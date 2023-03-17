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Непризнанный РФ «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

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Непризнанный РФ «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

Досудебная палата так называемого «Международного уголовного суда» (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, объявила о выдаче ордеров на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в официальном заявлении МУС, опубликованном на сайте этой организации.


В своем заявлении «суд» объясняет выдачу ордеров расследованием неких случаев «незаконного вывоза детей» с территории, на которой российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию. Вероятно, что речь идет о банальной эвакуации семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей, из зон боевых действий, пребывание в которых смертельно опасно. Но западный «суд», разумеется, не принимает эти обстоятельства в расчет.

Интересно, что виновником мнимого «вывоза» детей в этот раз решили сделать максимально высокопоставленную фигуру – самого президента Российской Федерации, а не какого-либо министра или генерала. Очевидно, что такое решение МУС носит исключительно политические цели и направлено на дальнейшую демонизацию российского государства и его руководителей.

Напомним, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Что интересно, пожалуй, самым рьяным критиком МУС с давних пор являются США. Также юрисдикцию «суда» не признают такие страны как, к примеру, Китай или Индия. Поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Но сообщить о нем стоит как о любопытном образце очередного антироссийского пиара, используемого западными структурами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже назвала решение МУС «юридически ничтожным» для российского государства. Она напомнила, что Россия не сотрудничает с этой структурой.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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68 комментариев
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  1. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 18:54
    +5
    Как теперь договариваться с партнёрами, если нельзя приехать? Только телефон и оставили
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:56
      +10
      Таких друзей за хобот и в музей! Думаю все меня поняли yes
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:59
        +7
        Как сильно они обиделись что детей им не сдали, а у них на них было много планов. Хорошо бы в ответ их рептелойдов призвать к нашему суду.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:12
          +1
          Цитата: Mitos
          Хорошо бы в ответ их рептелойдов призвать к нашему суду.

          Думаю, что вагненровские "адвокаты" Путина перетрут вопрос
          с этими "судьями" о том, что кто и где это решение будет ему передавать bully
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 19:36
            +3
            Цитата: Mitos
            Как сильно они обиделись что детей им не сдали, а у них на них было много планов.

            На полагать, что Россия лишила Киев планов на военную мобилизацию на фронт подростков, а также и планов на продажу детских органов для их трансплантации за рубежом.
      2. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 19:06
        +3
        Непризнанный РФ «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

        Это очень хорошо и теперь все маски скинуты ..Куда всей России идти на допрос в качестве свидетелей и т.д. ?
        Адрес хоспода ..? Ну тупыееее
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 19:07
      +2
      Цитата: kenpachi
      Как теперь договариваться с партнёрами, если нельзя приехать? Только телефон и оставили


      В США можно. Они этот суд не признают.
  2. salat
    salat Сегодня, 18:55
    +1
    Им нужно писать в спортлото, но так как на него наложены санкции украины то писать некуда, пусть значит себе оставят то что наложено))))) дальше по Лаврову))
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:16
      +1
      Цитата: salat
      санкции украины то писать некуда,

      Как бы увидеть искан этого документа? Жутко интересно узнать данные подписанта этого шедевра winked
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:56
    +8
    Реальная сила решений МУС-подобных организаций заключается в максимальном сожжении мостов между западным миром и Суверенной Россией. Требуется создать ситуацию, когда даже окончание конфликта на Украине не позволит запустить процесс частичной нормализации отношений.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Реальная сила решений МУС-подобных организаций заключается в максимальном сожжении мостов между западным миром и Суверенной Россией.

      Вы ещё не видели их реальную силу в переобуванию в прыжке. И визы отменят, и радостно качать первых русских туристов будут, как родных laughing
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:56
    +3
    Я так понимаю, ордер на арест Кадырова выдать зассали. Осторожные ребята.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:05
      +1
      Вы сейчас унизили президента России.
      Понимаю, когда люди не следят за языком. но когда печатаете, ещё и думайте одновременно. Или такая многозадачность вам недоступна?
  5. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 18:57
    +7
    Наглость небывалая! Пора этих упырей множить на ноль. Причем, чем скорее это сделают наши "судоплатовцы", тем чище будет воздух на нашей планете! am
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:04
      +4
      наши "судоплатовцы....

