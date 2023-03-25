Доспехи музея Гленбоу

Здание музея Гленбоу в Калгари
«…и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца:»
Книга Исхода, 12: 6
Книга Исхода, 12: 6
Оружейные собрания музеев мира. Музеи, как известно, бывают разные. И хранятся в них самые разные предметы и артефакты. Вроде бы есть специальные художественные галереи. Однако картины висят также и в музеях. Есть специальные музеи авиационной техники, железнодорожной, бронетанковой, но есть и музеи, где хранится всего понемногу. Есть музеи этнографические – например, Национальный музей индейцев США, или Музей Айнов на Хоккайдо, в котором мы, кстати, как-то уже даже сумели побывать. То есть каждый музей по-своему уникален, и его экспонаты не похожи на экспонаты других музеев. Или, напротив, являются их аналогами, и тогда на основе совпадения тех и других можно строить интересные предположения. Вот и музей Гленбоу в городе Калгари (провинция Альберта, Канада) является одним из таких, «универсальных» музеев, в котором чего только нет. И это один из крупнейших музеев в западной части Канады. И он в основном как раз и занимается сохранением истории освоения и развития именно этого региона. Вся экспозиция расположена в 20 залах, общая площадь которых составляет 8600 м², а сама коллекция насчитывает более одного миллиона различных предметов.
А началась история этого музея в 1966 году с основания института Гленбоу-Альберта. Тогда же крупный нефтяной магнат и меценат Эрик Л. Харви всю свою историческую коллекцию подарил народу провинции Альберты. После чего институт стал управлять музеем Гленбоу, причём в нём находятся не только его собственные музейные собрания, но и очень обширная коллекция самых различных произведений искусства, а ещё большая библиотека (более 100 тысяч книг) и архив – около 2 млн фотографий документов.
И исторически сложилось так, что в экспозиции музея находятся четыре главных раздела:
• Истории культуры
• Этнографии
• Военной истории
• Минералогии
Вот такая необычная подборка, вызванная, скорее всего, изначальным подбором экспонатов, переданных Эриком Харви. Так, коллекция предметов по истории культуры насчитывает более 100 тысяч предметов из самых разных уголков Земли. Здесь же имеются и предметы, позволяющие представить себе жизнь в Западной Канаде начиная с конца XIX века и вплоть до наших дней. Есть коллекция керамики из Альберты и Западной Канады, коллекция аборигенной одежды (образцы которой мы видели в прошлом материале здесь на ВО), богатая коллекция монет и собрание документов и артефактов, посвящённых исследованиям Севера Канады.
Экспозиция доспехов и оружия в музее организована довольно необычным образом: индейские боевые рубашки и щиты в ней соседствуют с латными кирасирскими доспехами XVI века. Но такова уж, видно, задумка экспозиционеров – показать сходство и различие средств нападения и защиты, взятых из разных уголков земли и принадлежащих разным эпохам!
В этнографической коллекции представлено около 48 тысяч артефактов коренных народов Северной Америки (индейцев и эскимосов): Северной равнины, Северо-Западного побережья, Арктического и Субарктического бассейнов. Много предметов из некоторых регионов Южной Америки, а ещё Африки, Океании и Азии. То есть это, по сути дела, музей в музее, но… сочетающийся при этом с живописью и коллекцией местных минералов. Экспозиция этой выставки очень популярна. В ней можно увидеть светящиеся в темноте минералы, золотистые пириты, получившие очень меткое прозвище «золото дураков», а ещё кристаллы горного хрусталя, переливающиеся всеми цветами радуги.
Но нас, разумеется, в первую очередь интересует коллекция оружия, которая для регионального музея весьма впечатляющая. В ней находится около 26 тысяч предметов, и среди них оружие и доспехи европейского и азиатского происхождения, включая и японские, а кроме того ещё и канадские медали и ордена. Вот мы сегодня и посмотрим на разнообразные экспонаты оружейной коллекции музея Гленбоу.
Оригинальная броня из волокон кокосовой пальмы. Острова Гилберта (в западной части Тихого океана, сегодня относятся к государству Кирибати), середина XIX в. Просто не верится, что туземцы, вся одежда которых состояла из юбочек из травы, смогли додуматься до такого вот плетёного доспеха!
Этот же доспех крупным планом
Ну а это в качестве сравнения – военная рубашка индейцев племени Кайна. Тоже середина XIX в.
