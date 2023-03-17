Представитель ВСУ раскритиковал обещанные Польшей и Словакией самолеты: «Устаревшие и неэффективные»

В Воздушных силах Украины недовольны анонсированной передачей Польшей и Словакией истребителей МиГ-29. О самолетах, обещанных Варшавой и Братиславой, критически отозвался официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, слова которого приводит украинская пресса.
Как отметил представитель ВСУ, истребители МиГ-29, обещанные Польшей и Словакией, являются «устаревшими и неэффективными», они не способны бороться с крылатыми ракетами и дронами. По мнению Игната, одним из вероятных способов использования самолетов станет их отправка на донорские запасные части.
Представитель ВСУ подчеркнул, что Украина в настоящее время не может производить уникальные комплектующие к самолетам. Те самолеты, которые сейчас находятся на вооружении воздушных сил, отметил Игнат, были произведены еще в советское время на предприятиях, расположенных на территории РСФСР.
Украинский военный отметил, что самый молодой самолет, который находится на вооружении ВСУ, был выпущен в 1991 году, то есть ему уже 32 года. Все самолеты давно устарели, они летают «на грани возможного», заявил Игнат.
Естественно, представитель ВСУ не забыл похвалить украинских летчиков, которые якобы совершают чудеса пилотажа на устаревших самолетах. Но подобное заявление Игната можно рассматривать как очередной призыв к западным странам предоставить более современную авиацию, чему пока и в США, и в НАТО усердно противятся. Запад опасается, что передача современных самолетов, которая неизбежно потребует и отправки летчиков, приведет к куда более масштабной эскалации, вплоть до открытого противостояния НАТО с Россией.