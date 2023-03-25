Доспехи музея Гленбоу



Здание музея Гленбоу в Калгари

«…и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца:»

Книга Исхода, 12: 6



Экспозиция доспехов и оружия в музее организована довольно необычным образом: индейские боевые рубашки и щиты в ней соседствуют с латными кирасирскими доспехами XVI века. Но такова уж, видно, задумка экспозиционеров – показать сходство и различие средств нападения и защиты, взятых из разных уголков земли и принадлежащих разным эпохам!



Оригинальная броня из волокон кокосовой пальмы. Острова Гилберта (в западной части Тихого океана, сегодня относятся к государству Кирибати), середина XIX в. Просто не верится, что туземцы, вся одежда которых состояла из юбочек из травы, смогли додуматься до такого вот плетёного доспеха!



Этот же доспех крупным планом



Ну а это в качестве сравнения – военная рубашка индейцев племени Кайна. Тоже середина XIX в.



А это самый настоящий бронежилет, принадлежавший эскимосам Северной Аляски. Точная его датировка отсутствует, но возможно, что он изготовлен до 1700 года. Изготовлен из роговых пластин, связанных сухожилиями



Вот, например, итальянские полевые доспехи конца XVI в. Поскольку на них имеется упор для копья, то это, вне всякого сомнения, доспехи, принадлежавшие копейщику



Этот же доспех крупным планом. Очень красивая гравировка говорит о заказном характере их производства. Массивные выступающие гарды наплечников свидетельствуют о том, что щиты в это время уже не применялись. Вот оружейники и стремились максимально защитить копейщиков именно от копейного удара



Ещё один копейный комплект. Миланские доспехи 1580-1590 гг. Считается, что они принадлежали герцогу Осуна. И можно только лишь удивляться тому, что увидеть их можно в музее, главная цель которого – сохранение исторического прошлого Западной Канады!



Ну а это уже хорошо нам всем известные по публикациям по истории кирасир, так называемые «доспехи в три четверти» (ок. 1630 г.), принадлежавшие какому-то европейскому кирасиру. Набедренники длинные и «пухлые», чтобы прикрывать модные в это время штаны-бриджи до колен, напоминающие дыни. Бросается в глаза и вмятина на кирасе спереди. Это явно след от пули, хотя и неясно – является ли он результатом участия в бою, или же перед нами своеобразный (и характерный для того времени) знак качества!



Турнирный доспех из Аугсбурга, XVI в. Шлем атрибутирован как изготовленный оружейником Антоном Пеффенхаузером



Первая диорама представляет сценку: мастер-доспешник демонстрирует заказчику (причём явно ландскнехту!) металлический нагрудник, в то время как тот находится в размышлении – покупать или не покупать



Вторая диорама показывает нам мастера-оружейника за работой над наплечником типичного максимилиановского доспеха



Очень интересная кираса от доспеха конца XVI в. Изображение распятого Христа и молящего его о защите человека наводит на мысль, что владелец её уповал не только на крепость её стали, но и мечтал заручиться небесным благоволением. Мол, смиренность моя и вера в тебя, о, Господи, нуждается в подкреплении…



Доспех всадника горчурры (в Пенджабе так называли всадников иррегулярной конницы, получавших жалование от государства). По сути, хорошо известный у нас юшман – гибрид кольчуги и широких металлических пластин для защиты живота и груди. Интересно, что первое упоминание о нём на Руси датируется 1548 годом! Но в данном случае этот индейский доспех относится к середине XIX в.



А это шлем горчурры с двумя трубочками для перьев



Очень интересен доспех народности моро с Филиппин. Он не датирован, но видно, что состоит он из кольчуги и роговых пластин



Японские доспехи всегда привлекают внимание – ведь это самая настоящая экзотика. Есть они в Музее Гленбоу. Доспех до-мару, XIX в.



Доспех XVIII в. Ситуация с японскими доспехами, однако, точно такая же, как и с доспехами европейскими. До определённого момента «нет», с определённого – «есть». Как правило, практически все выставленные в зарубежных музеях японские доспехи одного времени – с 1600 года и позднее. Более ранних попросту нет. Вернее, они есть лишь в музеях Японии. А вот иностранцам после 1867 года доспехи продавали в огромных количествах, и делали их все, кому не лень!



Все доспехи относятся к типу «тосей гусоку» – «новые доспехи». Среди них много образцов доспехов с цельноковаными кирасами хотокэ-до



Кираса с изображением божества Фудо-Мио-О. Он сидит посреди огня и символизирует неуязвимость (Fudo на японском означает «неуязвимый»). Считается, что он появляется в гневе, побеждает зло и делает добро для тех, кто стремится достичь просветления и постичь мудрость Будды



Глядя на отвороты шлема фукигаеси и «рога» кувагата, можно определить, к какой эпохе относится шлем. Например, вот этот шлем относится к периоду Камакура, но сделан в XIX веке, хотя и очень хорошо



Шлем с драконом, красно-коричневая окраска железа под ржавчину, работа семьи Миочин



Самурайский доспех с гербом семьи Мацумае. Работа семьи Миочин



Шлем этого же доспеха с драконом и огромными кувагата. Такие «рога» были характерными для периода Намбокусё – «вражды двух дворов» (1333-1392), но сделан был уже значительно позднее, в XIX веке