А это самый настоящий бронежилет, принадлежавший эскимосам Северной Аляски. Точная его датировка отсутствует, но возможно, что он изготовлен до 1700 года. Изготовлен из роговых пластин, связанных сухожилиями
Для интересующихся рыцарской темой в этом музее тоже найдутся экспонаты. Правда, рыцарскими представленные в нём доспехи можно назвать лишь с натяжкой, хотя они и сделаны из металлических пластин. То есть, что достать сумели, то привезли. И ведь мало кто обратит внимание на то, что относятся они уже не к Средневековью, а к Новому времени, отсчёт которого обычно ведётся либо с 1492 года (открытие Америки Колумбом), либо с других, близких по времени и не менее важных исторических событий. В любом случае доспехи здесь все XVI века, поскольку именно их в той же Европе как раз и сохранилось больше всего. Впрочем, и в этом случае здесь есть на что посмотреть…
Вот, например, итальянские полевые доспехи конца XVI в. Поскольку на них имеется упор для копья, то это, вне всякого сомнения, доспехи, принадлежавшие копейщику
Этот же доспех крупным планом. Очень красивая гравировка говорит о заказном характере их производства. Массивные выступающие гарды наплечников свидетельствуют о том, что щиты в это время уже не применялись. Вот оружейники и стремились максимально защитить копейщиков именно от копейного удара
Ещё один копейный комплект. Миланские доспехи 1580-1590 гг. Считается, что они принадлежали герцогу Осуна. И можно только лишь удивляться тому, что увидеть их можно в музее, главная цель которого – сохранение исторического прошлого Западной Канады!
Ну а это уже хорошо нам всем известные по публикациям по истории кирасир, так называемые «доспехи в три четверти» (ок. 1630 г.), принадлежавшие какому-то европейскому кирасиру. Набедренники длинные и «пухлые», чтобы прикрывать модные в это время штаны-бриджи до колен, напоминающие дыни. Бросается в глаза и вмятина на кирасе спереди. Это явно след от пули, хотя и неясно – является ли он результатом участия в бою, или же перед нами своеобразный (и характерный для того времени) знак качества!
Турнирный доспех из Аугсбурга, XVI в. Шлем атрибутирован как изготовленный оружейником Антоном Пеффенхаузером
В экспозиции музея обращают на себя внимание две любовно созданные диорамы, изображающие производство доспехов в XVI веке.
Первая диорама представляет сценку: мастер-доспешник демонстрирует заказчику (причём явно ландскнехту!) металлический нагрудник, в то время как тот находится в размышлении – покупать или не покупать
Вторая диорама показывает нам мастера-оружейника за работой над наплечником типичного максимилиановского доспеха
Очень интересная кираса от доспеха конца XVI в. Изображение распятого Христа и молящего его о защите человека наводит на мысль, что владелец её уповал не только на крепость её стали, но и мечтал заручиться небесным благоволением. Мол, смиренность моя и вера в тебя, о, Господи, нуждается в подкреплении…
Доспех всадника горчурры (в Пенджабе так называли всадников иррегулярной конницы, получавших жалование от государства). По сути, хорошо известный у нас юшман – гибрид кольчуги и широких металлических пластин для защиты живота и груди. Интересно, что первое упоминание о нём на Руси датируется 1548 годом! Но в данном случае этот индейский доспех относится к середине XIX в.
А это шлем горчурры с двумя трубочками для перьев
Очень интересен доспех народности моро с Филиппин. Он не датирован, но видно, что состоит он из кольчуги и роговых пластин
Японские доспехи всегда привлекают внимание – ведь это самая настоящая экзотика. Есть они в Музее Гленбоу. Доспех до-мару, XIX в.
Доспех XVIII в. Ситуация с японскими доспехами, однако, точно такая же, как и с доспехами европейскими. До определённого момента «нет», с определённого – «есть». Как правило, практически все выставленные в зарубежных музеях японские доспехи одного времени – с 1600 года и позднее. Более ранних попросту нет. Вернее, они есть лишь в музеях Японии. А вот иностранцам после 1867 года доспехи продавали в огромных количествах, и делали их все, кому не лень!
Все доспехи относятся к типу «тосей гусоку» – «новые доспехи». Среди них много образцов доспехов с цельноковаными кирасами хотокэ-до
Кираса с изображением божества Фудо-Мио-О. Он сидит посреди огня и символизирует неуязвимость (Fudo на японском означает «неуязвимый»). Считается, что он появляется в гневе, побеждает зло и делает добро для тех, кто стремится достичь просветления и постичь мудрость Будды
Глядя на отвороты шлема фукигаеси и «рога» кувагата, можно определить, к какой эпохе относится шлем. Например, вот этот шлем относится к периоду Камакура, но сделан в XIX веке, хотя и очень хорошо
Шлем с драконом, красно-коричневая окраска железа под ржавчину, работа семьи Миочин
Самурайский доспех с гербом семьи Мацумае. Работа семьи Миочин
Шлем этого же доспеха с драконом и огромными кувагата. Такие «рога» были характерными для периода Намбокусё – «вражды двух дворов» (1333-1392), но сделан был уже значительно позднее, в XIX веке