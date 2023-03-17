Французская оппозиционная партия выдвинула вотум недоверия правительству страны

В то время как французы массово выражают свой протест, их представители в парламенте были лишены возможности проголосовать за этот текст, что является серьезным посягательством на принципы демократии, поэтому мы выдвигаем этот вотум недоверия с тем, чтобы эта несправедливая и ненужная реформа не была принята

Во Франции намечается политический кризис, вызванный принятием правительством в обход голосования в нижней палате парламента (Национальной ассамблеи) закона о пенсионной реформе. На улицах Парижа и других крупных городов не прекращаются массовые протесты, переходящие в ожесточенные стычки с полицией. Люди выражают несогласие с повышением планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет, звучат и другие антиправительственные лозунги и критика в адрес главы страны.Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что скандальный законопроект был принят без голосования в Нацассамблее на основании ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. В момент ее выступления перед депутатами нижней палаты многие выражали протест громкими криками, другие хором пели «Марсельезу». В отличие от Сената, который поддержал законопроект, в Национальной ассамблее у пропрезидентской коалиции «Вместе!» нет большинства.После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия правительству. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.И вот сегодня стало известно, что депутаты фракции крайне правой партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.— говорится в тексте коммюнике, выпущенном по этому поводу партией Ле Пен.Ранее о намерении отправить кабмин в отставку заявили центристы и бывшие сторонники президента Эммануэля Макрона, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Соответстующую петицию подписал 91 депутат. Готовы поддержать вотум и члены коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes).Для принятия вотума недоверия депутатам необходимо набрать как минимум 287 голосов из общего числа 573 законодателей в нижней палате. По предварительным подсчетам, пока инициативу Ле Пен в Национальной ассамблее поддержали 257 депутатов. Решающее голосование по судьбе правительства Элизабет Борн состоится в понедельник.В случае возникновения правительственного кризиса президент имеет право распустить нижнюю палату парламента и назначить внеочередные выборы. Однако рейтинг Макрона во Франции сейчас настолько низок, что в этом случае его сторонники рискуют получить еще меньше мест в новом составе Национальной ассамблеи. Что в принципе только на руку оппозиционным политикам.