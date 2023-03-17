Непризнанный РФ «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

Досудебная палата так называемого «Международного уголовного суда» (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, объявила о выдаче ордеров на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в официальном заявлении МУС, опубликованном на сайте этой организации.
В своем заявлении «суд» объясняет выдачу ордеров расследованием неких случаев «незаконного вывоза детей» с территории, на которой российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию. Вероятно, что речь идет о банальной эвакуации семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей, из зон боевых действий, пребывание в которых смертельно опасно. Но западный «суд», разумеется, не принимает эти обстоятельства в расчет.
Интересно, что виновником мнимого «вывоза» детей в этот раз решили сделать максимально высокопоставленную фигуру – самого президента Российской Федерации, а не какого-либо министра или генерала. Очевидно, что такое решение МУС носит исключительно политические цели и направлено на дальнейшую демонизацию российского государства и его руководителей.
Напомним, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Что интересно, пожалуй, самым рьяным критиком МУС с давних пор являются США. Также юрисдикцию «суда» не признают такие страны как, к примеру, Китай или Индия. Поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Но сообщить о нем стоит как о любопытном образце очередного антироссийского пиара, используемого западными структурами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже назвала решение МУС «юридически ничтожным» для российского государства. Она напомнила, что Россия не сотрудничает с этой структурой.