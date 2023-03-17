Американский военный эксперт назвал два вероятных сценария устранения президента Украины при его отказе покинуть страну

Если президент Украины Владимир Зеленский вовремя не уедет из страны, он не сможет избежать своей физической ликвидации. Об этом рассказал американский военный эксперт, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в собственном блоге.
Как отметил американский аналитик, сейчас режим Зеленского проигрывает в конфликте с Россией. Если сам Зеленский решит остаться на Украине, его судьба будет предрешена. Риттер считает, что президент Украины может погибнуть в результате российского ракетного удара.
Второй вариант, который эксперт также не исключает, состоит в физическом устранении Зеленского офицером (или офицерами) украинских вооруженных сил. Военные могут захотеть устранить человека, который привел украинскую армию к поражению.
Риттер считает, что единственный шанс для Зеленского сохранить свою жизнь – вместе со своей семьей покинуть территорию Украины. В этом случае у президента есть возможность спокойно жить в другой стране, однако еще придется доказать непричастность к военным преступлениям украинских формирований во время конфликта.
Сейчас такие сценарии звучат не очень правдоподобно. Но в будущем ситуация действительно может измениться, и многое будет зависеть от поведения политических элит США и Западной Европы. Как показывает история, американские власти без зазрения совести бросают на произвол судьбы лидеров режимов, которые перестали им быть нужными.
В некоторых случаях эти лидеры могут быть устранены и самими американскими спецслужбами: интересно, что Риттер не рассмотрел этот вариант, который едва ли не более вероятен, чем гибель Зеленского в результате ракетного удара или военного мятежа офицеров ВСУ.