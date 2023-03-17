Венгрия и Турция собрались ратифицировать вступление Финляндии в НАТО

Практически синхронно в Турции и Венгрии начнут процедуру ратификации заявки Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ряд западных СМИ.В Турции вопрос ратификации заявки Финляндии поднял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава турецкого государства сообщил о начале в парламенте Турции процедуры голосования по ратификации заявления Хельсинки.Эрдоган подчеркнул, что в Турции видят и признают «искренние и решительные» шаги Финляндии по выполнению тех обязательств, которые страна взяла на себя в связи со вступлением в альянс. Также он отметил, что Финляндия поддерживает Турцию по вступлению в Евросоюз.В Венгрии парламентское голосование по ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО состоится 27 марта. Эту дату озвучил глава фракции правящей партии «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» Мате Кочиш. Вступление Финляндии в НАТО поддерживают, по его словам, все парламентские партии, кроме одной. Против присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу выступает правая партия Mi Hazánk.Что касается Швеции, то венгерские парламентарии отложили рассмотрение вопроса о вступлении этой страны в НАТО на более поздний период. В Турции также пока не намерены ратифицировать заявку Стокгольма. Эрдоган заявил, что Швеции еще предстоит выполнить определенные условия, в первую очередь касающиеся борьбы с экстремистскими группировками.То есть, Анкара опять намекает Стокгольму на необходимость разрыва давних и некогда очень тесных связей с курдским национально-освободительным движением, которое в Турции рассматривается исключительно как экстремистское.