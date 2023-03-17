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Американский военный эксперт назвал два вероятных сценария устранения президента Украины при его отказе покинуть страну

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Американский военный эксперт назвал два вероятных сценария устранения президента Украины при его отказе покинуть страну

Если президент Украины Владимир Зеленский вовремя не уедет из страны, он не сможет избежать своей физической ликвидации. Об этом рассказал американский военный эксперт, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в собственном блоге.


Как отметил американский аналитик, сейчас режим Зеленского проигрывает в конфликте с Россией. Если сам Зеленский решит остаться на Украине, его судьба будет предрешена. Риттер считает, что президент Украины может погибнуть в результате российского ракетного удара.

Второй вариант, который эксперт также не исключает, состоит в физическом устранении Зеленского офицером (или офицерами) украинских вооруженных сил. Военные могут захотеть устранить человека, который привел украинскую армию к поражению.

Риттер считает, что единственный шанс для Зеленского сохранить свою жизнь – вместе со своей семьей покинуть территорию Украины. В этом случае у президента есть возможность спокойно жить в другой стране, однако еще придется доказать непричастность к военным преступлениям украинских формирований во время конфликта.

Сейчас такие сценарии звучат не очень правдоподобно. Но в будущем ситуация действительно может измениться, и многое будет зависеть от поведения политических элит США и Западной Европы. Как показывает история, американские власти без зазрения совести бросают на произвол судьбы лидеров режимов, которые перестали им быть нужными.

В некоторых случаях эти лидеры могут быть устранены и самими американскими спецслужбами: интересно, что Риттер не рассмотрел этот вариант, который едва ли не более вероятен, чем гибель Зеленского в результате ракетного удара или военного мятежа офицеров ВСУ.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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26 комментариев
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 18:33
    +4
    послушаешь Риттера, так мы уже давно победили
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:45
      +4
      Информация штука обоюдоострая, любой вброс это попытка отформатировать мозг аудитории в нужную сторону. Скотт риттер понимает это отлично. Молодец мужик. А меня судьба клоуна не волнует, мы его и так прокляли.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: Маз
        Информация штука обоюдоострая, любой вброс это попытка отформатировать мозг аудитории в нужную сторону.

        И уже начинают подготавливать "общественное мнение" (обывателей запада).
        Первый вариант (самый лучший для них) Это Зелю новичком отравят и вой подымут ))) Россия виновата и т.д.
        Второй вариант Зе сбежит к Яйценюху и там их обоих по тихому завалят свои же нацики за то что их денационализировали и стало очень мало и кто остался прячутся по всему миру и т.д.
        Ну и третий варинат самый лучший для России Зе и К повесят на крещатики после трибунала военного суда Донбасса и России !
        Пусть выбирает Зе и К !
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 19:00
        +1
        Повторюсь ещё раз.. Этого клоуна ИЗБРАЛ ,, мудрый и братский народ,, Украины. Это их выбор. Пусть теперь жрут его.
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: _Ugene_
      послушаешь Риттера, так мы уже давно победили

      НЕТ! В любой войне есть лишь 2 сценария - либо писец, либо полнейший писец.
      А вообще-то либо ничья, либо победила одна из сторон, но не Украина.....
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:35
    +4
    Риттер считает, что президент Украины может погибнуть в результате российского ракетного удара
    Я только ЗА. Но вариант в концовочке статьи по-моему более правдоподобный.
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:39
    0
    Ерунда все.
    Наши "експерды" и сми уже раз 10 предсказывали "скорую зачистку" Зеленскому.
    А до этого раз 30 Порошенко...
    Лишний "експерд" роли не играет никакой
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:40
    +5
    Вариантов может быть больше чем два, а вот итог один - зеля не жилец.
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:41
    +4
    Кто-же ему даст уехать? Это САКРАЛЬНАЯ тушка! Да и бабла он неприлично накосил... ктож ему его отдаст? Еврей яценЮх оказался умнее , вовремя сЪе... хал!
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Wolfskin1993
      Кто-же ему даст уехать? Это САКРАЛЬНАЯ тушка! Да и бабла он неприлично накосил... ктож ему его отдаст? Еврей яценЮх оказался умнее , вовремя сЪе... хал!

      Это означает только одно-Зеля глупый еврей.
  6. Балу
    Балу Сегодня, 18:41
    +3
    Устранять не устранять, это решают в Лондоне, и конечно не Боря Джонсонюк. Пока его охраняет британский спецназ, пока есть еще что на Украине украсть наглобритания этого клоуна не сдаст. Вангую. Хотя црули могут прогноз Скоттта реализовать не спрашивая Лондаунов. И вообще лавайте лучше о прекрасном, например о лошадях . Мне нравятся алхатекинцы и дончаки. Красота и мощь! Или о поручике Ржевском. А вы знаете кто был прототипом поручика Ржевского? Его прототипом был граф Федор Толстой. Бретер, картежник, гуляка, любитель женщин. В общем, наш парень. wassat
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: Балу
      это решают в Лондоне, и конечно не Боря Джонсонюк. Пока его охраняет британский спецназ, пока есть еще что на Украине украсть наглобритания этого клоуна не сдаст.

      Вообще интересная деталь. "Новый вечерний квартал" показал сценку...
      Украинка - Борис! Джонс!! Джонсонюк!
      Боря - пьяный, расхристанный, пришел...
      Украинка - Так у тебя Кто-то на Украине есть!
      Боря - никого нет
      Украинка - а откуда эти засосы!?
      Боря - А то...Резниченко!
      ххххх
      Похоже Зеля хочет отделаться от бритов и еще больше подлизаться США
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:54
      +1
      А вы знаете кто был прототипом поручика Ржевского? Его прототипом был Федор Толстой. Бретер, картежник, гуляка, любитель женщин. В общем, наш парень.