      ....давно в раю. Земля пухом и вечная слава!
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:40
        0
        Цитата: Румaтa
        .давно в раю

        "...И забили барабаны, в Трансильвании заскрежетал в могиле зубами товарищ Янош Кадар, и обнялись в земле Николае и Елена Чаушеску. И Лаврентий Павлович Берия зашарил рукой в истлевшем гробу в поисках пенсне, но пенсне конечно пожалели сволочи в гроб положить, и он затих уже навсегда. И молча встали Сакко и Ванцетти, Че Гевара и Патрис Лумумба и все те, кого Вы забыли или даже никогда и не слышали".
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:05
      +9
      Они перестали боятся судоплатовцев. В Брянской области несколько часов по селам скачут протоукры и криптовласовцы, а ближайший отряд Росгвардии прибывает через 3 часа чтобы описать ущерб и посчитать раненых и убитых.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:21
        +1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Они перестали боятся судоплатовцев.
        так потому и не боятся, зная что
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        отряд Росгвардии прибывает через 3 часа чтобы описать ущерб и посчитать раненых и убитых.
    3. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: Удав КАА
      Наглость небывалая! Пора этих упырей множить на ноль. Причем, чем скорее это сделают наши "судоплатовцы", тем чище будет воздух на нашей планете! am

      Я сам удивляюсь ,от их истерик и воплей ..Ничего они не могут сделать с Россией ..Только себе вредят и мир это уже прекрасно понял ,кто разжигатели войн и грабежей мировых Нормально все идет !!!
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:57
    +1
    любопытно, а если мы бы сотрудничали с этой вшивой организацией как МУС что бы было?... сейчас слышал вой на болотах, либералы воют как выпи, для этих ничтожеств это же победа
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: палестинец
      любопытно, а если мы бы сотрудничали с этой вшивой организацией как МУС что бы было?...

      Не иначе, как местный участковый уполномоченный пошёл бы с этим постановлением МУС к одной из башен Кремля ... laughing
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:58
    +2
    ну все тока победа над ес и сша ! 3 мировая началась ! ес и сша сами себе мосты сожгли !
  8. Русь
    Русь Сегодня, 18:58
    +5
    Как- то так...

    И не поспоришь..............
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:02
      +4
      да нет они не больные они войну ведут против РФ и уже прямо говорят что хотят развалить и уничтожить РФ это в РФ иллюзии питали что они не такие забывая про ирак и ливия и сирию !
      1. Русь
        Русь Сегодня, 19:22
        0
        Так я и говорю... на мозг им давит.... конечно если есть таковой....
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 19:26
        0
        Такие вот зарубежные "партнёры "! В рот им ноги!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: Русь
      Как- то так...

      И не поспоришь..............

      hi
      Доктора сейчас все заняты winked Оперируют на центральной площади Артёмовска.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 19:00
    +7
    Я так полагаю, что печально известный Басманный суд должен срочно выдать ордеры на арест президента и сената США, всей верхушки ЕС, папы римского - обязательно. Зелю в этот список не писать - слишком мелкая фигура...
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 19:03
      +4
      Вообще то как раз США больше всех и пинают этот МУС.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Зелю в этот список не писать - слишком мелкая фигура...

