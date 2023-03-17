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Французская оппозиционная партия выдвинула вотум недоверия правительству страны

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Французская оппозиционная партия выдвинула вотум недоверия правительству страны

Во Франции намечается политический кризис, вызванный принятием правительством в обход голосования в нижней палате парламента (Национальной ассамблеи) закона о пенсионной реформе. На улицах Парижа и других крупных городов не прекращаются массовые протесты, переходящие в ожесточенные стычки с полицией. Люди выражают несогласие с повышением планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет, звучат и другие антиправительственные лозунги и критика в адрес главы страны.


Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что скандальный законопроект был принят без голосования в Нацассамблее на основании ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. В момент ее выступления перед депутатами нижней палаты многие выражали протест громкими криками, другие хором пели «Марсельезу». В отличие от Сената, который поддержал законопроект, в Национальной ассамблее у пропрезидентской коалиции «Вместе!» нет большинства.

После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия правительству. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.

И вот сегодня стало известно, что депутаты фракции крайне правой партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн.

В то время как французы массово выражают свой протест, их представители в парламенте были лишены возможности проголосовать за этот текст, что является серьезным посягательством на принципы демократии, поэтому мы выдвигаем этот вотум недоверия с тем, чтобы эта несправедливая и ненужная реформа не была принята

— говорится в тексте коммюнике, выпущенном по этому поводу партией Ле Пен.

Ранее о намерении отправить кабмин в отставку заявили центристы и бывшие сторонники президента Эммануэля Макрона, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Соответстующую петицию подписал 91 депутат. Готовы поддержать вотум и члены коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes).

Для принятия вотума недоверия депутатам необходимо набрать как минимум 287 голосов из общего числа 573 законодателей в нижней палате. По предварительным подсчетам, пока инициативу Ле Пен в Национальной ассамблее поддержали 257 депутатов. Решающее голосование по судьбе правительства Элизабет Борн состоится в понедельник.

В случае возникновения правительственного кризиса президент имеет право распустить нижнюю палату парламента и назначить внеочередные выборы. Однако рейтинг Макрона во Франции сейчас настолько низок, что в этом случае его сторонники рискуют получить еще меньше мест в новом составе Национальной ассамблеи. Что в принципе только на руку оппозиционным политикам.
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Использованы фотографии:
Официальный Telegram-канал Марин Ле Пен
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11 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 18:37
    -1
    Если компетентные российские структуры за 30 лет так и не удосужились создать действенную оппозицию в укропии и чётко руководить ею, то пусть сейчас на горьком опыте учатся работать с оппозицией в "недружественных" странах
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:41
      0
      Она оппозиция до тех пор , пока к власти не придет
    2. faiver
      faiver Сегодня, 18:44
      0
      вы забыли бородатый анекдот про партизанский отряд из двух украинцев?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:48
      0
      Там не все так просто, да возможно будет вотум недоверия правительству, но на деятельности Макрона это не отразится, вспомните кто его поставил....... США. Поэтому этот любитель пожилых женщин никуда не денется и никакая оппозиция к власти не придет. В лучшем случае будет мусорный и транспортный хаос который сейчас царит в Париже в связи с забастовкой, но там есть порядок объявления забастовок и профсоюзы платят за дни забастовки, работяги выпустят пар и успокояться, революции точно не случится.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:40
    +7
    Удачи Марин Ле Пен! А что еще скажешь? Для нее удобный момент, а французы умеют драться за свои личные интересы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:58
      0
      Поймите, Ле Пен к власти не пустят финансовые магнаты, Кто Макрона знал ? Да никто однако его привели во власть денежные мешки.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    0
    Французская оппозиционная партия выдвинула вотум недоверия правительству страны
    . И что будет дальше??? Любой, кто к власти придёт будет делать тож самое...
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:58
    0
    . Люди выражают несогласие с повышением планки выхода на пенсию с 62 до 64 лет


    Хотят как у нас? 65?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:04
      +1
      Наши 65 по сравнению с их 64 гораздо мягче. Им общего стажу для начисления пенсии надо не менее 43 года и 1200 евро не такая большая сумма для жизни во Франции, там на порядок все дорого самая занюханная квартира в Париже от 900 евро. Самая дорогая страна в Европе.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:38
        0
        Ваша правда: у меня закомая вышла замуж за француза. Он дальнобойщик, у них дом земля, но это глухая деревня: Париж им не по карману, что Париж; любой большой город.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:22
    0
    В то время как французы массово выражают свой протест, их представители в парламенте были лишены возможности проголосовать за этот текст, что является серьезным посягательством на принципы демократии, поэтому мы выдвигаем этот вотум недоверия с тем, чтобы эта несправедливая и ненужная реформа не была принята

    — говорится в тексте коммюнике, выпущенном по этому поводу партией Ле Пен.
    Для принятия вотума недоверия депутатам необходимо набрать как минимум 287 голосов из общего числа 573 законодателей в нижней палате. По предварительным подсчетам, пока инициативу Ле Пен в Национальной ассамблее поддержали 257 депутатов. Решающее голосование по судьбе правительства Элизабет Борн состоится в понедельник.
    Весну 2023 года во Франции запомнят надолго !!! Надеюсь что правоцентризм во Франции одержит верх над аморфной политикой продвигаемой президентом Макроном совместно с представителями безнес элит поддерживамых п-вом США во Франции. В миграционной политике Франции давно пора порядок навести, а также вести более взвешанную политику на африканском континенте и ближнем востоке. Франции корона статуи свободы очень не к лицу !!!