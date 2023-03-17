Французская оппозиционная партия выдвинула вотум недоверия правительству страны

Во Франции намечается политический кризис, вызванный принятием правительством в обход голосования в нижней палате парламента (Национальной ассамблеи) закона о пенсионной реформе. На улицах Парижа и других крупных городов не прекращаются массовые протесты, переходящие в ожесточенные стычки с полицией. Люди выражают несогласие с повышением планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет, звучат и другие антиправительственные лозунги и критика в адрес главы страны.
Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что скандальный законопроект был принят без голосования в Нацассамблее на основании ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. В момент ее выступления перед депутатами нижней палаты многие выражали протест громкими криками, другие хором пели «Марсельезу». В отличие от Сената, который поддержал законопроект, в Национальной ассамблее у пропрезидентской коалиции «Вместе!» нет большинства.
После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия правительству. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.
И вот сегодня стало известно, что депутаты фракции крайне правой партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.
В то время как французы массово выражают свой протест, их представители в парламенте были лишены возможности проголосовать за этот текст, что является серьезным посягательством на принципы демократии, поэтому мы выдвигаем этот вотум недоверия с тем, чтобы эта несправедливая и ненужная реформа не была принята
— говорится в тексте коммюнике, выпущенном по этому поводу партией Ле Пен.
Ранее о намерении отправить кабмин в отставку заявили центристы и бывшие сторонники президента Эммануэля Макрона, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Соответстующую петицию подписал 91 депутат. Готовы поддержать вотум и члены коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes).
Для принятия вотума недоверия депутатам необходимо набрать как минимум 287 голосов из общего числа 573 законодателей в нижней палате. По предварительным подсчетам, пока инициативу Ле Пен в Национальной ассамблее поддержали 257 депутатов. Решающее голосование по судьбе правительства Элизабет Борн состоится в понедельник.
В случае возникновения правительственного кризиса президент имеет право распустить нижнюю палату парламента и назначить внеочередные выборы. Однако рейтинг Макрона во Франции сейчас настолько низок, что в этом случае его сторонники рискуют получить еще меньше мест в новом составе Национальной ассамблеи. Что в принципе только на руку оппозиционным политикам.