      Не, ну хотя бы его за мелкое хулиганство привлечь... am или подвергнуть критике (за ноги и об угол)
    3. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 19:41
      0
      Зелю в одиночку и давать только кокаин.
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:01
    +2
    Надеюсь, что Кремль судиться не станет с "партнёрами" из-за этого ? Это было б вообще днище
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Надеюсь, что Кремль судиться не станет с "партнёрами" из-за этого ? Это было б вообще днище

      Ну, в порядке вежливости, адвокатов с Вагнера должен прислать. yes
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:02
    +3
    Моло́н лабе́ (др.-греч. Μολὼν λαβέ — приди, возьми; приблизительное др.-греч. произношение моло́н лабэ́, современный греческий — молон лавэ) — крылатая фраза, легендарный ответ спартанского царя Леонида I на письменное требование персидского посла сдать оружие накануне битвы при Фермопилах
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Румaтa
      Моло́н лабе́ (др.-греч. Μολὼν λαβέ — приди, возьми... крылатая фраза, легендарный ответ спартанского царя Леонида I на письменное требование персидского посла сдать оружие...


      "...вашу мать! Где же мы вас всех хоронить то будем!?" - крылатая фраза, легендарный ответ русских воинов... всем супостатам yes
  12. Aken
    Aken Сегодня, 19:03
    +5
    Не вижу причин медлить с выдачей встречного ордера на арест граждан из МУС.
  13. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:04
    +8
    Отлично. Путину, по сути, запретили въезд в любую западную страну. Штаты сами не присоединяясь к этой комарильне, отрезают для Европы возможности налаживания отношений с Россией. Все отношения хотят замкнуть на себе.

    Хочу ещё раз выразить благодарность нашим врагам. Огромное спасибо, что отрезаете для нашего президента все пути для отступления и загоняете его в угол. Нам очень нужен на вершине пирамиды человек, которому отступать некуда и есть только один вариант - идти до конца с опорой на свой народ
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:09
      +3
      человек, которому отступать некуда

      Дадада! Сунь-цзы так и писал. Может быть хоть после этого Путин перестанет сопли жевать?
      По центрам принятия решений, мостам и туннелям 333!!!!
  14. al3x
    al3x Сегодня, 19:04
    +1
    Жаль физически ни одного из этих судей не устранят, хотя, в принципе, руки длинные, могли бы и достать, было бы желание.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 19:39
      0
      РВСН в помощь, всех за раз одним зарядом.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:04
    +3
    Одного (Р. Кадырова) уже на допрос вызывали. И чем это все закончилось?..)
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 19:15
      -1
      Дело не в том что вызывали,а в том что в большинство стран он теперь невьездной
  16. Nik2013
    Nik2013 Сегодня, 19:06
    +2
    Надо на каждого судью выдать свой ордер на арест.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:07
    -1
    Вероятно, что речь идет о банальной эвакуации семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей, из зон боевых действий, пребывание в которых смертельно опасно. Но западный «суд», разумеется, не принимает эти обстоятельства в расчет.
    . Вопрос... а как теперь ВВП ездить за бугор?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: rocket757
      Вероятно, что речь идет о банальной эвакуации семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей, из зон боевых действий, пребывание в которых смертельно опасно. Но западный «суд», разумеется, не принимает эти обстоятельства в расчет.
      . Вопрос... а как теперь ВВП ездить за бугор?

      Нормально, как ездил так и будет ездить.
      Кто его арестует? Это сразу война с такой страной.
      Это в этом суде идиоты, а у остальных очко не железное.
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:30
      0
      "Как теперь ВВП ездить за бугор"!? Выбора не оставили. Но снос ясен - ездить на танке.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:43
        0
        Танк, это, конечно, сила, надёжно, но... медленно.
        Надо ему гиперзвуковую штуковина для поездок/перемещений использовать.
        Вот задачка для наших инженеров, конструкторов!
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:08
    +1
    Выехать немогу тчкВ апреле месяце принимаю верительные грамоты посла США в России тчк lol
  19. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:08
    +1
    «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

