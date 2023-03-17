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Испанское издание сообщило об опасениях Запада относительно ударов ВСУ по России после получения истребителей

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Испанское издание сообщило об опасениях Запада относительно ударов ВСУ по России после получения истребителей

Западные союзники киевского режима опасаются, что украинская армия, получив истребители, может расширить географию своих военных целей на территории России, что неминуемо приведет к эскалации вооруженного конфликта.


Как сообщает испанское издание Confidencial, на Западе опасаются, что, получив на вооружение современные истребители, украинская армия сможет наносить удары вглубь российской территории, что сопряжено с прямыми рисками более прямого втягивания военного блока НАТО в вооруженный конфликт на Украине.

Издание отмечает, что по примеру властей Польши, одобривших поставки Украине истребителей МиГ-29, существует вероятность, что это сделают также правительства других стран. В опубликованном в испанской газете материале также акцентируется внимание на то, что именно польские власти ранее первыми запросили осуществление поставок украинской армии танков.

В статье также подчеркивается, что руководство нескольких стран НАТО публично заявляли, что поставки Киеву истребителей не способны решить проблемы украинского президента Владимира Зеленского на линии фронта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение стран-членов НАТО, в частности Польши, о передаче Киеву истребителей повышает уровень их непосредственной вовлеченности в вооруженный конфликт на Украине.

Песков также добавил, что поставки украинской армии истребителей никак не повлияют на исход специальной военной операции, однако способны увеличить беды для украинского народа.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ronnie Macdonald
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8 комментариев
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  1. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 18:55
    0
    Да там не в носителях проблема, а в том, что на подвесках висит.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:55
    -1
    Западные союзники киевского режима опасаются, что украинская армия, получив истребители, может расширить географию своих военных целей на территории России, что неминуемо приведет к эскалации вооруженного конфликта.
    . Корявое объяснение/оправдание... впрочем и так сойдёт. Хозяин холопу ничего объяснять не должен вообще. Это они сами для себя стараются.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:56
    0
    они на 99% дадут то по аэродромом откуда взлетают в украине в ес должны нанесены удары ! иначе это не чем хорошим не закончится они пошли ва-банк
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:07
      +1
      Цитата: opuonmed
      они пошли ва-банк

      Скорее всего они планируют авиаудары по инфраструктуре Крыма и кораблям ЧФ. Это давняя задумка янкесов. Если такое случится, то пусть пеняют на себя, убогих! Это будет подобно камню, вызвавшему могучий камнепад или снежную лавину.
      Но после этого кровавый клоун будет вне закона. И его место постоянного пребывания будет бункер на глубине киевской ст. метро АРСЕНАЛЬНАЯ ! am
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:56
    0
    Пусть думают, пока еще время есть. Хотя, учитывая миролюбивость начальства в РФ...могут не опасаться ответки, как ни жаль это признавать.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:59
    +2
    Звучит абсолютно надумано. Наличие у Украины собственных Миг-29/Су-27/Су-24 к расширению географии ударов как то не привело. Номенклатуру поставляемых вооружений определяют США, исходя из текущего планирования военных операций.
  6. АИК05
    АИК05 Сегодня, 19:18
    0
    Почему беды для украинского народа, мне по одному месту, кто за штурвалом, самолет амерский, вот по ним и лупит надо, но сделав последнее китайское предупреждение, я же не могу идентифицировать кто управляет самолетом.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:42
    0
    Вот испанцам надо не только переживать, а ......
    Ведь у них давно есть проблемы с ихними территориями....
    Они бы разобрались-бы у себя, а лезут к нам!
    Да в помощь им французские протестующие.....