      А вот неправда ваша...
      Дворянин Сергей Семёнович Ржевский прослужил в армии всего год и три месяца. Было это на полвека позже Отечественной войны 1812 года, так что повоевать настоящему подпоручику не удалось. Но он и так не скучал. Вот что рассказывают современники о его проделках:

      "Однажды на маскарад Ржевский оделся печкой. В трубу просунул голову, внизу печи сделал отверстия для ног. Разделся донага и голым влез в печку, которая была картонная. Спереди был затоп, сзади отдушник. Кругом обоих закрытых пока отверстий были крупные надписи: «Не открывайте печку, в ней угар». В маскараде держали все себя очень вольно, а такая надпись поощряла всех открыть печку и в неё посмотреть. Всякий видел голые члены мужчины, спереди и сзади. Одни плевали, другие хохотали, но весь зал зашумел и стали собираться толпы. Сергей Семёнович только этого и хотел. Явилась полиция, и его с триумфом вывели".

      Об этих и других похождениях тульского помещика и горе-офицера рассказала его племянница Надежда Петровна Ржевская (урождённая княгиня Волконская). В 2010 году её мемуары были изданы Тульским краеведческим музеем. hi
      1. Балу
        Балу Сегодня, 19:12
        +2
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Было это на полвека позже Отечественной войны 1812 года,
        Проделки вашего прототипа героя анекдотов мелковаты. Один из легендарных эпизодов графа Ф.Толстого: будучи навеселе в ночной метели заблудился и забрел к французам. Очень быстро полк французов утратил боеспособность и большая часть офицеров стали должниками графа. Шампанское лилось немеренно. И тут граф затребовал куртизанок из Парижа, оплатив заказ. Доложили Наполеону. Наполеон рассердился и повеле немедленно выдворить пленника за пределы воинской части. Графа проводили с почетным экскортом до ближайших позиций. wassat
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:51
    +1
    Скотт Риттер))) Пакует Зеленскому чемоданы. Идеальный вариант развития ситуации для России. И почему я не удивлен...
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:51
    0
    Думается,единственный вариант-это сдаться,но тоже не факт,что самоубийство в тюрьме не случится. Как говорится-он слишком много знал. Если повезёт отсидит пожизненное и к Всевышнему с чистой совестью. laughing
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:52
    +1
    Ну вообще-то вариантов значительно больше. Могут: четвертовать, отрубить голову, колесовать, повесить, заточить в тюрьму в железной маске, сослать на Остров Святой Елены, пробить голову табакеркой, гильотинирование…
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: sergo1914
      Ну вообще-то вариантов значительно больше. Могут: четвертовать, отрубить голову, колесовать, повесить, заточить в тюрьму в железной маске, сослать на Остров Святой Елены, пробить голову табакеркой, гильотинирование…

      Однозначно-повесить.!
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:58
    +3
    От передоза никто не застрахован.
    Ладно Зеля, он пешка.
    Что будет с Коломойским и иже с ними?
  11. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 19:03
    +1
    В некоторых случаях эти лидеры могут быть устранены и самими американскими спецслужбами:

    Вот это скорее и произойдет и обвинят ,сами знаете кого .
    Для России это худший вариант ,так как могут найти кого поумнее и хитрея
    И не дай Бог опять какие нибудь "мирные соглашения" и т.д.
    Мужики злые и все понимают с кем приходится воевать и кто за ними стоит ..
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: Дед Пихто
      В некоторых случаях эти лидеры могут быть устранены и самими американскими спецслужбами:

      Вот это скорее и произойдет и обвинят ,сами знаете кого .
      Для России это худший вариант ,так как могут найти кого поумнее и хитрея
      И не дай Бог опять какие нибудь "мирные соглашения" и т.д.
      Мужики злые и все понимают с кем приходится воевать и кто за ними стоит ..

      Конечно, подкинут фрагменты С300, и похоронят как героя, а его подруг Микрон посмертно наградит орденом иностранного легиона. Жена с детьми я так понимаю в Штатах?
  12. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 19:20
    +1
    Есть ещё третий вариант: от передоза. Но скажут, скажут что это русские....
  13. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 19:20
    +1
    Скорее всего будет разыгран стандартный, но беспроигрышный сценарий. Зе исчезнет. И не важно - в кислоте его растворят, в печке сожгут или заморозят в азоте и размелют в пыль - главное, чтобы свидетелей не было. А лет через пять появятся нечёткие фотографии из джунглей Амазонки и будут передаваться письма от чудом спасшегося вождя украинского сопротивления. Для либердосов будущей Украины будет слеплен символ борьбы и всё пойдёт по второму кругу. Ничего нового.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:24
    +1
    Если будет мятеж, то: Зе и его супругу ждёт судьба Муссолини, Чаушеску. Ребенка тоже не пощадят. Для него лучшая судьба Кинжал в бункер.
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:33
    0
    Риттер прав. На западе всё чаще говорят о необходимости заключить мирный договор.
    Зеленский уже столько натворил, столько нагадил, столько крови пролил, столько преступлений, что в Вашингтоне, прекрасно понимают, что с Зеленским никто договариваться не будет.
    Значит наркошу-нациста нужно убрать.
    Первый вариант, это его заставят подать в отставку и уехать, или если не поймёт, его ликвидируют свои же по приказу из Вашингтона.
  16. Наган
    Наган Сегодня, 19:38
    0
    В принципе Израиль его примет. Не потому, что его там так любят, а по "закону о возвращении". Но ему следует поторопиться, если он хочет уехать живым, а не тушкой или чучелом.