    А, судьи кто? winked
    1. faiver
      faiver Сегодня, 19:20
      0
      А, судьи кто?
      - как кто? Чудаки на букву М
  20. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 19:12
    0
    Партнеры не оценили жести доброй воли что ли? Как же так? Надо срочно пойти ещё на какие нибудь уступки мешающим олигархам рубить бабло, например нефтепровод дружба передать хох.лам, Абрамовичу с
    Вексельбергом с бюджета компенсировать все издержки из за СВО, есть очень много вариантов ещё. Не все же сдали то что было освобождено после 24.02, вручит Шойгу ещё одну награду героя России.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: Shamil88
      Партнеры не оценили жести доброй воли что ли? Как же так? Надо срочно пойти ещё на какие нибудь уступки мешающим олигархам рубить бабло, например нефтепровод дружба передать хох.лам, Абрамовичу с
      Вексельбергом с бюджета компенсировать все издержки из за СВО, есть очень много вариантов ещё. Не все же сдали то что было освобождено после 24.02, вручит Шойгу ещё одну награду героя России.

      А Вы сомневаетесь? А я убеждён, что независимо от результатов СВО Шойгу и Герасимов получат и по второй звезде и маршальские погоны.
  21. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 19:12
    0
    H ah ah ! '' Cour pénale '' ou cour de récréation pour attardés cerebraux ?
  22. JD1979
    JD1979 Сегодня, 19:13
    +2
    Украинцы уже Шойгу вызывали на допрос))) теперь вот ему обеспечивают безопасный коридор до Киева. Где там этот МУС находится?
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 19:37
      0
      Пущай координаты в Мин.оборогы России кидают для РВСН
  23. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:15
    +1
    Wenn es noch einer Bestätigung bedurft hätte, dass dieser
    US-dominierte Saftladen jedes "Recht" auf Anerkennung als
    unabhängige, juristische Institution vollkommen verloren hat,
    dann ist es dieser erbärmliche Akt stiefelleckender Verbeugung
    und Hoffertigkeit gegenüber allen internationalen Rechtsnormen!

    Auf der Anklagebank - und das weiß JEDER (!!) - müssten solche
    Kriegsverbrecher wie Georg W. Bush, Toni Blair und z.B.
    auch der Konsulats-Schlächter aus Riad, Prinz Salman sitzen, aber
    ganz sicher nicht der verehrenswerte Präsident der russischen Föderation,
    Wladimir Putin!!
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:16
    +3
    Соответствеено: потребовать выдачи, членов этого самого Международного суда, России по обвинению в терроризме, а заодно признать эту структуру террористической, страны же с ней сотрудничающие спонсорами терроризма.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 19:35
      0
      Подлежащей уничтожению до уровня пепла.
  25. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 19:17
    +3
    Ну к этому все и шло.Может наконец в кремле наконец поймут,что пути назад нет и договориться с партнёрами не получится
  26. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:17
    +2
    Мало называть, нужно в ответ выдать ордера на арест членов этого уbлю... dочного суда, американской подстилки.
  27. mag nit
    mag nit Сегодня, 19:18
    +1
    Боже мой! Что творится... Песков Путину уже начал сушить сухари?
  28. faiver
    faiver Сегодня, 19:19
    +1
    Здание МУС сжечь нахрен, чтоб неповадно было....
  29. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:30
    0
    Теперь ход Путина - обрушится весь свой гнев на граждан РФ.
  30. albert
    albert Сегодня, 19:31
    +2
    Выписать международному "суду", в Гааге, в случае войны с нато одну мегатонну.Не меньше.
  31. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 19:34
    0
    Пускай в Россию едут вместе с ордером, тайга большая будет чем заняться на деляне.
  32. zontov79
    zontov79 Сегодня, 19:36
    +1
    Это все равно что цирк выдал бы ордер на орест )
  33. Волк
    Волк Сегодня, 19:37
    +1
    Выдать ордера на арест всех чланов МУСа по статье международного терроризма ( организована криминальная група террористов) и без задержек, проследит ордер всем государствам !
    Ети беспредел уже прешагнул всех границ !!!
  34. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:41
    0
    Ещё надо бы добавить под ту санкцию депутатов и чиновников от областного уровня и выше. Когда они поймут, что жить им предстоит в России - перестанут выводить и начнут возвращать в страну. Точно говорю - лучше всяких налоговых амнистий сработает.