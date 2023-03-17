Непризнанный РФ «Международный уголовный суд» выдал ордер на арест президента России

Досудебная палата так называемого «Международного уголовного суда» (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, объявила о выдаче ордеров на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в официальном заявлении МУС, опубликованном на сайте этой организации.В своем заявлении «суд» объясняет выдачу ордеров расследованием неких случаев «незаконного вывоза детей» с территории, на которой российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию. Вероятно, что речь идет о банальной эвакуации семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей, из зон боевых действий, пребывание в которых смертельно опасно. Но западный «суд», разумеется, не принимает эти обстоятельства в расчет.Интересно, что виновником мнимого «вывоза» детей в этот раз решили сделать максимально высокопоставленную фигуру – самого президента Российской Федерации, а не какого-либо министра или генерала. Очевидно, что такое решение МУС носит исключительно политические цели и направлено на дальнейшую демонизацию российского государства и его руководителей.Напомним, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Что интересно, пожалуй, самым рьяным критиком МУС с давних пор являются США. Также юрисдикцию «суда» не признают такие страны как, к примеру, Китай или Индия. Поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Но сообщить о нем стоит как о любопытном образце очередного антироссийского пиара, используемого западными структурами.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже назвала решение МУС «юридически ничтожным» для российского государства. Она напомнила, что Россия не сотрудничает с этой структурой.