мате Кочиш. Вступление Финляндии в НАТО поддерживают, по его словам, все парламентские партии, кроме одной. Против присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу выступает правая партия Mi Hazánk.

Что касается Швеции, то венгерские парламентарии отложили рассмотрение вопроса о вступлении этой страны в НАТО на более поздний период. В Турции также пока не намерены ратифицировать заявку Стокгольма. Эрдоган заявил, что Швеции еще предстоит выполнить определенные условия, в первую очередь касающиеся борьбы с экстремистскими группировками.

То есть, Анкара опять намекает Стокгольму на необходимость разрыва давних и некогда очень тесных связей с курдским национально-освободительным движением, которое в Турции рассматривается исключительно как экстремистское.
Использованы фотографии:
НАТО
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15 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:18
    +1
    Похоже, как финны не хорохорились, но всё-таки будут вступать в НАТО без шведов. Опять угроза Питеру.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:47
      0
      Хотят усидеть на двух нефтепроводах и рыбку в ЕС съесть. Скользкие ребята.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:19
    -1
    голосование по ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО состоится 27 марта.

    Ну еще как проголосуют...А вот Швеция подождет еще не один месяц, если не год
  3. ААК
    ААК Сегодня, 18:22
    +6
    для России всё же хуже принятие в НАТО Финляндии, так как это негативно скажется на нашем судоходстве по Финскому заливу, в первую очередь - для обеспечения снабжения Калининграда...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: ААК
      для России всё же хуже принятие в НАТО Финляндии, так как это негативно скажется на нашем судоходстве по Финскому заливу, в первую очередь - для обеспечения снабжения Калининграда...

      Стало быть не был обозначен им вовремя весь негатив от вступления в НАТО.
      А он несомненно будет.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:24
    0
    Также он отметил, что Финляндия поддерживает Турцию по вступлению в Евросоюз.
    Размен? request Но не равноценный. Голос Турции решающий, а голос Финляндии один из 40.... request Эрдоган должен требовать, чтобы финны еще закупили сотню Байрактаров. recourse
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:26
    +6
    И после этого Эрдоган останется другом и партнёром России?
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 18:46
      0
      А причем тут Эрдоган? Он не друг, а временный партнер. Который все делает для своей страны. И вообще то Турция в НАТО.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:28
    +2
    И вся эта возня, помимо желания Турции что выторговать (бесполезно, это не нам условия диктовать) только для подготовки людишек, ой пардон народа Швеции и Финляндии (который как нам говорили либерасты на западе что то решает) для затягивания поясов и забытия своей сытой жизни. Военные расходы не инопланетяне будут обеспечивать и арабы беженцы, а обычные трудяги фины и шведы, опять нам хорошо, ещё разница в уровне жизни сократится.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:30
    +3
    Фины граничат с нами а значит нато костьми легло бы, но приняло их. С трибалтами таже тема была. Их ценность это граница. Всякие прочие шведы не имеют такого хначения, они и так помогать нато будут без указки.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:31
    -2
    Wer den Beitritt noch weiterer Kandidaten in die TERROR-ORGANISATION
    NATO befürwortet, sollte per se als feindlicher und unfreundlicher Staat
    deklariert und auch entsprechend behandelt werden...!!!

    Kein Gas und kein russisches Öl mehr für solche Staaten, auch
    nicht für die Ungarn die sich offenbar ebenfalls kaufen lassen...!!!
    Eine Schande auch für Politiker wie Orban, der ebenfalls das eine
    quatscht und das Andere tut...!!

    Erdogan ist keine Überraschung, dieser korrupte Betrüger war schon
    immer für "30 Silberlinge" empfänglich; ich spucke auf Dich...!!!!!
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:38
    0
    [quote=Лешак]И после этого Эрдоган останется другом и партнёром России?[/quote
    Конечно.
    И дело не в Эрдогане , дело в приемнике Ельцина (Путин).
    Путин находка для всех врагов.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 19:02
    0
    Рано или поздно России придётся вернуть берега Финского залива.
    Никак не пойму зачем Финляндии НАТО. Может на сайте есть финн, пусть объяснит. soldier
  11. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:25
    0
    Цитата: Mavrikiy
    Эрдоган должен требовать, чтобы финны еще закупили сотню Байрактаров.

    А нам только этого ещё и не хватало.
  12. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:34
    0
    Финнов на долгие десятилетия необходимо оставить без нашего леса, газа, и всяких преференций